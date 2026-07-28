*04:13JST 7月27日のNY為替概況

27日のニューヨーク外為市場でドル・円は163円60銭まで下落後後、163円80銭まで上昇し、引けた。

米・イランの攻撃一時停止で原油価格が下落、米・6月耐久財受注速報値が予想を下振れ、また、良好な2年債入札結果に長期金利の低下でドルが軟調に推移。その後、5年債入札が低調となったほか、連邦公開市場委員会（FOMC）を控え、根強い年内の利上げ観測にドル買いに転じた。

ユーロ・ドルは1.1390ドルからまで下落後1.1367ドルまで下落し、引けた。

ユーロ・円は186円39銭から186円13銭まで下落。

ポンド・ドルは1.3321ドルから1.3284ドルまで下落した。

ドル・スイスは0.8150フランから0.8192フランまで上昇した。

【経済指標】

・米・6月耐久財受注速報値：前月比＋0.3％（予想＋1.8％、5月－4.0％←－4.5％）

・米・6月耐久財受注(輸送用機器除く)速報値：前月比＋0.6％（予想：＋0.8％、5月：＋1.8％←＋1.4％）

・米・6月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防) 速報値：前月比＋1.9％（予想：＋0.6％、5月：＋0.2％←＋0.1％）

・米・7月ダラス連銀製造業活動：1.3（予想2.0、6月0）《KY》