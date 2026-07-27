日本エンタープライズ、キッティング支援伸長、27年5月期大幅増益・持株会社移行へ

日本エンタープライズ<4829>(東証スタンダード)は、コンテンツサービスやビジネスサポートサービス等のクリエーション事業、およびシステム開発サービスや業務支援サービス等のソリューション事業を展開している。なお26年12月1日付(予定)で持株会社体制へ移行し、商号を日本エンタープライズグループに変更する。26年5月期は大幅増益だった。クリエーション事業において法人向けビジネスサポートサービスのキッティング支援が大幅伸長した。そして27年5月期も大幅増益予想としている。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は反発力が鈍く安値圏だが、調整一巡して出直りを期待したい。

■クリエーション事業およびソリューション事業を展開

同社はコンシューマ向けコンテンツプロバイダを起点に法人向けソリューションへと事業領域を拡大し、現在はコンテンツサービスやビジネスサポートサービス等のクリエーション事業、およびシステム開発サービスや業務支援サービス等のソリューション事業を展開している。

なお26年8月28日(予定)開催予定の定時株主総会において関連議案の承認が得られることを前提に、26年12月1日付(予定)で同社が持株会社体制へ移行して商号を日本エンタープライズグループに変更する。また26年7月1日付(予定)で交通情報サービス事業以外の事業を承継する子会社の日本エンタープライズ分割準備会社を設立、26年8月1日付(予定)で子会社の交通情報サービスを設立して交通情報サービス事業を承継、26年12月1日付(予定)で日本エンタープライズ分割準備会社の商号を日本エンタープライズに変更する。

26年5月期末時点の主要なグループ企業は、連結子会社のダイブ、フォー・クオリア、and One 会津ラボ、プロモート、いなせり、アップデートサポート、スマート・コミュニティ・サポート、非連結子会社のNEインベストメント、Dive Global Accessである。26年4月には情報セキュリティ関連サービスを提供する子会社セキュア・バンクを設立した。26年8月初旬(予定)には、Web開発を展開する子会社フォー・クオリアおよび蓄電池事業を展開する鳴鳳堂エンジニアリングと合弁で、系統用蓄電池事業を展開するNEパワーを設立する。

26年7月には子会社のNEインベストメントが、トヨタ自動車からスピンアウトしたスタートアップ企業(26年4月設立)で、コンテナ物流最適化サービス「One Stream」を提供するOneStreamに出資した。

26年5月期のセグメント別売上高は、クリエーション事業(一般消費者向けのコンテンツサービス、法人向けのビジネスサポートサービスなど)が18億27百万円で、内訳はコンテンツサービスが8億51百万円、ビジネスサポートサービスが9億13百万円、再生可能エネルギーが62百万円、ソリューション事業(法人向けのシステム受託開発・運用など)が26億39百万円で、内訳はシステム開発サービスが15億24百万円、業務支援サービスが9億72百万円、その他サービスが1億42百万円だった。

■クリエーション事業は自社IPを活用したサービスを提供

クリエーション事業は、BtoCのコンテンツサービス(ゲーム・総合電子書籍等のエンターテインメント関連、ATIS交通情報サービスや女性のリズム手帳等のライフスタイル関連一般消費者向けスマートフォンコンテンツサービスなど)、BtoBのビジネスサポートサービス(キッティング支援、交通情報、IP・PBXコミュニケーションシステム、10種類以上の入札方式を有する調達業務支援サービス、飲食事業者向けECサイト「いなせり」等のEC・ASPサービスなどの法人向け支援サービス)、BtoBの再生可能エネルギー(電力見える化サービス、山口県における太陽光発電など)で構成されている。

成長戦略として、自社IPを活用したサービス提供を通じて、新しいライフスタイルやビジネススタイルの創造を推進している。

NTTドコモのスマートフォン向けサービス「スゴ得コンテンツ」では、25年3月に多彩なゲームがパックになったコンテンツ「SPゲームパックforスゴ得」の提供を開始、25年10月に「Speak Lab forスゴ得」の新サービス「毎日学習コース」の提供を開始、「ちょこっとゲームforスゴ得」でリング型文字穴埋めゲーム「脳トレ6文字リング」の提供を開始、26年1月に「SPゲームパックforスゴ得」でカードゲーム「SPEED」の提供を開始、26年4月に「ちょこっとゲームforスゴ得」で脳トレゲーム「共通漢字クイズ」の提供を開始、26年5月に「SPゲームパックfor dバリューパス」で定番のカードゲーム「ブラックジャック」の提供を開始した。

女性特有の健康課題をサポートするフェムテックアプリ「リズム手帳」(13年にサービス開始)については、月間ユーザー数が50万人を突破した。

独自開発のデフォルメマップによるATIS交通情報サービスは、26年5月期末時点で導入メディア局が累計176社に拡大した。直近の導入事例としては25年9月にトヨタ自動車の本社と名古屋オフィス、25年11月にエフエムぬまづ、26年1月にエフエム御殿場、エフエムさがみ、富士コミュニティエフエム、26年4月にエフエム佐賀、FMよみたん、笠岡放送へ提供開始した。

再生可能エネルギー関連では、25年4月にエネルギーマネジメントシステム(EMS)の開発に取り組む子会社の会津ラボが、会津若松市の庁舎をはじめとした複数施設へ「電力見える化システム」を提供した。

また25年5月には、NTTドコモへ「スゴ得コンテンツ」契約者増加の支援策を実施、NTTドコモへ「イエナカ事業」の業務支援を開始、KDDIの「Pontaパス」継続利用促進のための支援策を開始した。

■ソリューション事業はシステム開発や業務支援サービスを提供

ソリューション事業は、BtoBのシステム開発サービス(システム受託開発・保守・運用などのITソリューションサービス)、BtoBの業務支援サービス(高度人材による上流工程の常駐型支援サービス)、BtoBのその他サービス(中古端末買い取り販売サービス、ガラスコーティング剤販売など)で構成されている。クリエーション事業で培ったノウハウを活かし、ITソリューションを通じて顧客ビジネスに新しい価値を提供する。

25年6月には、高度人材に特化した業務支援サービスを展開する子会社のダイブが、NTTドコモにおいて金融システムリスク管理業務の支援を開始し、金融領域の業務支援サービスを開始した。

26年4月には、KDD総合研究所と国立大学法人東京科学大学が共同研究で開発した「スマホ習慣セルフチェック」を、KDDIから受託して構築した。

■26年5月期大幅増益、27年5月期も大幅増益予想

26年5月期の連結業績は、売上高が前期比0.6%増の44億66百万円、営業利益が21.0%増の82百万円、経常利益が19.4%増の1億06百万円、親会社株主帰属当期純利益が203.5%増の65百万円だった。配当は前期と同額の3円(期末一括)とした。配当性向は175.4%となる。

概ね計画(26年4月9日付で下方修正、売上高45億80百万円、営業利益85百万円、経常利益1億10百万円、親会社株主帰属当期純利益45百万円)水準の大幅増益で着地した。ソリューション事業においてシステム開発サービスと業務支援サービスがやや低調だったが、クリエーション事業において法人向けビジネスサポートサービスのキッティング支援が大幅伸長した。

クリエーション事業(一般消費者向けコンテンツサービス、法人向けビジネスサポートサービス等)は売上高が1.5%増の18億27百万円、営業利益(全社費用等調整前)が9.9%増の4億04百万円だった。増収増益だった。一般消費者向けコンテンツサービスは通信キャリア向け定額制コンテンツが減少したが、法人向けビジネスサポートサービスでキッティング支援が大幅に伸長した。

ソリューション事業(法人向けシステム受託開発・運用等)は売上高が0.1%減の26億39百万円、営業利益が12.4%減の2億41百万円だった。減収減益だった。その他サービスにおいてガラスコーティング剤の販売が伸長したが、システム開発サービスが復調途上のため減収だったほか、業務支援サービスが人材獲得不足により減収だった。

全社ベースの業績を四半期別にみると、第1四半期は売上高10億82百万円で営業利益11百万円の損失、第2四半期は売上高11億07百万円で営業利益23百万円、第3四半期は売上高11億38百万円で営業利益14百万円、第4四半期は売上高11億39百万円で営業利益56百万円だった。

27年3月期の連結業績予想は、売上高が前期比7.9%増の48億20百万円、営業利益が27.9%増の1億05百万円、経常利益が49.9%増の1億60百万円、親会社株主帰属当期純利益が29.1%増の85百万円としている。配当予想は前期と同額の3円(期末一括)としている。予想配当性向は135.7%となる。

27年5月期も大幅増益予想としている。なお26年12月1日付で持株会社体制へ移行予定である。既存事業の推進力と新規事業の創出を強化する。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株価は調整一巡

株価は反発力が鈍く安値圏だが、調整一巡して出直りを期待したい。7月24日の終値は105円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS2円21銭で算出)は約48倍、今期予想配当利回り(会社予想の3円で算出)は約2.9%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS122円52銭で算出)は約0.9倍、そして時価総額は約40億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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