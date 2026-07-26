EU、TikTokの未成年向け設定をデジタルサービス法違反と指摘　巨額罰金の可能性

欧州委員会は2026年7月24日、TikTokの未成年者向けデフォルトアカウント設定がデジタルサービス法（DSA）に違反しているとの予備的見解を発表した。安全機能が簡単に無効化できる設計になっており、未成年者が見知らぬ人やインターネット上の不特定の利用者に接触される危険にさらされていると指摘している。

最終決定で違反が確定した場合、親会社のByteDanceは全世界年間売上高の最大6%の罰金を科される可能性がある。

■罰金の可能性とEUの指摘

欧州委員会（EC）は2026年7月24日、未成年者に対するTikTokのデフォルトアカウント設定がデジタルサービス法（DSA）に違反していると結論づけた。プラットフォームに安全機能が欠けているからではなく、それらの機能の設計上、子どもたちが最小限の労力で無効化できてしまうためだ。欧州委員会は、未成年者がわずかな操作で非公開から公開へ切り替えられること、16歳および17歳のコンテンツがアルゴリズムによって「おすすめ（For You）」フィードで見知らぬ人に表示されること、そして名目上は非公開のアカウントであっても、フォロワーリストやプロフィール写真がインターネット上の誰にでも（TikTokアカウントを作成したことがない人にさえ）見える状態になっていることを発見した。欧州委員会の予備的見解の公式文書は全文が公開されている。

TikTokを所有する北京に拠点を置く親会社ByteDanceは現在、欧州委員会の予備的見解が最終的な不遵守決定で確認された場合、全世界年間売上高の最大6%の罰金を科される可能性に直面している。SacraのByteDance収益分析によると、同社の2025年の推定売上高は約1860億ドル（約30兆5040億円、1ドル=164円換算）であり、その6%は約112億ドル（約1兆8368億円）に相当する。JURISTの報道が説明しているように、2024年2月に開始された調査からの第3弾となる今回の欧州委員会の措置は、TikTokが遵守するまでの定期的な制裁金支払いの可能性も伴っている。

TikTokには、罰金が科される前に欧州委員会の証拠を精査し、書面で回答する権利がある。同社は、欧州委員会と建設的な関与を続けると約束している。

■欧州委員会が指摘する3つの設計上の欠陥

欧州委員会の主張は、単一の設定ミスではなく、3つの明確な構造的脆弱性に基づいている。

1つ目は、13〜15歳のユーザーが非公開から公開へ簡単に切り替えられる点だ。TikTokが正しく指摘しているように、18歳未満のTikTokアカウントはデフォルトで非公開に設定されているが、13〜15歳は最小限の手順でアカウントを公開に切り替えることができる。DSA第28条の未成年者保護要件に基づく欧州委員会の立場は、意味のある摩擦なしに元に戻せる保護は機能するデフォルトではなく、製品自体の設計がユーザーに放棄を促す出発点にすぎないというものだ。

2つ目の脆弱性は、特に16歳および17歳に適用される。年長の未成年者がアカウントを公開に設定すると、そのコンテンツはTikTokの「おすすめ」フィード（アカウントをフォローしていないユーザーにコンテンツを表示する推奨エンジン）を通じてアルゴリズムによる配信の対象となる。TikTokのDSA違反に関する欧州委員会の公式発表によると、これは「おすすめ」フィードを閲覧している見知らぬ人や捕食者が、アカウントとの事前のつながりなしに、十代の若者の動画、画像、個人情報に遭遇する可能性があることを意味する。

3つ目の欠陥は、非公開のままのアカウントにも存在する。アカウント保持者が公開に切り替えていない場合でも、プロフィール写真とフォロワーリストは、TikTokアカウントを持たない人を含む誰にでも見える状態のままである。つまり、自分のアカウントが非公開だと信じている子どもは、自分のソーシャルネットワークや顔がより広いインターネットにさらされていることに気づいていない可能性がある。

見解の独立した分析によると、欧州委員会は、TikTokのインターフェース、内部文書、企業データの詳細な分析に加え、法執行官や児童保護、虐待、神経心理学の専門家へのインタビューに依存したと述べている。

■「ビューティーコンテストではない」

欧州委員会は、この失敗を特徴づけるにあたり、異例なほど直接的だった。EUのTikTokに対する正式な措置の文書によると、広報担当のThomas Regnier氏は、子どものコンテンツは「見知らぬ人に決して見えてはならない」とし、未成年者向けのデフォルト設定は「DSAの下でのビューティーコンテストではない」ため、単に「効果的でなければならない」と述べた。

欧州委員会の公式発表によると、Henna Virkkunen執行副委員長は、この執行措置を規制上の好みではなくエンジニアリングの義務という観点から位置づけた。子どものための安全は、ユーザーが見つけて有効にしなければならない設定として提供されるのではなく、最初からサービスの設計に組み込まれていなければならないという。

この枠組みは法的に重要である。DSAは、プラットフォームが提供する機能のカタログではなく、結果でプラットフォームを評価する。TikTokの50以上の事前設定されたプライバシー構成がテストなのではない。テストは、実際の十代の若者が使用する製品に実際に展開されたときに、それらの構成が高いレベルの保護を達成しているかどうかである。

■EUがTikTokに求める対応

欧州委員会の是正要求は、公式発表で詳述されているように、具体的な製品の変更につながる。

未成年者のコンテンツは、デフォルトで未成年者が明示的に承認したユーザーにのみ表示されなければならず、一般のTikTokユーザーや、ましてやインターネット全体に表示されてはならない。年長の未成年者はプラットフォーム内でより幅広い視聴者と共有するオプションを保持できるかもしれないが、彼らのコンテンツはいかなる状況下でもプラットフォーム外からアクセスできてはならない。そしてTikTokは、「おすすめ」フィードを通じて未成年者のコンテンツを他のユーザーに推奨することを完全に停止しなければならない。

JURISTの報道によると、欧州委員会は長期的な害についても警告している。未成年者が投稿したコンテンツは成人後もアクセス可能なままである可能性があり、オンラインで公開したものの永続性をまだ理解していない子どもたちのプライバシーの露出を悪化させるという。

実際には、欧州委員会の要求は設定の更新をはるかに超えている。子どもたちが保護された状態から露出した状態へ移行することを現在許している製品の経路を再設計し、未成年者のコンテンツを最も強力な配信エンジンから削除することをTikTokに求めている。

■TikTokの反論

TikTokは回答の中で、既存の保護措置を指摘した。Quartzの報道は同社の発言として、「TikTokの十代向けアカウントには、アカウントを設定した瞬間から、専門家の知見に基づいた50以上のプライバシーと安全の機能が事前に設定されている」と引用している。TikTokはさらに、18歳未満のアカウントはデフォルトで非公開であり、年少の十代はダイレクトメッセージを使用したり、コンテンツを「おすすめ」フィードに表示させたりすることはできないと付け加えた。

欧州委員会は納得しなかった。規制当局はそれらの機能の存在を認めたが、それらを無効にする容易さ（特に13〜15歳が利用できる摩擦の少ない切り替え）が、機能が提供するはずの保護を無効にしていると主張した。DSAは結果でプラットフォームを判断する。欧州委員会の見解は、TikTokの現在の結果は不十分であるというものだ。

EUのプラットフォームに対する正式な措置文書に記録されているように、TikTokは以前、中毒性のある設計に関する欧州委員会の2026年2月の予備的見解を「断固として虚偽」であり「全く無根拠」であると呼んでいた。同社は、子どもの安全に関する見解について、欧州委員会と建設的な関与を続けると約束した。

■文書化された被害のパターン

欧州委員会の予備的見解は、仮説的な露出に関する規制理論から生まれたものではない。文書化された被害を含む記録から生まれたものだ。

ユタ州が2024年に同社を起こした訴訟で明らかになったTikTokの内部調査によると、「Project Meramec」と呼ばれる調査で、2022年初頭に数十万人の13〜15歳がLIVEの最低年齢制限を回避していたことが判明した。2023年12月の内部調査では、未成年者に対する現在のリスクを伴うLIVE機能を維持することの「残酷さ」とTikTokが内部で表現したものが文書化されている。TikTok LIVEのグルーミングに関する裁判記録によると、ユタ州のSpencer Cox知事は、内部文書を「子どもたちの安全と幸福よりも利益を優先するという意図的な選択の証拠」と特徴づけた。

2026年1月には、TikTokで知り合った15歳をグルーミングした疑いでユタ州の男が逮捕された。報じられるところによると、男は年齢を偽り、対面での面会を手配していた。国立性的搾取センター（National Center on Sexual Exploitation）は、複数の法執行機関の事件において、捕食者がTikTokのメッセージ、コメント、ライブストリームを使用して画像を要求し、子どもたちを強要していることを文書化している。

欧州委員会の子どもの安全に関するケースは、LIVE機能ではなく、デフォルトのアカウントの可視性に特化している。しかし、文書化された搾取のパターンは、法執行官に直接インタビューした欧州委員会の調査官が、未成年者のプロフィールの構造的な露出が理論的ではなく具体的なリスクを伴うと結論づけた理由を示している。

■ユーザーデータに落ちる中国の法的な影

ByteDanceは北京に本社を置き、中国の国家情報法（2017年）の対象となっている。同法は、すべての中国の組織と市民に対し、要求に応じて「国家情報活動を支援、援助、協力」することを義務付けている。TechTimesの報道で詳述されているように、この義務は、企業構造、サーバーの場所、またはTikTokのアメリカ事業の過半数の米国所有権を新会社（TikTok USDS Joint Venture LLC）に移転した2026年1月の合弁事業に関係なく、ByteDanceに適用される。ByteDanceはこの新会社において19.9%の株式とアルゴリズムの知的財産の完全な管理権を保持している。

ByteDanceはまた、中国のサイバーセキュリティ法およびデータセキュリティ法の対象でもあり、これらの法律は政府にビジネスデータに対する広範な検査権を与え、データのローカライゼーションと政府アクセスの規定を含んでいる。これらは固定された法的条件であり、議論の余地のあるリスクではない。

EUユーザーにとっての実質的な結果として、アイルランドのデータ保護委員会の公式決定によると、同委員会は2025年5月、一般データ保護規則（GDPR）に違反して欧州経済領域（EEA）のユーザーデータを中国に不法に移転したとして、TikTokに5億3000万ユーロ（約6億300万ドル、約988億9200万円、1ドル=164円換算）の罰金をすでに科している。違法と確認されたその裁定済みの移転は、EUユーザーに対する中国のデータアクセスのリスクが仮説ではないことを立証している。

DSAの子どもの安全に関する見解は、このリスクに特定の側面を追加する。第28条の下ですでに不十分であると判明した未成年者のプロフィール、画像、ソーシャルネットワークの構造的な露出は、TikTokが保持するEUの子どもに関するいかなるデータも、要求に応じて中国の情報機関と協力するというByteDanceの法的義務の対象となることを意味する。

■DSAと未成年向けプラットフォームへの影響

予備的見解は技術的にはTikTokに限定されているが、その影響はそうではない。

DSAの執行は、2025年から2026年にかけて前例の基盤を構築してきた。TechTimesの報道で詳述されているように、Xは1億2000万ユーロ（約1億3700万ドル、約224億6800万円）、Temuは2億ユーロ（約2億2800万ドル、約373億9200万円）、AliExpressは5億5000万ユーロ（約6億2600万ドル、約1026億6400万円）の罰金を別々の違反で科された。また、TechTimesが報じたように、欧州委員会は2026年半ばにMetaのプラットフォームに対しても、中毒性のある設計に関する同等の予備的見解を発行した。2026年第4四半期にはデジタル公正法（Digital Fairness Act）が正式な立法提案として期待されており、これにより設計上の義務が超大型オンラインプラットフォーム（VLOP）を超えて消費者向けデジタルサービス全般に拡大される見込みだ。

欧州委員会がここで行っているのは、製品設計の基準としての「デフォルトで安全」が何を意味するかを確立することである。それはポリシーの意図や機能のメニューとしてではなく、企業がどのような設定を提供しているかに関係なく、製品が達成しなければならない結果としてである。この解釈がTikTokの回答プロセスを乗り越え、正式な不遵守決定となった場合、月間4500万人以上のEUユーザーを抱えるすべての主要プラットフォームは同じテストに直面することになる。つまり、デフォルト設定はサービスを使用する未成年者を実際に保護しているのか、それとも単に保護されるオプションを与えているだけなのか、ということだ。

■修正に実際に必要なこと

欧州委員会の是正措置は単純に聞こえる。しかし実際には、子どもの安全という枠組みが覆い隠しがちな問題を提起している。

TikTokは登録時にユーザーが申告した年齢を知っているが、それを独自に検証してはいない。TikTok LIVEのグルーミングに関する裁判記録によると、TikTok自身の2022年の内部調査であるProject Meramecは、数十万人の13〜15歳が最低年齢制限を回避していたことを発見し、自己申告の年齢が信頼できない執行メカニズムであることを確認した。TikTokがどのユーザーが未成年であるかを正しく特定することに依存するいかなる是正措置も、同じ根本的な問題に直面する。プラットフォームには、誰が実際に子どもであるかを検証するための堅牢な技術的メカニズムがないのだ。

TikTokがこれを解決するために年齢確認（公開アカウント設定や「おすすめ」フィードの資格を付与する前に何らかの形式の検証を要求すること）を実装した場合、成人である1億6970万人のEUユーザーは、プラットフォームの既存の機能を使用するために自分が未成年ではないことを証明しなければならない可能性がある。年齢確認システムは、成人ユーザーにとって重大なプライバシーコストを伴う身元ベースの方法（政府発行のID、生体認証スキャン）から、プラットフォームやサードパーティの検証者に身元を開示することなくユーザーが年齢のしきい値を超えていることを検証できるゼロ知識証明システムなどのプライバシー保護の代替手段まで多岐にわたる。New Americaによる年齢確認のためのゼロ知識証明手法の詳細な分析は、このアプローチが依然として有望であるものの、ソーシャルメディアの規模では実証されていないことを示している。EUが開発中のeIDASフレームワークは理論的には相互運用可能な年齢確認インフラストラクチャを提供する可能性があるが、これらのシステムのいずれも現在、ソーシャルメディアプラットフォームで大規模に展開されてはいない。

欧州委員会の予備的見解は、要求される結果を達成するためにTikTokが使用しなければならない技術的メカニズムを指定していない。子どもたちが簡単に年齢を偽ることができる場合、機能的に堅牢なデフォルトとは何かというこの実装のギャップにこそ、設計上の課題が実際に存在している。

■今後の展開

TikTokには、欧州委員会の証拠ファイルを精査し、書面による回答を提出する権利があり、このプロセスには通常数か月かかる。欧州デジタルサービス委員会（European Board for Digital Services）にも諮問される。欧州委員会が依然として満足しない場合、正式な不遵守決定を採択し、特定の設計変更を命じ、TikTokが遵守するまで定期的な制裁金の支払いを課すことができる。

違反が確定した場合、欧州の子会社単独ではなく、親会社グループとしてのByteDanceに対して計算された罰金が引き起こされる。SacraのByteDance収益分析によると、ByteDanceの2025年の推定世界売上高約1860億ドルの6%で計算すると、理論上の上限は約112億ドルとなる。スタートアップや投資家向けの報道によると、TikTokに対する進行中のすべてのEU手続き全体での累積負債は、アナリストによって約8億7500万ユーロ（約9億9600万ドル、約1633億4400万円）と推定されているが、この数字は非公式であり、正式な罰金はまだ科されていない。

■注目ポイントQ&A

●EUはTikTokの未成年向け設定の何が問題だと具体的に指摘したのですか？

欧州委員会は3つの明確な設計上の脆弱性を特定しました。1つ目は、13〜15歳が最小限の摩擦でアカウントを非公開から公開に切り替えられること。2つ目は、16〜17歳の公開アカウントのコンテンツが「おすすめ」フィードを通じてアルゴリズムにより見知らぬ人に表示されること。3つ目は、非公開アカウントであっても、TikTokアカウントを持たない人を含む誰にでもフォロワーリストとプロフィール写真が公開されていることです。問題はTikTokに安全設定がないことではなく（50以上提供しています）、保護された状態から露出した状態への経路が簡単すぎることです。

●TikTokはEUからどれくらいの罰金を科される可能性がありますか？

デジタルサービス法に基づく不遵守決定が確定した場合、違反したプラットフォームの全世界年間総売上高の最大6%の罰金が科されます。これはTikTokの親会社であるByteDanceに対して計算されます。ByteDanceの2025年の推定売上高は約1860億ドルであり、理論上の最大額は約112億ドル（約1兆8368億円）となります。これらは予備的見解であり最終的な判決ではなく、TikTokには罰金が科される前に回答する権利があります。欧州委員会はまた、プラットフォームが遵守するまで定期的な制裁金の支払いを課すこともできます。

●TikTokが子どものコンテンツをデフォルトで非公開に保たなければならない場合、プラットフォームは実際に何を構築する必要がありますか？

欧州委員会の是正措置は技術的なメカニズムを指定していません。しかし、TikTokが現在登録時の自己申告年齢に依存しており、内部調査で未成年者によって定期的に回避されていることが確認されているという根本的な問題は、堅牢な解決策には何らかの形の年齢確認が必要であることを意味します。堅牢な年齢確認を実装するプラットフォームは通常、身元ベースの方法（政府発行のID、生体認証スキャン）を使用しますが、これはすでに使用している機能にアクセスするためだけに個人文書を提出しなければならない成人ユーザーにとって重大なプライバシーコストを伴います。身元を開示せずに年齢を確認できるゼロ知識証明などのプライバシー保護の代替手段も存在しますが、ソーシャルメディアプラットフォームで大規模に展開されているものはありません。欧州委員会の執行は、どのタイプかを指定せずに年齢確認への圧力を生み出しており、プライバシーのトレードオフはプラットフォームと規制当局の交渉に委ねられています。

●EUの調査中、子どもにTikTokを使わせても安全ですか？

欧州委員会の予備的見解は最終的な裁定ではなく、TikTokの製品を直ちに変更するものではありません。ヨーロッパやその他の地域で子どもがTikTokを使用している保護者は、現在3つのことを確認する必要があります。アカウントが非公開に設定されているか、プロフィール写真が制限されているか、フォロワーリストがアカウントの承認されたフォロワー以外の人に見えるようになっているかです。これらの設定はTikTokの十代向けアカウントのプライバシーに関する保護者向けガイドで利用可能であり、欧州委員会が発見した露出を減らすことはできますが、排除することはできません。欧州委員会が特定したより深い構造的な脆弱性に対処するには、製品の変更と正式な執行手続きを通じて時間がかかるでしょう。

元記事: EU Charges TikTok: Default Settings Expose Minors to Strangers and Predators