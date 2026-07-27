*12:32JST 日経平均は反発、ファーストリテとリクルートHDの2銘柄で約182円押し上げ

27日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり182銘柄、値下がり42銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は反発。152.86円高の64764.01円（出来高概算10億3797万株）で前場の取引を終えている。前週末24日の米国市場でダウ平均は235.60ドル高の51947.25ドル、ナスダックは161.87ポイント安の24975.82で取引を終了。「ローテーショントレード」が続き寄り付き後、まちまち。新築住宅販売件数の良好な結果や対イラン和平協議の再開を仲介国が模索していると報じられ原油価格の下落も好感され、ダウは上昇した。ナスダックは終日軟調に推移しまちまちで終了。米株式市場の動向を横目に、27日の日経平均は553.83円高の65164.98円と反発して取引を開始した。寄り付き後は、原油価格が下落したことが投資家心理の支えとなり、前週末に大きく売られた銘柄を中心に買い戻しが先行した。ただ、米国でナスダックが軟調に推移した流れを受け、半導体関連の一角には売りが継続。買い一巡後の日経平均は上げ幅を縮小し、一時マイナス圏に転落する場面も見られた。前引けにかけてプラス圏に浮上したが、65000円を下回る水準でもみ合う展開となった。

値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約127円押し上げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、コナミG＜9766＞、京セラ＜6971＞、ソニーG＜6758＞、バンナムHD＜7832＞、テルモ＜4543＞などがつづいた。

一方、日経平均構成銘柄の値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約162円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、信越化学＜4063＞、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、中外薬＜4519＞などがつづいた。



*11:30現在



日経平均株価 64764.01(+152.86)

値上がり銘柄数 182(寄与度+847.53)

値下がり銘柄数 42(寄与度-694.67)

変わらず銘柄数 1

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 77810 1590 127.92

＜6098＞ リクルートHD 12600 545 54.81

＜9766＞ コナミG 19300 980 32.85

＜6971＞ 京セラ 3794 105 28.16

＜6758＞ ソニーG 3566 157 26.31

＜7832＞ バンナムHD 4345 234 23.53

＜4543＞ テルモ 2252 87.5 23.47

＜6954＞ ファナック 6753 129 21.62

＜4901＞ 富士フイルム 3815 189 19.01

＜6988＞ 日東電工 3429 107 17.93

＜6532＞ ベイカレント 6989 467 15.65

＜9433＞ KDDI 2958 35.5 14.28

＜7974＞ 任天堂 7368 399 13.38

<8015> 豊田通商 6548 123 12.37

<7733> オリンパス 1816.5 87 11.67

<3659> ネクソン 2438.5 160.5 10.76

<7203> トヨタ自動車 2961 64 10.73

<6724> セイコーエプソン 3081 159 10.66

<7751> キヤノン 4727 201 10.11

<6902> デンソー 2044 67 8.98



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 28270 -675 -162.92

＜9984＞ ソフトバンクG 5389 -111 -89.30

＜4063＞ 信越化 6193 -509 -85.31

＜285A＞ キオクシアHD 53170 -2840 -66.64

＜5803＞ フジクラ 4293 -300 -60.34

＜4062＞ イビデン 16600 -770 -51.62

＜4519＞ 中外製薬 6967 -449 -45.15

<8035> 東エレク 62380 -280 -28.16

<6762> TDK 2983 -38 -19.11

<5802> 住友電気工業 2343 -126 -16.90

<6981> 村田製作所 8106 -205 -16.49

<5801> 古河電気工業 3222 -166 -5.56

<6976> 太陽誘電 11260 -155 -5.20

<8058> 三菱商事 4868 -50 -5.03

<6963> ローム 4555 -133 -4.46

<5706> 三井金属鉱業 30760 -1150 -3.86

<6723> ルネサスエレクトロ 3836 -92 -3.08

<7911> TOPPAN 4681 -171 -2.87

<4004> レゾナックHD 13780 -725 -2.43

<5333> NGK 6025 -60 -2.01《CS》