AMD、産業用AIロボット向けプロセッサ「Ryzen AI Embedded X100」を発表——最大128GBのユニファイドメモリ搭載

AMDは、物理AIロボティクスおよび産業システム向けのプロセッサ「Ryzen AI Embedded X100」シリーズを正式に発表した。最大128GBのユニファイドメモリを搭載し、大規模なAIモデルを必要とするロボット開発において、推論の遅延を大幅に削減する。2026年第4四半期に量産開始が予定されており、Nvidiaが先行する組み込みAI市場にx86アーキテクチャで挑む形となる。

■産業用AIロボット向けプロセッサ「X100」シリーズを発表

AMDは、物理AIロボティクスおよび産業システム向けのプロセッサ「Ryzen AI Embedded X100」シリーズを正式に発表した。コンシューマー向けチップ「Ryzen AI Max」を駆動するのと同じ「Strix Halo」プロセッサシリコンを、堅牢な量産グレードのパッケージに収めている。10年間の供給保証と、マイナス40℃から105℃までの動作温度範囲を備える。この発表は、サンフランシスコのMoscone Westで開催されたAMDの「Advancing AI 2026」カンファレンスで行われた。CEOのリサ・スー氏は、EPYC VeniceサーバーCPUやInstinct MI455X GPUアクセラレータとともにX100ファミリーを正式に披露し、AMDにとってこれまでで最も包括的なAIポートフォリオの発表となった。

ロボットや自律システム向けに組み込みコンピューティングを選択するシステムインテグレーターに対し、X100はこれまでのx86チップでは不可能だった具体的な利点を提供する。それは、CPU、GPU、NPUが単一のコヒーレントなプールから同時にアクセスできる最大128GBのユニファイドメモリである。現在、本番レベルの人型ロボットで稼働しているVLA（Vision-Language-Action）モデルは、従来の組み込みGPU設計のVRAM上限には大きすぎ、またメモリコピーのオーバーヘッドによる遅延の影響を受けやすい。このアーキテクチャの直接的な結果として、AMDの「Kria AI Robotics Developer Platform」は100ミリ秒未満のVLA推論遅延を実現すると謳っている。

■6つのチップ、1つのアーキテクチャ：X100のラインナップ

X100ファミリーは、AMDがコンシューマー向けに「Ryzen AI Max+ 395」として初めて導入したStrix Haloダイから派生した6つのプロセッサモデルで展開される。標準モデルはX199、X188、X168の3種類で、それぞれにマイナス40℃から105℃のジャンクション温度範囲を満たす産業用温度の「i」バリアントが用意されている。標準モデルの定格は0℃からである。

フラッグシップのX199は、16基のZen 5 CPUコアと40基のRDNA 3.5コンピュートユニット（CU）を搭載し、組み込みシリコンとしてはAMD最大の統合GPU構成を提供する。中位のX188は12基のCPUコアと32基のCUにスケールダウンする。エントリーモデルのX168は8コアに減るものの、32CUのGPUを維持している。VideoCardzの報道によれば、これはCPUのスレッド数よりもグラフィックスのスループットが重要となるワークロード向けにGPUの計算能力を確保するためである。

Tom's Hardwareの報道によると、ファミリーの全チップには、最大50 TOPS（1秒あたりのテラ演算回数）のAI推論スループットを持つXDNA 2ニューラルプロセッシングユニット（NPU）が搭載されている。設定可能な熱設計電力（TDP）は45Wから120Wに及び、全モデルで最大5.1GHzのブーストクロックが利用可能である。

すべてのチップは、最大128GBのLPDDR5X-8533ユニファイドメモリへのアクセスを共有する。これは、CPUとGPUのメモリが分かれているシステムで必要となる、ソフトウェア管理による明示的なコピー操作なしに、CPU、GPU、NPUが読み書きできる単一のコヒーレントなプールである。

■なぜ128GBのユニファイドメモリがロボティクス推論のボトルネック解消になるのか

VLA（Vision-Language-Action）モデルは、汎用ロボット制御のための新たなソフトウェアアーキテクチャとして浮上している。カメラ映像、自然言語の指示、センサーデータを入力として受け取り、モーターのコマンドを出力するもので、古いロボットソフトウェアで必要だった個別の認識パイプラインと制御パイプラインを置き換える。操作やナビゲーションのタスクで高い性能を発揮するモデルは規模が大きい。広く引用されるベンチマークアーキテクチャであるOpenVLAは、70億以上のパラメータを持ち、FP16精度で約14GBのGPUメモリを必要とする。EdgeVLAの研究論文は、これらのシステムが据え置き型のコンピューティングシステムでも5〜10Hzの推論速度しか達成できないことを強調しており、これは現場に配備されるロボットにとって厳しい制約となる。

問題は推論速度にある。効率的なVLA推論に関するHyperVLAの論文で指摘されているように、Nvidia RTX 4090 GPUを使用しても、OpenVLAは約6Hzでしか動作しない。ロボットの操作には、応答性の高い把持や障害物回避のために、通常最低でも10〜30Hzが必要とされる。遅延の目標を満たすためにモデルの精度を下げると、タスクのパフォーマンスが低下してしまう。

この制約を回避するアーキテクチャ上のアプローチは、モデルの完全な重みテンソルを高速なユニファイドメモリに常駐させ、各推論サイクルが別のメモリファブリックを経由するのではなく、ローカルのパッケージ上メモリから読み取るようにすることだ。X100のユニファイドプールはこれに直接対処している。NPUとGPUはCPUと同じ128GBのLPDDR5Xプールを共有するため、80億パラメータのモデルでも、ページングやサブシステム間の転送なしに推論中に完全に常駐させることができる。その結果、AMDのKria AI Robotics Developer Platformは100ミリ秒未満のVLA推論遅延を達成すると主張している。

ユニファイドメモリプールはまた、ベンチマークのスライドでは見えないが本番環境では測定可能な、推論ごとの負担を排除する。従来の組み込みシステムが推論のためにシステムRAMからGPU VRAMへデータを転送し、また戻すたびに、データサイズに比例した時間と電力を消費する。20Hzで動作するVLAモデルの場合、その転送オーバーヘッドは総電力予算の無視できない割合にまで膨れ上がる。ユニファイドメモリアーキテクチャは、この転送を完全に排除する。

背景として、AppleのMシリーズチップも同じユニファイドメモリの概念を使用しているが、WikipediaのApple M5のページに記載されているように、M5 Maxでは最大614GB/sの帯域幅を持つLPDDR5Xで実装されている。X100のLPDDR5X-8533実装は約135GB/sを提供する。これはハイエンドのコンシューマー向け実装よりも低い帯域幅だが、PICMG COM-HPC仕様によれば、45〜120Wの産業用電力エンベロープと120mm×120mmのCOM-HPCモジュールフットプリントに収まっており、Appleシリコンが選択肢になり得なかったロボットのシャーシ設計に適合する。

■Kria SOMとターンキー・ロボティクス・プラットフォーム

シリコンにとどまらず、AMDはX100の提供形態として2つの手段を用意している。1つ目は「Kria AI System-on-Module（SOM）」で、システムインテグレーターに標準化されたキャリアボードの設計パスを提供するCOM-HPC準拠のモジュールである。PCI産業用コンピュータ製造者グループ（PICMG）が維持し2021年に承認されたCOM-HPC規格は、PCIe Gen 4/5、USB4、25 GbEをサポートする800ピンのデュアルコネクタインターフェースを備えた120mm×120mmモジュールのマルチサプライヤーエコシステムを定義している。1つのCOM-HPCモジュール用に設計されたキャリアボードは、準拠するあらゆるベンダーの次世代モジュールと前方互換性を持つ。これは、10年間の導入サイクルを前提にカスタムハードウェアを設計する産業用バイヤーにとって実用的な利点となる。

2つ目の提供形態は「Kria AI Robotics Developer Platform」である。これはKria SOMとAMDのSpartan UltraScale+ FPGAベースボードを組み合わせたもので、カメラ、産業用ネットワーク、モーターコントローラー、ロボットセンサーへの接続性を提供する。AMDは、物理AIシステムの設計哲学を身体のメタファーを用いた階層構造で説明している。X100 Kria SOMがロボットの脳として機能し、Versal AI Edge Gen 2が脊髄の役割を果たし、Zynq UltraScale+が関節とモーション制御を処理し、Spartan UltraScale+がセンサーを管理する。CNX Softwareの報道によると、ローンチパートナー（Arbor、Congatec、iBase、IEI、Sapphire、Seavo）からのSOMの提供は2026年第4四半期に見込まれている。

■AMDのベンチマークの構築方法と、そこから読み取るべきこと

AMDはAdvancing AI 2026で2組の性能比較を発表したが、どちらにも方法論に関する注釈があり、見出しの数値をどの程度重視すべきかを判断する上で重要となる。

16コアのPanther Lakeチップに12CUのArc統合GPUを搭載したIntelの「Core Ultra X7 358H」との比較において、AMDのニュースルームのベンチマーク開示によれば、AMDはGeekBench 6.1とPassMarkで1.2倍から1.3倍のリード、非公式のSPECrate 2017整数演算で1.5倍の優位性、そしてGFXBench 5.0を通じたVulkanで1.4倍、OpenGLで1.7倍のグラフィックスの差を主張している。AI推論の数値はさらに顕著で、45WでLlama-benchを実行した場合、最初のトークン生成までの時間で1.4倍の改善、1秒あたりのトークン数で3.5倍の増加を主張している。

双方に関する注意点は重要である。AMDのX199は、製品版のX100ハードウェアではなく、「Ryzen AI Embedded X199の仕様を反映するように構成された」Ryzen AI Max+ 395をMapleリファレンスボード上で実行したもので代表されていた。一方、IntelのCore Ultra X7 358Hは、MSI Prestige 16 Flip AI+ノートPCにおいて30WのTDP上限でテストされ、AMDは直接測定するのではなく「公開されているベンチマークのスケーリング係数」を使用してそのチップの45Wでの性能を予測したと、Tom's Hardwareが発表手法の報道で指摘している。この比較のどちら側も、購入者が受け取る最終的な製品版ハードウェアを使用していない。

Nvidiaとの比較も同様の構造になっている。AMDのニュースルームのベンチマーク注釈で確認されたように、Nvidia Jetson Thor T5000に対するリアルタイム信頼性の3.4倍の向上、同時実行エージェント数の2.3倍の増加、利用可能なCPUコア数の1.6倍の増加を含む、AMDのKria AI Robotics Developer Platformの性能に関する主張は、AMDのパートナーであるOpen Navigationとmimikによって生成された。AMD側は実際のKriaボードではなく、Ryzen AI Max+ 395を搭載したGMKtech EVO-X2ミニPCで代表されていた。これらの比較は方向性を示すものとしては有用だが、製品版のX100ハードウェアに対する独立した第三者による検証は、今年後半にチップの出荷が開始されるまで待つ必要がある。

■Nvidia Jetson AGX Thorに対するAMDの優位性

NvidiaのJetson AGX Thorは、この市場セグメントにおける確立されたプラットフォームである。Nvidia Jetson Thorの製品ページによると、Thorは2,560基のCUDAコアと96基の第5世代Tensorコアを備えたBlackwellアーキテクチャのGPUから2,070 FP4 TOPSのAI演算能力を提供し、40〜130Wの電力エンベロープ内で128GBのLPDDR5Xメモリ上で動作する。Nvidiaの開発者ブログに記載されているように、Jetson Thorの顧客にはAmazon Robotics、Boston Dynamics、Figure、Agility Roboticsが含まれることが確認されている。このプラットフォームは、NvidiaのIsaacロボティクスソフトウェアスタックおよびGR00T基盤モデルと統合されており、開発者に基盤モデルからロボットの配備までの垂直統合されたパスを提供する。

この強力な既存製品に対するAMDの売り込みは、x86アーキテクチャの優位性に基づいている。Jetson Thorは14コアのARM Neoverse V3AE CPUを使用している。これはロボット制御には有能な設計だが、開発チームがすでに使用している可能性が高いx86ネイティブのツールをコンパイルし直すか、移植するか、あるいは放棄することを要求する。AMDのAdvancing AI 2026のプレスリリースによれば、AMDは、x86サーバー上で動作する既存のLinuxツールチェーン、Python環境、コンパイル済みバイナリがX100上でも変更なしで動作し、開発環境と本番配備の間のギャップを狭めると主張している。

CUDAからの移行に関する議論はより複雑である。AMDのHIPIFYツールは、CUDAのソースコードをAMDのHIP C++ポータブルランタイムに自動変換することができ、AMDはこのプロセスで約75%のコードが保持されるとしている。しかし、AMD自身の公式HIPIFYドキュメントはこれに条件を付けており、同ツールは「すべてのCUDAコードをシームレスにHIPコードに自動変換するわけではない」とし、サードパーティのアクセラレーションライブラリを含む、HIPに相当するものがないCUDAライブラリは自動変換できないとしている。カスタムCUDAカーネルを使用する複雑な本番アプリケーションでは、自動化の割合が示す以上の大幅な手動移植作業が必要になる可能性がある。

純粋なAI演算能力において、2,070 FP4 TOPS（Jetson Thor）とX100の50 TOPSのNPUの差は直接比較できるものではない。Jetsonの数値はBlackwell GPU全体のAIスループットを反映しているのに対し、AMDの50 TOPSという数値は専用NPUのみを対象としており、推論ワークロードに対するGPUの貢献はベンチマークの主張を通じて別途報告されている。X100は異なるパフォーマンス層、すなわちディスクリートGPUクラスのスループットではなく統合x86 SoCのパフォーマンス向けに設計されており、その競争上の主張は純粋なAI TOPSではなく、x86エコシステム、128GBのユニファイドメモリ、産業グレードのパッケージングといったプラットフォーム全体の価値にある。

■AMD対Intel Panther Lake：方向性の選択

CES 2026で発表され、Intel 18A（1.8ナノメートルクラス）プロセスノードで製造されるIntelの「Core Ultra Series 3」は、X100にとってより直接的な技術的競合となる。Intelは、GPUからの120 TOPSとNPUからの50 TOPSを合わせて最大180 TOPSのAI性能を主張しており、ロボティクス、スマートシティ、ヘルスケアなどの組み込みおよび産業用ユースケース向けに特定のSeries 3プロセッサを特別に認定した。Intelがクライアント層のチップを産業用エッジ配備向けに認定したのはこれが初めてである。Intelはまた、Computex 2026において、ロボット、ドローン、自律マシンをターゲットとした「Physical AI OpenVINO」ソフトウェアフレームワークを発表した。

Panther Lakeに対するマルチスレッド性能の2.1倍の高さと、トークン生成スループットの3.5倍の高さというAMDの主張は、前述の代替ハードウェアによるテストから来ている。より検証可能な差別化要因は物理的な構成である。X100の40CU RDNA 3.5 GPUは、コンピュートユニット数においてIntelの12CU Arc統合GPUを大幅に上回っており、AMDの128GBというユニファイドメモリの上限は、Panther Lakeのターゲット電力エンベロープが許容するメモリ構成よりも著しく高い。

Intelの主張は、CPU-GPU-NPUの統合アプローチがマルチチップのロボティクスコンピューティングスタックと比較して総所有コストを削減し、Physical AI OpenVINOフレームワークがロボット開発者に成熟したソフトウェアパスを提供するというものである。180 TOPSという合計値と、AMDのサブシステムごとのNPU数のどちらがより意味のある指標となるかは、特定の推論ワークロードに依存する。合計のTOPS値はGPUのスループットを重く評価する一方、NPUのTOPS値は常時稼働の低電力推論の効率性を反映する。

■既存のNvidia Jetson開発者が実際に移植すべきもの

x86の互換性に関する主張は、CPUレベルのロボット制御コード、すなわち標準的なC++やPythonで書かれたROS 2ノード、モーションプランニングアルゴリズム、センサーフュージョンパイプラインにおいて最も強力である。これらは変更なしでX100のZen 5コア上でネイティブにコンパイルおよび実行でき、AMDのROCmオープンソースGPUソフトウェアスタックは、GPUアクセラレーションによる推論のためにPyTorch、TensorFlow、ONNX Runtimeをサポートしている。

CUDAに深く投資している開発者にとって、この主張は弱くなる。HIPIFYは、メモリ割り当て、カーネル起動構文、ほとんどの組み込み関数といった標準的なランタイムAPI呼び出しを処理するが、HIPに相当するものがないCUDAライブラリは変換できない。また、AMD自身のHIPIFYドキュメントには、Nvidia GPUマイクロアーキテクチャ向けに最適化されたコードは、変換後に「AMD GPU上でパフォーマンスを最適化するために追加の手直しが必要になる可能性がある」と記されている。2026年7月現在、完全なROCmの代替が存在しない2つのCUDA専用アクセラレーションライブラリであるNvidia TensorRT-LLMやFlashAttention 3を通じて本番環境の推論を実行している開発者は、より大規模な移植作業に直面することになる。

クリーンなコードベースから新しいロボット開発を始める場合、x86の親和性という主張は実質的である。Jetsonから稼働中のCUDAベースの推論パイプラインを移行するチームにとっては、プラットフォームを採用する前に特定のライブラリ依存関係を評価する必要がある。

■これは実際にNvidiaの組み込みロボティクスの牙城を脅かすのか？

AMDのX100は、Nvidiaが数年かけて完全な垂直スタックを構築してきたセグメントに参入する。IsaacプラットフォームがロボティクスSDKを提供し、Holoscanがセンサー処理を処理し、GR00TがJetsonハードウェア向けに事前最適化された基盤モデルの重みを提供し、NeMoが特定のロボット配備向けにそれらのモデルをファインチューニングするためのパイプラインを提供する。Amazon Robotics、Boston Dynamics、Figure、Agility RoboticsはすべてJetson Thorを採用しており、2026年以降も本番環境での配備を進めている。

AMDの対抗策は、プラットフォームの選択をソフトウェアの問題ではなく、アーキテクチャの問題として再定義することである。PLC、モーションコントローラー、RTOS実装、産業用ネットワークスタックなど、x86ネイティブの制御インフラストラクチャの構築に10年を費やしてきたロボットシステムインテグレーターにとって、ロボットの脳にx86 SoCを導入する方が、それらのインターフェースの再構築を必要とするARMベースのプラットフォームを採用するよりも統合の摩擦が少ないという主張である。TechTimesが以前報じたように、世界中にいるAMDの7,000の組み込み顧客は、この主張が理論上のものではない顧客基盤を代表している。

10年間のライフサイクル保証は、産業用バイヤーの意思決定のもう半分に対処するものである。組み込みの配備はコンシューマーのサイクルとは異なる。工場のフロアにあるロボットは同じハードウェアを10年間稼働させる可能性があり、そのバイヤーにとってはベンチマークの順位よりもコンポーネントの可用性保証の方が重要である。CNX Softwareが文書化しているように、少なくとも2037年までのX100の供給コミットメントは、およそ3〜4年の世代交代サイクルに従うNvidiaのJetsonプラットフォームが通常は一致しない商業的な差別化要因である。

AMDがNvidiaの組み込みロボティクスにおける地位に挑戦できるかどうかという現実的な答えは、製品版ハードウェアが出荷され、インテグレーターが実際のワークロードに対してプラットフォームを評価する時間を持った後の、2027年および2028年のデザインウィンから得られるだろう。

■今後の展開

X100の顧客向けサンプリングは2026年6月に開始された。AMDのAdvancing AI 2026の発表によると、Arbor、Congatec、iBase、IEI、Sapphire、SeavoからのSOM製品を含む量産開始は2026年第4四半期に見込まれている。資格のある顧客向けに、Kria AI Robotics Developer Platformの早期アクセスが現在公開されている。

COM-HPCフォームファクタは、既存の幅広いキャリアボード設計との互換性を保証し、すでにCOM ExpressやCOM-HPCインフラストラクチャを使用しているシステムインテグレーターにとって、プラットフォーム評価のハードルを下げる。AMDのロボティクスパートナーネットワークの発表によると、MulticoreWare、mimik、Open Navigation、Kontron、congatec、MassRoboticsを含むAMDの拡大したロボティクスパートナーネットワークは、それに適合するソフトウェアツールとエコシステムサポートを提供する。

現在から2026年第4四半期の一般的な量産開始までの数ヶ月間は、AMDが早期アクセスのKriaプラットフォームで、最終的なハードウェア上でベンチマークの主張を実現できることを証明しなければならない期間となる。なぜなら、代替ハードウェアによるスライドと製品版シリコンのパフォーマンスは歴史的に無視できないほど乖離してきたからであり、NvidiaとIntelの双方がそれらの数値を注視することになるからだ。

■注目ポイントQ&A

●AMD Ryzen AI Embedded X100とは何ですか？コンシューマー向けのRyzen AI Maxとはどう違うのですか？

X100は、コンシューマー向けのRyzen AI Max+ 395プロセッサを駆動するStrix Haloプロセッサシリコンの産業グレード版です。Zen 5 CPUコア、RDNA 3.5 GPUコンピュートユニット、XDNA 2 NPU、最大128GBのユニファイドLPDDR5Xメモリといったコアアーキテクチャは同じです。組み込み版で変わるのは認定の範囲です。X100はマイナス40℃から105℃の連続動作が定格とされ、振動や熱ストレスを考慮して設計された堅牢なBGAパッケージで出荷され、コンシューマー向け部品にはない10年間の供給保証（少なくとも2037年までの可用性）が付与されています。

●なぜロボティクスにおいて128GBのユニファイドメモリが特に重要なのですか？また、X100はNvidia Jetson Thorが提供するものと実際に匹敵するのですか？

ユニファイドメモリが重要なのは、ロボットがカメラ映像や言語の指示を解釈してモーターコマンドを出力するためのAIアーキテクチャであるVLA（Vision-Language-Action）モデルが大規模であるためです。これを高速なパッケージ上メモリに常駐させることが、応答性の高い操作には不十分な6Hzでの推論と、リアルタイムのロボティクスレートでの推論の違いを生み出します。Jetson AGX Thorも128GBのLPDDR5Xメモリを提供しているため、上限は一致しています。異なるのはアーキテクチャです。X100はユニファイドコヒーレントプールを持つx86 APUですが、Jetson ThorはCUDAアクセラレーションによるGPU推論を備えたARM CPUアーキテクチャを使用しており、大幅に高い純粋なAI TOPS（X100 NPUの50 TOPSに対して2,070 FP4）を提供しますが、それを引き出すにはNvidiaの独自のソフトウェアスタックが必要です。

●システムインテグレーターはいつ実際にAMD X100を購入して構築できるようになりますか？

顧客向けのサンプリングは2026年6月に開始されました。ローンチパートナー（Arbor、Congatec、iBase、IEI、Sapphire、Seavo）からのCOM-HPCシステムオンモジュールの量産開始は2026年第4四半期に見込まれており、Kria AI Robotics Developer Platformへの早期アクセスはすでに公開されています。AMDがAdvancing AI 2026の比較で使用した構成済みのコンシューマー向けシリコンではなく、製品版ハードウェアを使用したX100のベンチマーク主張の独立した検証は、チップが出荷された後に可能になります。

●既存のNvidia CUDAコードをAMDのプラットフォームに移行することは実際に機能しますか？また、どの程度の労力がかかりますか？

AMDのHIPIFYツールは、標準的なCUDAランタイムAPI呼び出し、カーネル起動構文、およびほとんどの組み込み関数をAMDのHIP C++ポータブルランタイムに自動変換し、AMDはこのプロセスで約75%のコードが保持されるとしています。しかし、TensorRT-LLMやFlashAttention 3などのフレームワークを含む、HIPに相当するものがないCUDAライブラリは自動変換できません。また、AMD自身のHIPIFYドキュメントには、Nvidia GPUマイクロアーキテクチャ向けに最適化されたコードは、AMDハードウェアで同等のパフォーマンスに到達するために追加の手動による手直しが必要になる可能性があると記載されています。x86ネイティブのコードで新しいロボット開発を始めるチームにとっては、移行は簡単です。CUDAライブラリに深く依存しているチームにとっては、プラットフォームを採用する前にワークロードごとの評価が必要になります。

元記事: AMD Ryzen AI Embedded X100 Puts Strix Halo APU Into Robots With 128 GB Unified Memory