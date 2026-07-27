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個別銘柄戦略: 川崎船やブルソースに注目
*09:08JST 個別銘柄戦略: 川崎船やブルソースに注目
先週末24日の米株式市場でNYダウは235.60ドル高の51,947.25ドル、ナスダック総合指数は161.87pt安の24,975.82pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比165円安の64,395円。為替は1ドル＝163.60-70円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が23.1％増で自社株取得枠の拡大も発表したブルソース＜2804＞、27年3月期業績予想を上方修正した川崎船＜9107＞、発行済株式数の6.4％の自社株消却を発表したナック＜9788＞、1株を10株に分割し株主優待制度を実質拡充すると発表したほくほく＜8377＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が5.01億円と前年同期の0.21億円から拡大したTホライゾン＜6629＞、26年12月期業績予想を上方修正したコスモ・バイオ＜3386＞、発行済株式数の6.68％の自社株消却を発表したドライケミ＜1909＞、自社株取得枠を拡大すると発表したSSSKHD＜4838＞、高性能サーバーレンタル事業に関する戦略的パートナーシップで基本合意したと発表したベクターHD＜2656＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が2.09億円の赤字となった中外炉＜1964＞、上期営業利益が18.9％増と第1四半期の40.7％増から増益率が縮小したキヤノンMJ＜8060＞、26年12月期経常利益・純利益予想を上方修正したが上期営業利益が16.80億円と第1四半期の12.80億円から伸び悩んだ正興電＜6653＞、東証スタンダードでは、上期営業利益が5.18億円と第1四半期の4.23億円から伸び悩んだ小野測器＜6858＞、26年3月期業績見込みを下方修正したオーミケンシ＜3111＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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