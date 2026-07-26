Galaxy Z Fold 8 Ultra実機レビュー　チタン新構造は高評価、Sペン非対応は痛手

Samsungの新型折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold 8 Ultra」がレビューアーの手に渡り、初期評価が出そろい始めた。折り目を大幅に抑えた新しいディスプレイ構造や大容量バッテリーは高く評価されている一方、Sペン非対応を含むいくつかの欠落が、購入を左右する要素になりそうだ。日本時間では8月7日に発売予定で、予約受付はすでに始まっている。

■「Ultra」を冠したSamsung初の折りたたみモデル

Galaxy Z Fold 8 Ultraは、7月22日にロンドンで開かれたSamsungの「Galaxy Unpacked」で発表された。Samsungの折りたたみ製品で「Ultra」を名乗るのは初めてで、同社が最上位性能のSシリーズで使ってきた位置付けを、この製品にも広げた格好だ。

価格は12GBメモリー／256GBストレージの基本構成が2,099ドル（約34万4,000円、1ドル＝164円換算）、512GBモデルが2,299ドル（約37万7,000円）、1TBモデルが2,699ドル（約44万3,000円）で、前世代より各構成で100ドル高い。発売日は8月7日。欧州では基本構成が2,199ユーロ、英国では1,899ポンドからとなる。

■Flex Titaniumが折り目の見え方を変えた

今回の最大の技術的前進は、見えるものではなく、見えにくくなったものにある。8インチの内側ディスプレイで折り目がほとんど気にならなくなった背景には、「Flex Titanium」と呼ぶ表示層の再設計がある。OLEDパネルの下にあった従来のポリマー薄膜を、2層のチタン構造に置き換えた。

従来の折りたたみOLEDでは、パネルの下に構造材としてポリマー薄膜を使ってきた。ポリマーは柔軟だが柔らかく、折り曲げを繰り返す応力で折り目部分が恒久的に変形し、これまでのFoldシリーズで目立っていた溝が生じていた。Flex Titaniumでは、厚さが人の髪の毛のおよそ3分の1で、ポリマー薄膜の20倍の機械剛性を持つチタン合金フィルムに置き換えることで、この恒久変形を起こしにくくしている。

その下には、端末を開いたときにディスプレイモジュールを支えるチタン製サポートプレートを配置する。Samsungの技術者は、このプレートの折り曲げ部に微細なパターン穴を設け、ほかの部分の剛性を維持しながら、折り曲げ点だけを無理なくたわませられるようにした。Samsungによれば、この2層チタン構造は標準環境試験で20万回超の折り曲げに耐え、折り目の視認性を前世代比で最大80％低減するという。

実際、先行して触れたレビューアーは、画面点灯中には折り目がほぼ認識できないと評価している。強い外光が直接当たる場面や消灯時にはうっすら見え、スクロール中に指先で触れれば存在は分かるものの、Z Fold 7までの各世代のように表示体験を支配する要素ではなくなった。折りたたみ端末への最大の抵抗要因として挙がってきた点に対する、意味のある改善と言える。

チタンの高い剛性は、折り目を抑える一方で曲げにくさも生む。Samsungは材料自体を柔らかくするのではなく、折り曲げ領域に微細な穴を設けて制御された屈曲点を作ることで、この矛盾を解いた。構造工学で使われるパンチングメタルに近い発想を、スマートフォン内部のサブミリ精度で適用した形だ。

■シリコンカーボン電池で5,000mAhを薄型筐体に収めた

5,000mAhバッテリーはSamsungの折りたたみ製品では初だが、重要なのは容量値そのものより、それをどう収めたかにある。Z Fold 8 Ultraは開いた状態で4.1mm、重量215gと、4,400mAhだった前世代と同じ寸法と重さを維持しながら容量を増やした。鍵を握るのは負極材だ。

Fold 7は、多くのフラッグシップスマートフォンと同様、黒鉛負極を使う一般的なリチウムポリマー電池を採用していた。Fold 8 Ultraでは、シリコンカーボン複合負極に切り替えた。シリコンは体積当たりで理論上、黒鉛の約10倍のリチウムを蓄えられるため、同じ空間により多くのエネルギーを収められる。これにより、筐体を厚くしたり重くしたりせずに5,000mAhを実現した。

もっとも、シリコン負極には充放電時に約300％膨張し、ひび割れや劣化を招きやすいという課題がある。Samsungの方式では、シリコン粒子を炭素マトリクスに埋め込むことで膨張を緩和し、劣化を抑える。この手法は、高容量EVバッテリー開発を起点に成熟してきた技術だ。

日常利用での結果として、初期レビューでは、夜に充電を忘れても翌日の午後半ばまで持つ現実味があると評価された。Samsungは連続動画再生時間をFold 7の24時間から27時間へ伸ばしたとしている。有線充電は25Wから45Wに高速化され、Samsungによれば30分で67％まで充電できる。ワイヤレス充電も15Wから20Wに上がったが、Qi2の磁気位置合わせには対応していない。

■性能は期待通り、望遠カメラは物足りなさも

SoCにはGalaxy向けの「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載し、Galaxy S26シリーズと同じQualcomm製の選別版チップを採用する。メモリーは最大16GBのLPDDR5X、ストレージは最大1TBだ。Tom's Guideの初期ゲームテストでは、PUBG Mobileを最高画質設定で1時間動かしてもフレーム落ちや目立つ発熱はなかったという。これは、同じチップを積むS26 Ultraが今年前半に示した傾向とも一致する。

背面のトリプルカメラは、200MPの広角、50MPの超広角、3倍光学ズーム対応の10MP望遠で構成される。特に超広角はFold 7の12MPから大きく強化されており、初期テストでもメインカメラとともに細部描写や色再現で安定した結果を出している。

一方で望遠は例外とされる。初期印象では、その写りは200MPメインカメラよりも、むしろ10MPのセルフィーカメラに近いとされ、2,099ドル級の製品としては差が目立つ。メインセンサーを使う近接マクロ撮影も初期テストでは扱いが難しく、短距離の被写体は超広角のほうが安定していたという。内側のセルフィーカメラは、メインカメラに比べるとざらつきがあり、やや白っぽい画になりやすいが、折りたたみ形状の利点として、端末を反転させて背面カメラをカバーディスプレイのファインダーで使う回避策がある。

■Galaxy AIは野心的だが、評価はこれから

Samsungは、単一の指示に応答するだけでなく、目的に向けて一連の操作を進める「エージェント型AI」を、Z Fold 8 Ultraの構造的な差別化要素として打ち出している。大画面の折りたたみ形状は、確かにその機能を載せる土台として相性がよい。

中核機能の「Now Nudge」は、端末上のAI処理を使い、メールや予定表、メッセージ、個人データから関連文脈を抽出し、行動を先回りして提案する。例えば、チャット内の夕食予定を直接カレンダーに加え、そのまま予約処理のためにMulti Windowを開く、といった使い方を想定する。SamsungのTM Roh CEOはUnpackedで、狙いは「指示を待つのではなく、各ユーザーを理解し適応する」モバイル端末だと説明した。補完機能の「Now Brief」は、その日の文脈を要約して能動的に提示する。

Googleとの協業による「Task Automation」は、発売時点で40以上のアプリに対応するとされ、会議メモやコンテンツ変換向けの「Gemini Notebook」と並んで、エージェント型AIの一角を担う。

ただし、24時間程度の試用では、これらの機能の真価を判断するには足りない。レビューアーは、以前のSamsung端末からデータを移行していたためNow Briefは一定程度機能した一方、Now Nudgeは利用パターンを学習して有用な提案を出すまでに、なお時間が必要だとみている。単一被写体を追尾するAI動画機能「MyFanCam」は試されたが、人は認識しても犬は認識しなかったと報じられており、一部機能がまだ初期段階にあることをうかがわせる。Tom's Guideの24時間ハンズオンで見えたこうした点は、フルレビューで中心的な評価対象になる。

■欠けているもの：Sペン非対応とUDC廃止

この価格帯では、2つの欠落が目立つ。少なくともそのうち1つは、特定の購入層にとって決定的になり得る。

Z Fold 8 UltraはSペンをサポートしない。Samsungが公表している説明は、開いた状態で4.1mmという薄さにある。この厚さを実現するため、スタイラス収納に必要な内部スペースを確保できなかったという。サードパーティー製の静電容量式スタイラスなら基本的な入力はできるが、ディスプレイ内部にWacomのデジタイザー層がないため、筆圧検知、ホバー検知、Air CommandといったSamsung独自のSペン機能は一切使えない。Galaxy NoteやS UltraでSペンを主力入力手段としてきたユーザーにとって、これは小さな不便ではなく、折りたたみ製品群でなお解決されていない機能上の空白だ。

Samsungはまた、Fold 4で導入し、その後のモデルでも続けてきたアンダーディスプレイカメラ（UDC）を廃止した。一般的な前面カメラ配置のほうが、実用面では生体認証の速度や画質の信頼性が高い一方、内側画面の途切れない表示面という長年の設計上の理想は後退する。

■カバーディスプレイは思った以上に細い

6.5インチのカバーディスプレイは21:9比率を採用しており、多くの一般的なフラッグシップスマートフォンの19.5:9より明確に細長い。長時間試したレビューアーによれば、この違いへの順応は実際に必要で、逆に8インチの内側ディスプレイのほうが日常のスクロール操作では快適に感じられたという。縦動画はカバー画面に自然に収まるが、横向きコンテンツは開いて使うほうが向く。

この細さは意図的な設計上のトレードオフだ。開いた状態で4.1mmという薄さと215gの重量を維持するため、外側パネルの幅を絞っている。割り切れるかどうかは、主な操作面としてカバー画面と内側画面のどちらをどれだけ使うつもりかに強く左右される。

■市場環境と現時点の結論

Z Fold 8 Ultraは、より短く幅広い、ほぼ正方形の内側ディスプレイを採る標準モデル「Galaxy Z Fold 8」（1,899ドル）と同時に投入される。加えて、Appleが2026年秋に初の折りたたみiPhoneを投入するとみられる市場環境にも向き合う。Fold 7からの100ドル値上げについて、CCS InsightのチーフアナリストであるBen Wood氏は、予想より小さいと述べており、Samsungが継続するモバイルDRAM不足のコスト圧力を、消費者に全面転嫁するのではなく一部吸収している可能性を示す。

予約注文はすでに始まっており、8月7日の出荷日まで、条件を満たすSamsung端末の下取りで最大1,200ドル（約19万7,000円）のクレジットが提供される。Galaxy Z Fold 7やGalaxy S26 Ultraの下取りで最大値が付くとしており、こうした下取り条件は製品が店頭販売に移ると縮小する傾向がある。

現時点で肯定材料として挙げられるのは、Flex Titaniumが単なる宣伝文句ではなく、折り目という折りたたみ端末最大の弱点に技術的に踏み込んだことだ。シリコンカーボン電池は、折りたたみと通常形状スマートフォンの電池持ちの差を実質的に縮める。超広角の12MPから50MPへの強化も大きく、Snapdragon 8 Elite Gen 5によって性能面の不安は小さい。

一方で注意点も明確だ。望遠カメラはこの価格帯に見合うとは言いにくく、Sペンの欠落も解消されていない。21:9のカバー画面には慣れが必要で、Samsungが製品の核として賭けたエージェント型AI機能も、日々の継続使用で真価を示せるかはまだ分からない。Now NudgeやTask Automationが設計思想どおりの価値を発揮するのか、それとも技術的には野心的でも実用面では限定的にとどまるのかは、数週間使い込んだ後のフルレビューを待つ必要がある。

■注目ポイントQ&A

●Galaxy Z Fold 8 UltraはSペンに対応していますか？

いいえ。Galaxy Z Fold 8 UltraはSペンをサポートしていません。Samsungは、開いた状態で4.1mmという薄さのため、Sペン収納に必要な内部スペースを確保できないと説明しています。サードパーティー製の静電容量式スタイラスで基本操作はできますが、筆圧検知やホバー検知、Air Commandなど、SamsungのSペン機能は使えません。

●Flex Titaniumで折り目は本当になくなったのですか？

完全になくなったわけではありません。Flex Titaniumは、OLEDの下にあるポリマー薄膜を2層のチタン構造に置き換え、折り曲げ部に微細な穴を設けた支持構造で折り目を抑えます。Samsungは前世代比で最大80％の低減をうたっており、レビューアーも画面点灯中はほぼ気にならないと評価していますが、強い光の下や消灯時には見え、指で触れれば分かるとされています。

●バッテリー容量が増えたのに厚くも重くもならないのはなぜですか？

理由は負極材の変更です。Galaxy Z Fold 8 Ultraは、従来の黒鉛ではなくシリコンカーボン複合負極を採用しています。シリコンは体積当たりで黒鉛の約10倍のリチウムを蓄えられるため、同じスペースでより大きな容量を実現できます。Samsungは、シリコン粒子を炭素マトリクスに埋め込むことで、膨張や劣化の問題を抑えているとしています。

●Galaxy Z Fold 8 Ultraはいつ買えて、予約の特典はありますか？

Galaxy Z Fold 8 Ultraの発売日は2026年8月7日です。予約注文はすでに始まっており、Samsung.comと主要キャリアで受け付けています。8月7日の出荷日までの予約期間中は、条件を満たす端末の下取りで最大1,200ドルのクレジットが提供されます。Galaxy Z Fold 7やGalaxy S26 Ultraでは最大額になるとされています。

元記事: Galaxy Z Fold 8 Ultra First Look: Titanium Fix Impresses, S Pen Loss Stings