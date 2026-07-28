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今日の注目スケジュール：米卸売在庫、米FHFA住宅価格指数、米消費者信頼感指数など

2026年7月28日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：米卸売在庫、米FHFA住宅価格指数、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
11:30　片山財務相が金融イベントに参加
14:00　消費者物価のコア指標(日銀)
15:00　国際協力銀行(JBIC)総裁が定例会見
15:30　日本取引所グループの山道CEOが定例会見


＜海外＞
19:30　印・鉱工業生産(6月)　5.9％　5.1％
20:00　ブ・FGV建設コスト(7月)　　0.85％
20:30　ブ・経常収支(6月)　-22.03億ドル　-31.85億ドル
20:30　ブ・海外直接投資(6月)　55.00億ドル　79.74億ドル
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(7月)　0.24％　0.41％
21:30　米・卸売在庫(6月)　　0.1％
22:00　米・S&PCS20都市住宅価格指数(5月)　　1.14％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(5月)　　-0.1％
23:00　米・消費者信頼感指数(7月)　92.3　91.2


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(29日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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