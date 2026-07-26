米ホワイトハウスのAI審査、8月1日の期限迫る　名目は「自主的」も実質「義務的」

米国史上初となる、政府による最先端AIモデルのリリース監督に関する正式な期限まで、あと1週間となった。しかし、策定されるはずの枠組みのうち、最も重要な部分はまだ公表されていない。トランプ大統領が6月2日に発令した大統領令によって設定された60日間の期限が切れる8月1日までに、最も高性能なAIシステムを対象とする自主的なリリース前審査期間を正式に定める発表が行われるとみられている。交渉にはOpenAI、Anthropic、Google、Microsoft、Amazonが参加しているが、Metaは含まれていない。

この期限によって解決されないのは、過去7週間の出来事がすでに答えを示した、より本質的な問題である。大統領令にある「自主的（voluntary）」という言葉は、大統領令そのものが何を定めるかを説明したものであり、政府に何ができるかを示したものではない。正式な枠組みが存在する前から、商務省は、大統領令より8年前から存在する輸出管理権限を用いて、Anthropicの「Claude Fable 5」と「Mythos 5」への世界的なアクセスを停止した。ホワイトハウスはこれとは別に、OpenAIに対し、「GPT-5.6 Sol」の提供先を政府の審査を受けたパートナーに限定するよう求めた。両社はいずれも要請に応じた。これがすでに機能している運用上の枠組みであり、8月1日はそれを正式化する日となる。

■「自主的」な監督が初めて試されたジェイルブレイク問題

大統領令の文言と実際の影響力との隔たりを浮き彫りにした一連の出来事は、AnthropicがClaude Fable 5とMythos 5をリリースした6月12日に始まった。約1日後、商務省はジェイルブレイクに関連する国家安全保障上の懸念を理由に、アクセス停止を命じる指令を出した。ジェイルブレイクとは、安全対策を回避させるプロンプトエンジニアリング手法であり、この事例では、モデルが通常は提供を拒否する高度なサイバー攻撃能力へのアクセスを可能にした。

Anthropicはこの評価に公然と異議を唱えた。同社は、このジェイルブレイクが示すのは限定的な潜在リスクであり、商務省の指令が示唆するような広範かつ構造的な国家安全保障上の脅威ではないと主張した。しかし、モデルへのアクセスは約3週間にわたり世界規模で停止された。6月30日、AnthropicがAmazon、Microsoft、Googleと協力し、最先端モデル提供者向けの共通かつ自主的なセキュリティ・評価基準を策定することに同意した後、アクセスは再開された。

その2週間後、ホワイトハウスの国家サイバー長官室（ONCD）と科学技術政策局（OSTP）は、名目上は自主的な要請として、OpenAIに対し、6月26日に提供を開始したGPT-5.6 Solの提供先を政府の審査を受けたパートナーに限定するよう求めた。理由は、同モデルが高度なサイバーセキュリティ能力を備えていることだった。OpenAIのサム・アルトマンCEOは従業員に対し、政府が顧客ごとにアクセスを承認していると説明した。GPT-5.6 Sol、Terra、Lunaは、12日間のアクセス制限付きプレビューを経て、7月9日に広く利用可能となった。

こうした相次ぐ執行措置は、一つの前例を作った。Mayer Brownの法務アナリストは、これが歴史的に重要な意味を持つ可能性があると指摘している。商務省によるClaude Fable 5とMythos 5への対応は、同省が2018年輸出管理改革法（ECRA）に基づく規制対象品目として、モデルの重みやソースコードだけでなく、AIモデルそのものに輸出管理規則（EAR）を適用した初の事例となる可能性がある。この基準を定めた公開ルールは存在せず、どの程度の能力がアクセス停止の引き金になるのかを事前に把握していた企業もなかった。

■「自主的」が実際に制限するもの、しないもの

「高度な人工知能のイノベーションとセキュリティの促進」と題されたトランプ大統領の6月2日の大統領令（EO 14409）は、ある一点について明確に定めている。この大統領令のいかなる規定も、「新しいAIモデルの開発、公開、リリースまたは配布について、政府による義務的なライセンス取得、事前審査または許可の要件」を創設するものではないという点である。この条項は、大統領令そのものの説明としては正確だが、政府が利用できる権限全体を説明したものではない。

2018年輸出管理改革法は商務省に対し、「国家安全保障に不可欠な」新興技術または基盤技術を規制する権限を与えている。その行使に新たな法律や大統領令は必要なく、自主的な枠組みを発動する必要もない。産業安全保障局（BIS）は、必要と判断すれば、一定の能力基準を超えるAIモデルに義務的なライセンス要件を課す規制を、0Y521の暫定分類枠で公表することができる。その能力基準を公開する必要もない。Foley HoagとWilmerHaleの法務アナリストは、EO 14409の「自主的」な構造が、義務付けよりも同意を優先するという意図的な政策判断を反映していると指摘している。ただし、義務化の法的根拠は大統領令とは別に存在し、引き続き行使できる。

最先端モデルを購入する企業や、それを基盤としてシステムを開発する事業者にとって、実務上の問題は自主的な枠組みに参加するかどうかではない。参加しないことを政府が通商上または国家安全保障上の問題として扱うかどうかである。政府はすでに、いずれの位置付けでも対応できる権限を持っているからだ。

超党派のAI安全推進団体Public Firstの責任者であるブラッド・カーソンは、Anthropicを巡る出来事の後、状況を次のように表現した。「Fableを巡る出来事は、明確な規制の必要性を示している。現在のアプローチは場当たり的で、属人的かつ不透明であり、場合によっては違法である可能性すらある」と同氏はCNNに語った。

■NSAの機密ベンチマーク：8月1日に示されるべきもの

Wiley Lawの分析によると、この大統領令は、NSA（国家安全保障局）、CISA（サイバーセキュリティ・社会基盤安全保障庁）、財務省の3機関に対し、60日以内に2つの仕組みを策定するよう求めている。一つは、どのAIモデルが「対象最先端モデル（covered frontier models）」に該当するかを判断する機密のベンチマークプロセスである。もう一つは、それらのモデルの開発者がリリース前に連邦政府とどのように関わるかを定める自主的な枠組みである。

どのモデルを対象に指定するかについては、NSA長官が単独の権限を持つ。判断基準は機密であり、今後も公開されない。8月1日以降、一般市民や開発者自身が知り得るのは、モデルの提出方法と審査のおおまかな仕組みである。どの能力水準が指定の引き金になるのかを正確に知ることはできない。開発者が意図せず基準を超え、事前の警告なしに30日間の審査期間の対象となる可能性もある。

Foley Hoagの分析によると、このベンチマークプロセスでは、モデルの自律的なサイバー能力、具体的には大統領令の表現で「ソフトウェアの弱点を自ら発見し、悪用する」能力が評価されるとみられている。Five Eyes（ファイブ・アイズ）情報同盟と協力する英国AI安全研究所は、最先端モデルのサイバー能力を継続的に調査しており、あるモデルが専門家レベルのキャプチャー・ザ・フラッグ（CTF）形式のサイバーセキュリティ課題で、73％の成功率を記録したことを報告している。これは、2025年4月以前にはどのモデルも突破できなかった水準である。Five Eyesは6月23日に発表した共同声明で、政府や企業の防御を圧倒しかねない大規模なサイバー攻撃を実行できるAIモデルの登場は、「数年先ではなく、数カ月先」に迫っていると警告した。

商務省のAI標準・イノベーションセンターが運営する「国家安全保障のためのAIリスク検証（TRAINS）」プログラムには、すでに5つのAI開発企業が参加している。各社は、ソフトウェアセキュリティ業界で脆弱性の深刻度を分類する共通脆弱性評価システム（CVSS）を参考に、ジェイルブレイクの深刻度を共通基準で評価する仕組みを開発している。この共通スコアリングシステムが実現すれば、Anthropicへのアクセス停止を招いたような事案について、政府と業界が共通の尺度で議論できるようになる。6月と7月に見られた場当たり的な個別対応に代わる仕組みとなる可能性がある。

■Gold Eagleが稼働、すでに脆弱性報告を受け付け

最先端モデルの審査枠組みが8月1日の正式化に向けて進む一方、6月2日の大統領令による施策の一つは、すでに稼働している。ホワイトハウスは7月14日、EO 14409に基づくAI活用型のサイバーセキュリティ情報集約・調整機関「GOLD EAGLE」の立ち上げを発表した。

Cyber News Centreの報道によると、Gold Eagleは、財務省、CISAを通じて参加する国土安全保障省、戦争省などの連邦機関と、重要インフラ事業者、オープンソースソフトウェアの保守担当者、AI企業を結び付け、深刻なソフトウェア脆弱性の特定と修正を調整する。このシステムは、カーネギーメロン大学のVINCE（Vulnerability Information and Coordination Environment）プラットフォームを、脆弱性報告の受け付け、選別、ベンダーへの通知を行う中核基盤として利用している。

ショーン・ケアンクロス国家サイバー長官は、この取り組みにより、これまで実現できなかった速度と規模で、脆弱性対応とパッチ適用を調整できる可能性があると述べた。ホワイトハウスの発表によると、Gold Eagleはすでに、複数の業界や分野から脆弱性報告を受け付け、優先順位付けを始めている。

参加組織には、OpenAI、Anthropic、Microsoft、Google、Cloudflare、JPMorgan Chaseなどが含まれる。一方、この情報集約・調整機関は、Chainguardの脆弱性調整プログラム「Athena」など、業界主導の取り組みと併存しなければならない。これにより、脆弱性スキャンの重複や、複数の開示窓口が競合する可能性も指摘されている。

この取り組みには法的な期限もある。Gold Eagleにおける情報共有の法的保護は、サイバーセキュリティ情報共有法に一部依存している。同法に基づく免責保護の延長期限は、現時点では2026年9月30日までである。議会が再延長しなければ、企業は機密性の高い脆弱性情報を政府の情報集約機関と共有することに慎重になり、プログラムの中核的な機能が損なわれる可能性がある。

■構造的な空白：Metaとオープンウェイトモデル

この自主的な枠組みは、当初から構造的な問題を抱えている。OpenAI、Anthropic、Google、Microsoft、xAIはすべて、TRAINSのリリース前評価プロセスへの参加に同意している。しかし、Metaは参加していない。

Metaの立場は、モデルの設計と配布方法の点で他社とは大きく異なる。Llamaのようなモデルはオープンウェイトであり、モデルの重みが一般に配布され、ダウンロードできる。いったんリリースされれば、開発企業側のアクセス制御によって実効的に利用を制限することはできない。Memeburnの分析が指摘するように、一般公開前のLlamaに審査期間を設ける場合、その仕組みは、ClaudeやGPTのようなクローズドAPIモデルに対する審査とは異なるものにする必要がある。

New York Timesによると、ホワイトハウスはMetaに対し、リリース前にモデルを政府の試験に提出するよう直接働きかけている。匿名のホワイトハウス当局者は「近く合意に署名できることを期待している」と述べた。政権が参加要請から正式な圧力へと対応を強めるのか、また、オープンウェイトモデルにどのような形で圧力をかけ得るのかは、8月1日の枠組みが扱うべき未解決の問題の一つである。

5つのクローズドAPI型AI開発企業を対象とする一方、広く展開されているオープンウェイトモデルを対象外とする枠組みは、発足当初から構造的な空白を抱えることになる。

■AI開発企業自身が設計に関与した合意

8月1日に示される枠組みは、通常とは異なる経緯で策定されている。基準作りは、規律の対象となるAI開発企業自身との緊密な協議を通じて進められてきた。Eastern Heraldの報道によると、Financial Timesは7月3日、Anthropic、OpenAI、Google、Microsoft、Amazonが参加する協議が最終段階にあり、8月1日の期限前に発表される見込みだと最初に報じた。

参加企業の動機は明確である。7週間のうちに、まだ存在しない大統領令上の仕組みを経由しない非公式な執行措置が2度行われた。その状況では、予測可能で公開された枠組みであれば、どのような形であっても現状より改善となる。ある分析によると、Anthropicの事例は、公開済みの最先端モデルであっても、深刻度に関する公表基準がないまま、90分前の通知だけで世界的にアクセスを停止され得ることを示した。手続きと所要期間があらかじめ分かる反復可能なプロセスであれば、早期審査への自主的な参加を受け入れる価値がある。

ハワード・ラトニック商務長官は、どの組織に最先端モデルへのリリース前アクセスを認めるかという判断に、自ら関与している。CNBCは7月17日、この件に詳しい2人の情報源の話として、どの企業や組織が最新の最先端モデルにアクセスできるかをホワイトハウスが事実上判断する役割を、正式な仕組みにする新たな政府の情報集約機関について報じた。

これに対し、ホワイトハウス当局者はその説明に異議を唱え、政府が民間企業によるAIモデルのリリースを承認することはなく、すべての関与は「自主的」なものだとCNBCに語った。

政権の意思決定過程に詳しい情報源による説明と、匿名のホワイトハウス当局者による説明との隔たりは、6月2日以降のAI政策を一貫して特徴付けてきたものと同じである。

■バイデンが構築し、トランプが維持したものと、変わったもの

バイデン大統領が2023年10月に発令した大統領令（EO 14110）は、国防生産法に基づく権限を用いて、大規模AIモデルの開発者に対し、一般公開前の義務的な手続きとして、安全性試験の結果を連邦政府と共有するよう求めていた。トランプ大統領は就任初日の2025年1月20日、AIイノベーションを阻害する行き過ぎた措置だと批判し、EO 14110を撤回した。

トランプ大統領が2026年6月に発令した大統領令は、政府へのモデル提供をすべて自主的なものとし、義務的な事前審査を明示的に禁じている。「提示しなければならない」から「提示してもらいたい」への転換は、政権の基本姿勢という点では重要である。しかし、WilmerHaleの法務アナリストが指摘するように、両政権は運用上、同じ地点に到達した。すなわち、開発企業自身が設計に関与した枠組みを通じ、同じ少数のAI開発企業と政府がリリース前に正式に関与するという形である。

ただし、一つの構造的な違いがある。バイデン大統領の大統領令は、開発者に安全性試験の結果を共有するよう求めていた。これに対し、トランプ大統領の大統領令に基づく枠組みは、正式化されれば、モデルそのものを政府と共有するよう開発者に促すことになる。これにより、政府の評価担当者は、企業が作成した評価データだけに依存せず、機密扱いのNSAベンチマークを含む独自の評価を直接実施できるようになる。

■注目ポイントQ&A

●政府のAIリリース前審査は、実際には義務なのですか？

大統領令に基づく審査自体は義務ではありません。大統領令は、ライセンス取得や事前審査を義務付けるために利用されることを明示的に禁じています。しかし、政府は2018年輸出管理改革法に基づく別の法的権限を持っており、国家安全保障に不可欠な新興技術と判断したAIモデルへのアクセスを制限または規制できます。2026年6月のAnthropicのFable 5とMythos 5へのアクセス停止は、自主的な枠組みではなく、この権限に基づいて実施されました。この違いは、企業のAI調達担当者や開発者にとって重要です。自主的な審査への参加を拒んだ企業であっても、まったく別の法的経路を通じて、そのモデルが正式な規制の対象となる可能性があるからです。

●Gold Eagleとは何ですか。また、企業や開発者にどのような影響がありますか？

Gold Eagleは、トランプ大統領の6月2日の大統領令に基づき、2026年7月14日にホワイトハウスが立ち上げた連邦政府のサイバーセキュリティ情報集約・調整機関です。カーネギーメロン大学のVINCEプラットフォームを利用し、政府機関と民間の重要インフラ事業者を横断して、深刻なソフトウェア脆弱性の受け付け、検証、修正を調整します。銀行、エネルギー、医療、通信などの企業にとっては、AIが発見した脆弱性の報告を受け取り、単独の組織では実現できない速度でパッチ対応を調整するための共通経路となります。ただし、情報共有に関する法的保護は、サイバーセキュリティ情報共有法に基づく免責措置に依存しています。議会が再延長しなければ、この措置は2026年9月30日に失効します。

●なぜMetaだけが自主的な審査に参加していないのですか？

Metaが参加していない背景には、モデルの設計と配布方法に関する本質的な違いがあります。同社のLlamaモデルはオープンウェイトであり、リリース後はモデルの重みを一般の利用者がダウンロードできます。そのため、クローズドAPIモデルのように、開発企業側でアクセスを制限することができません。オープンウェイトモデルのリリース前審査には異なる仕組みが必要ですが、現在の枠組みはOpenAI、Anthropic、GoogleなどのクローズドAPI型システムを中心に構築されています。ホワイトハウスはMetaに合意への参加を求めていますが、記事公開時点では合意に達していません。この構造的な空白により、8月1日の枠組みが完成しても、実際に展開されている最先端AI能力の一部しか対象にできないことになります。

●8月1日の期限までに正式な発表がなかった場合、どうなりますか？

運用上の実態は大きく変わりません。すでに2件の非公式な執行措置が示したように、政府は公開された枠組みがなくても、輸出管理権限を使って最先端AIモデルへのアクセスを制限できるからです。正式な発表がなければ、現在の場当たり的な仕組みが続くことになります。つまり、閣僚らとの個別交渉を通じた政府審査が行われ、公開された能力基準も、明確な審査期間も存在しない状態です。AI開発企業にとって、これは条件と期限が明確な自主的枠組みよりも不安定な事業環境です。そのため、参加する5社はいずれも、期限までに合意する強い動機を持っています。

元記事: Voluntary on Paper, Mandatory in Practice: White House AI Review Hits August 1 Deadline