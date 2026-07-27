耐量子暗号、企業の87%が計画あるも本格展開は7%　レガシーシステムの複雑さが障壁

企業の87%が耐量子暗号（PQC）への対応を計画、検証、または実装している一方、デジタル証明書の大部分に量子耐性暗号またはハイブリッド暗号を導入済みの組織は、わずか7%にとどまることがDigiCertの最新調査で明らかになった。米国、英国などの情報機関は、将来の量子コンピュータによる復号を見越して、国家を背景とする攻撃者が暗号化データをすでに収集していると確認している。標準化をめぐる不確実性が後退した現在、企業にとってはレガシーシステムの複雑さが大きな障壁となっており、長期にわたり機密性を保つ必要があるデータについては早急な対応が求められる。

■導入率7%にとどまる「実行ギャップ」

企業の約8割が耐量子暗号（PQC）への対応計画を持っている。しかし、インフラの大部分に量子耐性のある保護を実際に導入している企業は14社に1社にも満たず、この2つの数字の隔たりが、現在の企業セキュリティをめぐる主要な問題となっている。2026年7月23日に発表されたDigiCertの大規模調査「Quantum Readiness Outlook」によると、導入率は1年間でわずか2ポイントしか上昇していない。米国、英国、および同盟国の情報機関が、国家を背景とする攻撃者は量子コンピュータが実用化された後の復号を目的として、暗号化データをすでに収集していると確認しているにもかかわらずである。

この導入率の統計だけでは、完全に捉えきれない重要な点がある。NSAやCISAが、攻撃者は現在、暗号化された通信を収集していると警告するとき、それは公式の「Harvest Now, Decrypt Later（今収集し、後で復号する：HNDL）」ガイダンスで詳述されているように、復号に成功する時点では攻撃の主要部分がすでに完了していることを意味する。RSA-2048で暗号化された銀行の通信が今日傍受されれば、暗号解読に利用できる量子コンピュータが登場した時点で読み取られる可能性がある。銀行がそれまでの間に何をしても、すでに傍受されたデータには及ばない。長期にわたり機密性を保つ必要があるデータにとって、時計は将来の期限に向けて動いているのではない。すでに送信されたデータについては、その猶予は失われているのである。

Propeller Insightsが実施し、米国、英国、オーストラリアのITおよびサイバーセキュリティ担当の意思決定者1,001人を対象としたDigiCertの第2回年次調査「Quantum Readiness Outlook」では、87%の組織がPQCへの対応を計画、検証、または実装していると回答した。しかし、デジタル証明書の大部分に量子耐性暗号またはハイブリッド暗号を導入している組織はわずか7%で、DigiCertの第1回年次調査における5%から2ポイントの増加にとどまった。調査担当者は、この2つの数字の隔たりを「実行ギャップ」と呼んでいる。なお、DigiCertはこの調査を委託した企業であると同時に、PQC対応支援プラットフォーム「Quantum Central」を販売している。調査手法は過去の調査と一貫しており、主要な調査結果はNISTやCloud Security Allianceによる独立した評価とも一致しているが、こうした背景は考慮する必要がある。

■すでに進行中の「Harvest Now, Decrypt Later」攻撃

DigiCertの調査によると、調査対象となった組織の84%が、自社の暗号化データの少なくとも一部は「Harvest Now, Decrypt Later（今収集し、後で復号する：HNDL）」攻撃に対してすでに脆弱だと考えている。NSA、CISA、およびNCSC（英国国家サイバーセキュリティセンター）は、将来の量子コンピュータによる復号に備えた暗号化通信の体系的な収集が、国家規模ですでに進行していると確認している。NCSCは2023年、複数の国家を背景とする攻撃主体が、英国の政府、防衛、金融分野を標的としたHNDL活動を実行していると確認した。

この84%という数字は、単なる意識調査の結果としてではなく、Moscaの定理を実際の状況に当てはめたものとして重要である。量子暗号移行計画で標準的に使われるMichele Mosca氏のリスクフレームワークでは、暗号システムの移行に必要な時間（X）と、データの機密性を維持しなければならない期間（Y）の合計が、暗号解読に利用できる量子コンピュータの登場予測時期（Z）を超える場合、移行は急務となる。10年以上にわたる機密保持が必要な財務記録や医療データを保有し、移行に現実的に3〜5年かかる企業の場合、Q-Day（量子コンピュータが現在の公開鍵暗号を破れるようになる時点）が2031年または2032年までに到来するなら、Moscaの不等式上、すでに安全な移行期限を越えていることになる。G7サイバー専門家グループは2026年1月、まさにこのシナリオを金融規制当局に提示した。

DigiCertの調査では、量子コンピュータによる復号が可能になった際、最初に標的となる可能性が最も高いデータとして金融取引記録と銀行データが挙げられ、暗号資産の秘密鍵とウォレットがそれに続いた。これらは、実務上の監査やコンプライアンスで長期間の保存が求められるデータでもある。Moscaの計算が最も厳しく作用する条件が、まさに重なっている。

■最大の障壁は「標準化の不確実性」から「レガシーシステムの複雑さ」へ

企業のPQCプログラムが直面する障壁は、注目すべき方向へ変化している。DigiCertの調査によると、回答者の25.6%が最大の障害として「レガシーシステムの複雑さ」を挙げ、前年の調査で中心的な障壁だった「標準をめぐる不確実性」に取って代わった。これは、ある意味では進展である。組織はNISTの標準が固まったことを、おおむね受け入れている。未解決の問題は、もはやどのアルゴリズムを採用するかではなく、数十年にわたって暗号技術への依存関係を積み重ねてきたインフラから、RSA-2048とECC P-256をどのように段階的かつ正確に取り除くかである。

NISTは2024年8月、最初の3つの耐量子暗号標準を確定した。鍵カプセル化のためのFIPS 203（ML-KEM）、デジタル署名のためのFIPS 204（ML-DSA）、および代替となるハッシュベースの署名方式であるFIPS 205（SLH-DSA）である。2025年には4つ目の標準となるFalcon（FN-DSA）と、5つ目のアルゴリズムであるHQCが続いた。企業の計画を長年停滞させてきた標準化をめぐる議論は終わったのである。

「レガシーシステムの複雑さ」という障壁は、漠然とした組織上の問題ではない。実務担当者が移行時に直面する、具体的な技術的要因がある。企業インフラで暗号鍵を保存・管理する専用装置であるハードウェアセキュリティモジュール（HSM）は、ML-KEMとML-DSAへの対応を始めたばかりである。これらのモジュールに必要なFIPS 140-3認証プロセスには、現在、平均500日以上を要する。PQCでは鍵や暗号文のサイズも大幅に増える。ML-KEM-768の公開鍵は1,184バイト、暗号文は1,088バイトであり、32バイトのX25519楕円曲線公開鍵と比べると、公開鍵は約37倍の大きさになる。これは、PKIのストレージ、証明書チェーンのサイズ、TLSハンドシェイク時の帯域幅に影響する。ML-DSA証明書を発行できるようルート認証局（CA）を移行するには、既存環境をそのまま更新するのではなく、並行するCA階層を構築する必要があり、プロジェクトの範囲はさらに広がる。また、ML-KEMを用いたハイブリッド鍵交換にはTLS 1.3が必要である。インフラのどこかでTLS 1.2を使い続けている組織は、その接続で耐量子鍵交換を有効にする前に、TLS 1.3への移行を完了させなければならない。

これらは、計画を改善するだけで解消できる障害ではない。エンジニアリング作業、ベンダーとの調整、ハードウェアの調達サイクル、並行インフラの構築が必要になる。DigiCertの調査では、最も多い39%の回答者が、移行には3〜5年かかると見積もっている。スキルの状況に関する別の評価では、97%の組織がPQC関連の重大なスキル不足を報告しており、とりわけ実装経験と高度な暗号技術の専門知識が不足している。

■PQCの耐量子性と現在の暗号の限界

移行が技術的に必要であり、無期限には延期できない理由を理解するには、Shorのアルゴリズムが何をするのかを知る必要がある。現在使われている公開鍵暗号のほぼすべて、すなわちRSA、Diffie-Hellman、楕円曲線暗号は、素因数分解問題（RSA）と離散対数問題（ECC、DH）という2種類の数学的問題の困難さを安全性の根拠としている。十分な性能を持つ量子コンピュータでShorのアルゴリズムを実行すれば、これらの問題を多項式時間で効率的に解ける。これにより、2048ビットRSA鍵の解読は、計算上実行困難な処理から、現実的に実行可能な処理へ変わる。

NISTの3つのPQC標準は、異なる数学的問題の困難さに依存することで、この脆弱性を回避している。ML-KEMとML-DSAは格子暗号に基づいており、その安全性は「Module Learning With Errors（MLWE）」問題に依存する。これは、小さなランダム誤差が意図的に加えられた多項式環上の連立一次方程式から、元の秘密情報を復元する問題である。Shorのアルゴリズムを含め、MLWEを効率的に解く既知の量子アルゴリズムは存在しない。格子問題の数学的構造には、量子コンピュータが素因数分解や離散対数問題に対して利用する近道をそのまま適用できない。SLH-DSAは異なる手法を採用しており、その安全性は暗号学的ハッシュ関数の一方向性に帰着する。適切なサイズのパラメータを使えば、この前提は、対称鍵暗号に影響するもう1つの主要な量子アルゴリズムであるGroverのアルゴリズムに対しても維持される。

実用上のトレードオフはサイズである。X25519と比べてML-KEMの鍵サイズが約37倍に拡大することで、TLSハンドシェイクには測定可能なオーバーヘッドが生じる。ハイブリッド鍵交換の1セッション当たり、約2.27キロバイトのデータが追加される。接続確立時間が極めて重要な金融取引インフラでは、耐量子TLSの性能を調べた研究により、接続確立時の遅延が約24.7ミリ秒から30.4ミリ秒へ、約23%増加することが示されている。一般的な企業向けWebアプリケーションでは無視できるとしても、高頻度取引システムにとっては誤差とはいえない。PQC移行では、組織が使用中のアルゴリズムを調査するだけでなく、遅延要件によって移行が容易ではなくなる箇所も特定しなければならない。

■RSA-2048解読に必要な量子ビット数の推定は減少

大規模な移行に踏み切る前に、状況がさらに明確になるのを待とうとする企業の姿勢には問題がある。研究者がQ-Dayを予測するために用いる量子ビット数の推定が、企業にとって不利な方向へ動いているからである。2019年には、量子コンピュータでRSA-2048を解読するには約2,000万個の物理量子ビットが必要だと推定されていた。ところが、GoogleのCraig Gidney氏が2025年に発表した論文では、その推定値が100万個未満へ引き下げられた。一部の研究上のアーキテクチャでは、ハードウェア効率を楽観的に見積もった場合に10万個程度で済む可能性も示されているが、この下限については依然として議論がある。量子ハードウェア自体はまだ暗号解読に利用できる水準に達していないものの、推定される必要リソースは6年間で95%以上減少しており、その方向性は一貫して下向きである。

Gartnerの2026年の分析では、RSA-2048を解読できる量子コンピュータの登場時期を2030〜2035年としている。Googleは、自社の製品・サービスのエコシステム全体でPQC対応を完了する社内期限を2029年に設定した。2026年に3〜5年の移行プログラムを開始し、5年を要した組織が準備を完了するのは2031年になる。これはGoogleが設定した2029年の対応期限より後であり、Gartnerの予測範囲内でもある。移行に3〜5年かかると見込む39%の組織に、十分な時間的余裕があるわけではない。移行を加速しなければ間に合わない可能性のある競争に直面している。

DigiCertの回答者の半数以上が、現在の暗号標準は今後5年以内に破られると予想している。それにもかかわらず、大規模に導入している組織はわずか7%である。リスクは現実的かつ間近だという認識が広がる一方で、実際の導入率はそれに追いついていない。この隔たりこそ、DigiCertの調査で見出しの数字以上に注目すべき点である。

■すでに始まっている規制対応のタイムライン

PQC移行に対する規制上の圧力は、企業の計画文書で頻繁に参照されるNISTの2030年、2035年という期限だけではない。より近い明確な期限も迫っている。本記事の公開から59日後に当たる2026年9月21日、NISTは、FIPS 140-2に基づく残りのすべての認証を「Historical」ステータスへ移行する。これ以降、米国連邦政府の新規調達で受け入れられるのは、FIPS 140-3の認証を受けた暗号モジュールのみとなる。まだFIPS 140-3の認証プロセスに入っていないベンダーは、耐量子対応モジュールを連邦政府との契約で使用できるようになるまで、少なくとも12〜18カ月の空白期間に直面する可能性がある。しかも、このプロセスには現在、平均500日以上かかっている。

9月以降も期限が相次ぐ。NSAのCNSA 2.0指令では、防衛請負業者や連邦機関に販売されるVPN、ルーター、OS、通信機器など、国家安全保障システム向けのすべての新規調達品について、2027年1月1日までに耐量子アルゴリズムへの対応が求められる。2026年6月の米連邦大統領令は、連邦政府の民間部門における高価値システムについて、鍵確立方式の準拠期限を2030年、デジタル署名の準拠期限を2031年に設定した。EUも加盟国に対し、欧州委員会の指針に基づいて、2026年12月31日までにPQC移行計画を策定するよう求めている。

移行スケジュールを定めるNIST IR 8547では、2030年以降、すべての新規連邦システムでRSA-2048とECC P-256が正式に非推奨となり、2035年以降はレガシーシステムとの相互運用目的を含めて全面的に使用できなくなる。連邦政府と直接取引していない民間企業にも、調達要件を通じて実質的な圧力が及ぶ。連邦機関や防衛請負業者に製品・サービスを納入する企業は、契約を維持するため、要件に準拠した暗号技術を採用する必要がある。

■業界別の準備状況と小売業の課題

DigiCertの調査では、業界によって準備状況に大きな差があり、その傾向は示唆に富んでいる。調査対象となった全業界の中で、小売業は量子対応の準備度が最も低かった。製造業は、業界内部の差が最も大きく、先行している組織と大幅に遅れている組織に分かれ、中間層がほとんどなかった。医療技術と通信・メディア分野では、自社の準備状況に対する信頼度が最も高かった。これは、両分野の規制環境がより厳しく、インフラ投資のサイクルが長いことを反映している可能性がある。

地域別では英国が先行した。英国の組織の18%が、量子対応の準備で自らを「最先端」と位置付けたのに対し、米国は17%、オーストラリアは10%だった。

小売業の遅れは、単なる業界ランキング以上に注意を要する。小売企業は、決済カード情報、取引履歴、顧客の個人情報を大量に保有している。これらはPCI DSSや米国各州のプライバシー法により、複数年の保存が求められるデータである。Moscaのフレームワークに照らすと、Q-Dayを2030〜2033年と想定した場合、保存中のデータはすでにHNDLリスクが現実化する期間に入っている。

■「暗号アジリティ」の重要性

企業のPQC計画で頻繁に使われる「暗号アジリティ（暗号の俊敏性）」という概念には、見落とされやすい明確なアーキテクチャ上の意味がある。暗号アジリティは、単に現在ML-KEMやML-DSAを導入することではない。暗号アルゴリズムを変更するたびにアーキテクチャ全体を刷新することなく、システム全体のアルゴリズムを置き換えられる組織的・技術的能力を指す。依存するアプリケーションを全面的に作り直すのではなく、プロトコル層でアルゴリズムを差し替えられる能力である。

暗号アジリティを確保しないままTLSスタックにML-KEMを導入した企業は、現在の問題には対応できても、構造的な問題は解決できない。仮にML-KEMの基盤となる格子暗号の数学に脆弱性が発見された場合、暗号アジリティを備えていない組織は、再びゼロから完全な移行を行わなければならない。NISTが異なる数学的前提に基づくハッシュベースのSLH-DSAも標準化したのは、まさにこうしたリスクへ備えるためである。暗号アジリティを備えた組織なら、上位のすべてのアプリケーションに手を加えることなく、プロトコル層でアルゴリズムを交換できる。

DigiCertのプロダクトマネジメント担当シニアディレクターであるKevin Hilscher氏は、同社の調査発表で、この違いを明確に説明した。現在、暗号アジリティに投資する組織は、目の前の量子脅威に対応するだけでなく、変化する標準、新しい技術、将来の事業要件に合わせて進化できる柔軟性を構築しているという。PQC移行を一時的なセキュリティパッチではなく、インフラ近代化プログラムとして扱うべき理由はここにある。大規模導入率が7%に達したとしても、それは移行の終着点ではない。

暗号インベントリ、すなわち使用中のすべてのアルゴリズムがどこに存在し、何を保護しているかを網羅的に調べる作業は、この問題への対応を検討するためだけの計画資料ではない。2030年代まで機密性を維持する必要があるデータを保有するすべての組織にとって、すでに着手すべき作業である。DigiCertの調査では、量子リスク評価を実施した組織は50%にすぎず、移行計画を策定して暗号インベントリを作成した組織は44%にとどまった。どちらも行っていない企業にとって、問うべきなのは、もはや「いつ始めるか」ではない。Moscaの計算はすでに答えを示している。

■注目ポイントQ&A

●自社のデータは、すでに量子コンピュータの脅威にさらされていますか？

量子コンピュータによる直接的な脅威には、まださらされていません。RSA-2048やECC暗号を破れるほど強力な量子コンピュータは、現在のところ存在しないためです。しかし、現在進行しているリスクとして「Harvest Now, Decrypt Later（今収集し、後で復号する：HNDL）」があります。国家を背景とする攻撃者は、量子ハードウェアが成熟した後に復号することを目的として、暗号化された通信を現在収集・保存しています。NSAとCISAは、この活動がすでに進行中だと公に確認しています。したがって、現在の従来型アルゴリズムで暗号化され、今後10年以上にわたって機密性を保つ必要があるデータは、すでにリスクにさらされています。収集が現在行われている以上、これは将来だけの問題ではありません。金融記録、医療情報、政府通信など、長期間の機密保持が必要なデータを持つ組織は、HNDLを将来予測ではなく、現在の運用上のリスクとして扱うべきです。

●RSAやECCを置き換えるアルゴリズムは何ですか。また、なぜ耐量子性があるのですか？

NISTは2024年8月、3つの耐量子暗号標準を確定しました。FIPS 203（ML-KEM、旧CRYSTALS-Kyber）は、暗号化に使う共有鍵の確立において、RSAや楕円曲線Diffie-Hellmanに代わる方式です。FIPS 204（ML-DSA、旧CRYSTALS-Dilithium）とFIPS 205（SLH-DSA、旧SPHINCS+）は、デジタル署名でRSAやECDSAに代わる方式です。ML-KEMとML-DSAは格子暗号に基づき、その安全性は「Module Learning With Errors（MLWE）」問題の困難さに依存しています。Shorのアルゴリズムを含め、この問題を効率的に解ける既知の量子アルゴリズムはありません。Shorのアルゴリズムは、素因数分解や離散対数問題の数学的構造を利用しますが、格子問題に対する同様の解法は知られていません。一方、SLH-DSAの安全性はハッシュ関数の一方向性に依存しており、将来、格子暗号に弱点が見つかった場合に備えた、数学的に独立した選択肢となります。

●リスクを認識している企業で耐量子暗号の導入が進まないのはなぜですか？

主な障壁は、「どの標準を使えばよいか分からない」という問題から、「レガシーシステムを十分な速さで移行できない」という問題へ変わっています。NISTの標準はすでに固まっています。具体的な障壁としては、ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）がPQCアルゴリズムへの対応を始めたばかりであることや、FIPS 140-3の認証プロセスに平均500日以上かかることがあります。また、耐量子暗号の公開鍵や暗号文は従来方式より大幅に大きいため、帯域幅やストレージへの対応も必要です。ハイブリッド鍵交換にはTLS 1.3が必要なので、TLS 1.2を使っている組織は、先にTLS 1.3への移行を完了しなければなりません。さらに、耐量子証明書を発行できるよう認証局（CA）を移行するには、既存環境の更新ではなく、並行するCAインフラを構築する必要があります。こうした技術的制約に加え、別の評価では97%の組織がPQC関連の重大なスキル不足を報告しています。

●まだ耐量子暗号への移行を始めていない組織は、何をすべきですか？

まず、暗号インベントリを作成してください。これは、TLSエンドポイント、コード署名パイプライン、VPNトンネル、SSH鍵、データベース接続、HSM内の鍵素材など、組織のインフラ全体で使用されている暗号アルゴリズムを体系的に調査する作業です。この調査により、どのシステムがRSAやECCを使っているか、それらがどのデータを保護しているか、そのデータの機密性をいつまで維持する必要があるかを特定します。機密保持期間はMoscaのリスク計算における重要な入力値であり、どのシステムが現在、HNDLリスクの対象期間に入っているかを判断する材料になります。インベントリに基づき、長期にわたって機密性を保つ必要がある重要データを扱うシステムから、優先的に移行してください。米国連邦政府のサプライチェーンに関わる組織は、2026年9月21日にFIPS 140-2の認証が「Historical」ステータスへ移行し、新規の連邦調達に影響し始めることにも注意が必要です。また、国家安全保障システム向け新規調達品に関するNSAのCNSA 2.0の期限は、2027年1月1日に発効する予定です。

元記事: Post-Quantum Encryption Gap: Enterprises Plan but Only 7% Have Deployed