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日経平均は反発、ファーストリテとリクルートHDの2銘柄で約182円押し上げ

2026年7月27日 12:32

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記事提供元：フィスコ

*12:32JST 日経平均は反発、ファーストリテとリクルートHDの2銘柄で約182円押し上げ
27日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり182銘柄、値下がり42銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は反発。152.86円高の64764.01円（出来高概算10億3797万株）で前場の取引を終えている。前週末24日の米国市場でダウ平均は235.60ドル高の51947.25ドル、ナスダックは161.87ポイント安の24975.82で取引を終了。「ローテーショントレード」が続き寄り付き後、まちまち。新築住宅販売件数の良好な結果や対イラン和平協議の再開を仲介国が模索していると報じられ原油価格の下落も好感され、ダウは上昇した。ナスダックは終日軟調に推移しまちまちで終了。米株式市場の動向を横目に、27日の日経平均は553.83円高の65164.98円と反発して取引を開始した。寄り付き後は、原油価格が下落したことが投資家心理の支えとなり、前週末に大きく売られた銘柄を中心に買い戻しが先行した。ただ、米国でナスダックが軟調に推移した流れを受け、半導体関連の一角には売りが継続。買い一巡後の日経平均は上げ幅を縮小し、一時マイナス圏に転落する場面も見られた。前引けにかけてプラス圏に浮上したが、65000円を下回る水準でもみ合う展開となった。

値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約127円押し上げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、コナミG＜9766＞、京セラ＜6971＞、ソニーG＜6758＞、バンナムHD＜7832＞、テルモ＜4543＞などがつづいた。

一方、日経平均構成銘柄の値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約162円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、信越化学＜4063＞、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、中外薬＜4519＞などがつづいた。


*11:30現在


日経平均株価　　64764.01(+152.86)

値上がり銘柄数　182(寄与度+847.53)
値下がり銘柄数　42(寄与度-694.67)
変わらず銘柄数　1

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 77810　　1590　127.92
＜6098＞　リクルートHD　　　　 12600　　 545　 54.81
＜9766＞　コナミG　　　　　　　19300　　 980　 32.85
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　3794　　 105　 28.16
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3566　　 157　 26.31
＜7832＞　バンナムHD　　　　　　4345　　 234　 23.53
＜4543＞　テルモ　　　　　　　　2252　　87.5　 23.47
＜6954＞　ファナック　　　　　　6753　　 129　 21.62
＜4901＞　富士フイルム　　　　　3815　　 189　 19.01
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3429　　 107　 17.93
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6989　　 467　 15.65
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2958　　35.5　 14.28
＜7974＞　任天堂　　　　　　　　7368　　 399　 13.38
<8015>　豊田通商　　　　　　　6548　　 123　 12.37
<7733>　オリンパス　　　　　1816.5　　　87　 11.67
<3659>　ネクソン　　　　　　2438.5　 160.5　 10.76
<7203>　トヨタ自動車　　　　　2961　　　64　 10.73
<6724>　セイコーエプソン　　　3081　　 159　 10.66
<7751>　キヤノン　　　　　　　4727　　 201　 10.11
<6902>　デンソー　　　　　　　2044　　　67　　8.98


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 28270　　-675 -162.92
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 5389　　-111　-89.30
＜4063＞　信越化　　　　　　　　6193　　-509　-85.31
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 53170　 -2840　-66.64
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　4293　　-300　-60.34
＜4062＞　イビデン　　　　　　 16600　　-770　-51.62
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　6967　　-449　-45.15
<8035>　東エレク　　　　　　 62380　　-280　-28.16
<6762>　TDK　　　　　　　　2983　　 -38　-19.11
<5802>　住友電気工業　　　　　2343　　-126　-16.90
<6981>　村田製作所　　　　　　8106　　-205　-16.49
<5801>　古河電気工業　　　　　3222　　-166　 -5.56
<6976>　太陽誘電　　　　　　 11260　　-155　 -5.20
<8058>　三菱商事　　　　　　　4868　　 -50　 -5.03
<6963>　ローム　　　　　　　　4555　　-133　 -4.46
<5706>　三井金属鉱業　　　　 30760　 -1150　 -3.86
<6723>　ルネサスエレクトロ　　3836　　 -92　 -3.08
<7911>　TOPPAN　　　　　4681　　-171　 -2.87
<4004>　レゾナックHD　　　　 13780　　-725　 -2.43
<5333>　NGK　　　　　　　　6025　　 -60　 -2.01《CS》

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