Lenovoの17.3型ゲーミングノート「LOQ 17IRX10」にRTX 5070 12GB構成　性能据え置きでVRAMのみ増量

LLenovoの17.3型ゲーミングノート「LOQ 17IRX10」に、GeForce RTX 5070 12GBを搭載する新構成が公式仕様データベース「PSREF」に掲載された。現時点では販売ページや価格の案内はなく、PSREFによれば既存の8GB版と併売される予定だ。VRAMは購入後に増設できないため、AAA級ゲームやローカルAI用途を見込む購入者にとっては、選択時の重要度が高い。

■静かに追加された12GB版LOQ 17

ゲーミングノートで8GB VRAMと12GB VRAMのどちらを選ぶかは、後からやり直せる判断ではない。VRAMは購入後にアップグレードできず、負荷の高いゲームで不足すると、単に緩やかに遅くなるのではなく、カクつきやフレーム落ちが発生する。場合によっては、GPUが大幅に低速なPCIeバスを介してシステムRAMとの間でテクスチャデータをやり取りせざるを得なくなり、クラッシュに至ることもある。

その前提を踏まえると、Lenovoの今回の動きは目立たないものの重要だ。Lenovoは17.3型の低価格帯ゲーミングノート「LOQ 17IRX10」に、NVIDIA GeForce RTX 5070と12GBのGDDR7 VRAMを搭載する構成を追加した。複数の独立系ハードウェアアナリストが2026年のAAAゲーム向けの実用的な下限とみなすVRAM容量が、これまで提供されていなかった価格帯にも下りてきた形になる。

この新構成は2026年7月21日、Lenovoの公式製品仕様データベースPSREFに、正式な発表イベントを伴わず掲載された。執筆時点で、LOQ 17IRX10のRTX 5070 12GB版は、いずれの地域向けストアにも販売製品として掲載されておらず、価格も発表されていない。既存のRTX 5070 8GB構成は約1500ドル（約24万6000円、1ドル＝164円換算）で販売が続いている。

■変わるのはVRAM容量だけ

LOQ 17IRX10は2025年1月のCESで発表された、Lenovo初の17型LOQシリーズノートPCだ。ラインアップはGeForce RTX 5050から、8GBのGDDR7を備えるRTX 5070までを用意してきた。PSREFの記載によれば、新しい12GB版は8GB版を置き換えるものではなく、両構成が引き続き提供される。

PSREFによると、RTX 5070 12GB構成はIntel Core i7-14700HX、16GBメモリ、1TB SSD、60Whバッテリーを搭載し、245Wの急速充電に対応する。ディスプレイは17.3型（43.9cm）のフルHD IPSパネルで、リフレッシュレートは165Hz、最大輝度は300ニト。これはLOQ 17IRX10シリーズ全体に採用されているものと同じ画面だ。GPUはTotal Graphics Power（TGP、GPUに割り当てられる電力の上限）が115W、ブーストクロックが2347MHzで、8GB版と同じ設定になっている。

性能向上を期待する購入者は注意が必要だ。演算仕様は変わっておらず、変更点はメモリ容量だけである。その理由を理解するには、NVIDIAが両モデルをどのように構成しているかを見る必要がある。

■GB206チップの中身と12GB化の仕組み

RTX 5070 Laptop GPUは、8GB版でも12GB版でも同じBlackwellアーキテクチャのGB206チップを使う。仕様はCUDAコア4608基、RTコア36基、Tensorコア144基、128bitメモリインターフェースで共通だ。ブーストクロックは、ノートPCメーカー側の設定によって1425MHzから2347MHzの範囲となる。メモリ帯域幅も、128bitバスが変わらないため、両構成とも約384GB/秒で同じである。

違いはメモリチップそのものにある。8GB版のRTX 5070は16Gb（2GB）のGDDR7モジュールを4基使い、合計8GBとなる。12GB版はこれを24Gb（3GB）モジュール4基に置き換え、同じ4チップ、128bitの構成のまま合計12GBを実現する。24Gb GDDR7ダイはSamsungとMicronが製造しており、現行のRTX 50シリーズ製品の多くで使われる16Gbチップとは別の供給系統にある。

NVIDIAは2026年4月28日に公開したGeForce Game Ready Driver 596.36のパッチノートで、その理由を次のように説明している。「GeForce RTX GPUに対する需要は引き続き強く、メモリ供給には制約がある。メモリの供給量を最大化するため、24Gb G7メモリを用いたGeForce RTX 5070 Laptop GPU 12GB構成を投入する。これによりパートナー各社は、現在ほとんどのGeForce GPUに搭載されている16Gb G7の供給を補完する、追加のメモリ供給源を利用できる」。8GB版は廃止されず、両構成が併存する。

帯域幅は総容量ではなくバス幅によって決まるため、12GB版になっても、8GB版と比べて帯域幅は向上しない。中国の技術コミュニティ由来の情報を基にIgor's Labが2026年5月上旬に報じた発売前のリークベンチマークでも、予想どおり、従来型のグラフィックス処理では両者の差はごく小さいとされていた。LOQ 17の両構成を直接比較した公式結果は、現時点では公表されていない。

■2026年のゲームで12GBは意味があるのか

実際に追加のメモリがもたらす変化は、演算性能がボトルネックになる場面では何もなく、VRAM容量がボトルネックになる場面では大きくなる可能性がある。

大容量のテクスチャパックを使用する場合や、レイトレーシング、DLSS 4によるAI支援アップスケーリングを有効にした最近のAAAタイトルでは、8GB VRAMの限界が以前より頻繁に試されるようになっている。Cyberpunk 2077、Alan Wake 2、Monster Hunter Wilds、Starfieldといったタイトルは、高めの設定では1080pでも8GBの上限に達する可能性がある。VRAMを使い切ると、テクスチャをPCIe経由でシステムRAMとの間にストリーミングしなければならない。これが帯域幅のボトルネックとなり、ゲームフォーラムで広く報告されているようなカクつきやフレームタイムの急増を招く。

2026年の複数の独立系ハードウェア分析サイトは、おおむね共通した見方を示している。要求の重いAAAゲームでは8GBは下限、あるいは下限以下に位置し、12GBは1080p向けの実用的な中間点であると同時に、1440p向けの最低ラインでもあるという見方だ。LOQ 17IRX10は1080pディスプレイを採用しているため、ネイティブ解像度で遊ぶ限り、現在のゲームで頻繁にVRAM不足に達しない購入者もいるだろう。ただし、2026年以降、より多くのメモリを必要とするタイトルが増えるにつれて、8GBと12GBの差はノートPCの所有期間を通じて広がっていく可能性がある。VRAMは後から増設できないため、購入後にこの差を埋めることはできない。

このVRAM容量の違いは、ローカルAI推論の処理でも重要になる。大規模言語モデルやローカル画像生成をノートPCのGPUで動かすには、モデルの重みをVRAM内に保持する必要がある。12GBのVRAMは8GBよりも大幅に大きなモデルを収容できるため、ゲームに加えてローカルAIツールを利用する予定のあるユーザーにとっては意味のある差になる。

■Lenovoの7月の製品更新とLOQの位置づけ

LOQ 17IRX10の今回の更新は、2026年7月に行われたLenovo製ゲーミングノートの複数の刷新の1つだ。HotHardwareが確認したところでは、LenovoはLegion Pro 7 16IAX10HとLegion 7 16AGP11にもRTX 5070 12GB構成を追加し、さらにLegion 9 18IAX10の更新版フラッグシップモデルを投入した。OCuLinkによる外付けGPU接続に対応した低価格帯のLecooモデルも発表されている。

Lenovoの製品群において、LOQとLegionは明確に役割が異なる。Legion 7やLegion Proシリーズは、上位の筐体品質、QHDまたはOLEDディスプレイ、豊富なI/O、より高い電力上限のGPU構成に対価を払う購入者向けだ。一方のLOQ 17IRX10は、樹脂製シャーシ、1080p IPSパネル、比較的少ないポート構成を採用し、大幅に低い価格を狙ったエントリーモデルとして位置づけられている。17型サイズで、Legionほどの価格を払わずにRTX 5070 12GBを選びたい購入者には、12GB版LOQ 17IRX10が小売市場に登場すれば、その選択肢が生まれる。8GB版のLOQ 17は約1500ドル（約24万6000円、1ドル＝164円換算）で販売されているが、12GB版の価格はまだ発表されていない。

■プライバシーと管理ソフトへの注意点

Lenovoは中国・北京に本社を置き、中国の法制度の適用を受ける。その中には、求めに応じてすべての組織と市民に国家情報活動への支援と協力を義務づける2017年の国家情報法も含まれる。この義務は、企業が掲げるプライバシーポリシーやサーバーの物理的な設置場所にかかわらず適用される。

もっとも、OSがMicrosoft製のWindows 11、CPUがIntel製、GPUがNVIDIA製という、米国由来のソフトウェアと半導体を組み合わせるゲーミングノートでは、中国由来のソフトウェアがより密接に統合されたスマートフォンやネットワーク機器とは、直ちに問題となるデータ処理リスクの性格が異なる。それでも、Lenovo独自の管理ソフト「Lenovo Vantage」はデバイステレメトリーを収集するため、企業や機密性の高い環境で使用する購入者は、その権限を確認した方がよい。

Lenovoは2015年、HTTPS接続を傍受するアドウェア「Superfish Visual Discovery」をプリインストールしていたことで注目を集めた経緯がある。その後、同社は削除ツールを提供しており、このソフトウェアは現行構成には含まれていない。公開されているセキュリティ研究では、LOQ 17IRX10に固有のハードウェアバックドアやセキュリティ脆弱性は確認されていない。

■発売時期と価格の見通し

LenovoはLOQ 17IRX10のRTX 5070 12GB構成について、発売日も価格も発表していない。PSREFへの掲載は、小売向けの発表が今後行われることを示唆している。

今すぐRTX 5070搭載ノートPCを探すなら、LOQ 17IRX10の既存8GB構成が約1500ドル（約24万6000円、1ドル＝164円換算）で購入できる。エントリー向けのRTX 5050構成は、Amazonで約1309ドル（約21万4676円、1ドル＝164円換算）からとなっている。

RTX 5070搭載ノートPC市場全体の参考としては、2026年6月のPrime Dayで、競合する16型RTX 5070搭載ノートPCが一時1249ドル（約20万4836円、1ドル＝164円換算）まで値下がりし、このGPUクラスにおける新たな価格下限の目安となった。12GB SKUが生まれた背景にある、AI需要に起因するGDDR7の供給制約は、2026年前半を通じてRTX 50シリーズ搭載ノートPCの価格を押し上げてきた要因でもある。

■注目ポイントQ&A

●RTX 5070の8GB版と12GB版の違いは何ですか？

両者は同じBlackwellアーキテクチャのGB206チップを使い、CUDAコア4608基、RTコア36基、Tensorコア144基、128bitメモリバス、約384GB/秒の帯域幅、クロック速度も共通です。違いはメモリ容量だけで、8GB版は16Gb（2GB）のGDDR7モジュールを4基、12GB版は24Gb（3GB）のGDDR7モジュールを4基搭載します。増えるのは、大容量テクスチャやレイトレーシングを使用するゲーム、ローカルAI推論など、メモリ容量が制約になる処理での余裕であり、純粋な演算性能が向上するわけではありません。

●2026年のゲーミングノートで12GB VRAMは必要ですか？

2026年のAAAゲームを主に遊ぶなら、12GBを選ぶ価値は高いです。VRAMは購入後に追加したりアップグレードしたりできません。LOQ 17IRX10のネイティブ解像度である1080pでは8GBでも多くのタイトルをプレイできますが、2025年と2026年に登場した一部の大作タイトルでは、高設定やレイトレーシング有効時に8GBが厳しくなる場面があります。複数の独立系ハードウェアアナリストは、12GBを1440pゲーム向けの実用的な最低ラインであり、2028年以降も1080pで使い続けたい購入者にとって、より安全な基準だと位置づけています。購入価格をできるだけ抑え、主にeスポーツ系や古いタイトルを遊ぶ場合は8GBでも対応できますが、要求の高いオープンワールドゲームを最高設定で遊ぶ場合や、ローカルAI推論ツールを使う予定がある場合は、12GB版を検討すべきです。

●Lenovo LOQ 17のRTX 5070 12GB版はいつ、いくらで買えますか？

2026年7月23日時点で、LenovoはLOQ 17IRX10のRTX 5070 12GB構成について、発売日も価格も公表していません。構成自体は公式PSREF仕様データベースに掲載されています。PSREFへの掲載後、通常は数日から数週間で販売ページが公開されますが、今回も同様になるかは確定していません。既存のRTX 5070 8GB版LOQ 17IRX10は約1500ドル（約24万6000円、1ドル＝164円換算）で販売されています。

●Lenovo製ノートPCの利用でプライバシー面の懸念はありますか？

Lenovoは北京に本社を置き、中国の国家情報法の適用対象です。Windows 11、Intel製CPU、NVIDIA製GPUを組み合わせるこの種のノートPCでは、中国由来のソフトウェアがより密接に統合されたスマートフォンやネットワーク機器とは、リスクの性格が異なります。ただし、Lenovo独自の管理ソフト「Lenovo Vantage」がデバイステレメトリーを収集する点は確認しておくべきです。懸念がある場合は権限の見直しやアンインストールを検討でき、企業環境では標準的なデータ最小化策を適用することも考えられます。LOQ 17IRX10に固有のハードウェアレベルの脆弱性は、公に文書化されていません。

元記事: Lenovo LOQ 17 Gains RTX 5070 12GB While 8GB Models Near Their VRAM Limits