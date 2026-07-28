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今日の注目スケジュール：米卸売在庫、米FHFA住宅価格指数、米消費者信頼感指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米卸売在庫、米FHFA住宅価格指数、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
11:30 片山財務相が金融イベントに参加
14:00 消費者物価のコア指標(日銀)
15:00 国際協力銀行(JBIC)総裁が定例会見
15:30 日本取引所グループの山道CEOが定例会見
＜海外＞
19:30 印・鉱工業生産(6月) 5.9％ 5.1％
20:00 ブ・FGV建設コスト(7月) 0.85％
20:30 ブ・経常収支(6月) -22.03億ドル -31.85億ドル
20:30 ブ・海外直接投資(6月) 55.00億ドル 79.74億ドル
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(7月) 0.24％ 0.41％
21:30 米・卸売在庫(6月) 0.1％
22:00 米・S&PCS20都市住宅価格指数(5月) 1.14％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(5月) -0.1％
23:00 米・消費者信頼感指数(7月) 92.3 91.2
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(29日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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