米キャピタル・ワン、デビット2500万枚をDiscover網へ移行　年10億ドル近い増収試算、大手行も追随を協議

米銀キャピタル・ワン（Capital One）は、デビットカード2500万枚をVisaネットワークからDiscoverの決済網へ移し、加盟店が支払う手数料の上限規制が適用されない仕組みに切り替えた。加盟店側の負担が増える一方、JPMorgan ChaseやBank of Americaなども同様の戦略を実行するため、決済ネットワークの買収について予備的な協議を行っていると報じられている。Discoverのクレジットカード会員については、2026年7月27日から段階的なシステム移行が始まる予定だ。

■Capital Oneが利用した規制上の空白

Capital Oneは、Visaネットワーク上で発行していたデビットカード2500万枚をDiscoverの決済網へ静かに移行した。狙いは主として加盟店での利用可能性を高めることではなく、顧客がデビットカードを使うたびに加盟店が支払う手数料に上限を設ける米連邦法の適用を外れることにある。Capital Oneは2026年7月22日の2026年第2四半期決算説明会で、この移行が完了したと明らかにし、同様の移行をクレジットカードのポートフォリオでもすでに試験していると認めた。JPMorgan Chase、Bank of America、Wells Fargo、PNCもこの動きを受け、自前のネットワークを取得して同じ手法を使うための予備的な協議に入っている。

この仕組みは、2010年にDurbin Amendmentが制定された当初から存在していた規制上の空白を利用したものだ。VisaやMastercardの四者間ネットワークでデビットカードを発行する大手銀行は、Regulation IIに基づき、原則として1取引当たり0.21ドルに取引額の0.05％を加えた金額までという連邦上限の対象になる。一方、Discoverは法律家が三者間、またはクローズドループと呼ぶネットワークを運営しており、同一主体がカード発行者と取引処理者を兼ねる。連邦準備制度理事会（FRB）は、そのような仕組みでは「ルーティング」が発生しないとの立場を示しており、インターチェンジ手数料の上限は適用されない。Capital Oneは2025年5月に完了した353億ドル（約5兆7892億円、1ドル＝164円換算）でのDiscover買収によってDiscover Networkを完全に保有し、この2500万枚のデビットカードによる取引から、上限規制のない手数料を得られるようになった。

Deutsche Bankのアナリスト、Mark DeVries氏は、この移行によって加盟店が支払う平均インターチェンジ手数料が、取引額に対して約0.7ポイント上昇したと試算した。Truistのアナリスト、Brian Foran氏は、年間1000億ドル超（約16兆4000億円超、同）のデビットカード購入額に当てはめると、年換算で10億ドル近い増収になると計算している。

このコストを負担するのは加盟店であり、加盟店を通じて一般消費者にも波及する。記事中の金額はすべて米ドルで、円換算額は1ドル＝164円の指定レートによる概算である。

■加盟店の負担はどう変わったか

Capital Oneがデビットカードを移行する前、加盟店がCapital Oneのデビット決済を受け付けた場合に支払う手数料は、Durbin Amendmentによる上限に従い、1取引当たりおおむね0.21～0.22ドルに取引額の一定割合を加えた水準だった。カードがDiscoverの決済網へ移ると、この上限は適用されなくなる。加盟店向け決済コンサルティング会社Optimized Paymentsは、年間カード取扱高10億ドル、うちCapital Oneの比率が12％の典型的な加盟店を想定して影響を試算した。デビットカードの移行が全面的に完了すると、年間インターチェンジ費用は約7万2000ドル（約1181万円）増え、対象となる決済区分では26％の増加になるという。月間取扱高が5万～50万ドル（約820万～8200万円）の小規模な独立事業者では増加額は小さくなるが、増加率は変わらない。Merchant Cost Consultingによると、Capital Oneブランドのデビットカードのインターチェンジ手数料は、移行後、一部の取引区分で1取引当たり20倍超に増える場合がある。

加盟店はこの変更から任意に離脱できない。Capital Oneのデビットカードを拒否するには、事実上、Capital Oneの顧客による利用そのものを断る必要があり、多くの事業者にとって現実的ではない。Holland & Knightの弁護士Eamonn Moran氏はAmerican Bankerに対し、「その論理は規制によって生まれている。ネットワークを所有すれば、上限は消える。Capital OneはDiscoverの買収によってネットワークを手に入れ、それと同時に競合他社にはない適用除外を獲得し、この手法を実証した」と述べた。

Capital Oneの最高財務責任者（CFO）であるAndrew Young氏は、2026年第2四半期決算説明会で、デビットカードの収益シナジーが四半期ベースで想定する最大水準に達したと確認した。これは、買収全体の中核となる経済的な合理性を裏付ける財務上の節目に当たる。

■Discoverが抱えていた加盟店を巡る問題

Capital OneがDiscover買収で引き継いだのは、決済ネットワークだけではない。12億2500万ドル（約2009億円）の法的な支払い義務も継承した。

連邦預金保険公社（FDIC）によると、Discover Bankは2007年から2023年までのおよそ17年間、約500万枚の消費者向けクレジットカードを、処理システム上で法人向けクレジットカードとして誤分類していた。法人向けカードのインターチェンジ料率は消費者向けカードより高いため、影響を受けた各取引で、加盟店は本来支払うべき金額を超える手数料を請求されていた。FDICは、この誤分類によって加盟店とそのアクワイアラーに10億ドル超の過大請求が生じ、過剰収入の約98％がDiscover Bankに帰属したと認定した。FDICは1億5000万ドル（約246億円）の民事制裁金を科し、少なくとも12億2500万ドルの返還を命じた。FRBも別途、Discover Financial Servicesに1億ドル（約164億円）の制裁金を科し、Capital Oneによる買収を承認する条件として、是正措置を求める同意命令を出した。

Capital Oneは、これらの義務を買収の一環として引き受けた。返還プログラムは現在もCapital Oneの所有下で継続している。

■Durbin Amendmentの抜け道はどのように機能するのか

決済ネットワークの保有がなぜ経済性を大きく変えるのかを理解するには、Durbin Amendmentが実際に何を規制しているのかを見る必要がある。

消費者が食料品店でデビットカードを使う場合、一般的な取引には4者が関与する。顧客側のカード発行銀行、カードネットワーク（VisaまたはMastercard）、加盟店側のアクワイアリング銀行、そして加盟店だ。Durbin Amendmentは、正式には2010年ドッド・フランク法第1075条であり、FRBがRegulation IIとして実施している。大手銀行がデビットカード取引ごとに受け取れるインターチェンジ手数料を、原則として0.21ドルに取引額の0.05％を加えた額までに制限する。銀行が不正防止基準を満たす場合は、さらに0.01ドルを加算できる。

Discover Networkは、American Expressが従来採用してきた仕組みと同様に、発行体とネットワーク事業者が別々に存在する構造ではなく、同一主体が双方の役割を担う。FRBの実施指針では、三者間システムでは「ルーティング」が存在せず、取引が一つの機関から別の機関へ送られないため、上限は適用されないとされている。Intrepid Venturesの決済分野の弁護士Eric Grover氏はAmerican Bankerに対し、「FRBはDurbin Amendmentの実施にあたり、デビット取引は、発行体から独立したネットワークから別個の発行体へ『ルーティング』される必要があるとした」と説明した。三者間システムでは、そのルーティング自体が起きない。

この法的な空白は、制定当初から法文上明らかだった。2025年5月に変わったのは、大手銀行が実際に三者間ネットワークを所有し、その空白を利用することが経済的に意味を持つだけのカード取扱高を確保した点だ。

■Discoverカード会員に起きる変化

銀行側の収支では加盟店が手数料増を負担する一方、Discoverのクレジットカード会員はCapital Oneへの移行の影響を直接受け始める。主な負担は手数料ではなく、アカウントの移行作業だ。

2026年7月27日から、既存のDiscoverクレジットカードのポートフォリオ、いわゆるバックブックのCapital Oneの技術基盤への移行が始まる。追加の移行は2026年10月と2027年1月に予定されており、全面移行の完了目標は2027年第1四半期だ。Discoverカード会員は、Capital OneのWebサイトとモバイルアプリを通じて新しいアカウントを設定する必要がある。消費者は金融サービスに関する変更に抵抗を感じることが多いため、この作業が統合全体で最大の顧客向け負担になる。

移行に伴い、一部の特典も変わる。従来Mastercardネットワーク上で提供されていたSavorカードの会員は、特定の旅行補償や購入補償など、World Elite Mastercardの特典を失う。Discoverのネットワークには同等の階層別特典がないためだ。Capital Oneは、代替特典を導入する計画だとしている。

加盟店での利用可能性にも差がある。デビットカードの移行中、一部の顧客はDiscoverを受け付けていない加盟店で決済を拒否された。Discoverカードを取り扱っていないCostcoもその一例だ。海外では、Discoverの利用可能範囲はVisaやMastercardと比べて地域による差が大きく、特にフランスやアフリカの一部を含む市場では、観光地以外で利用できない場合が多い。Capital OneはDiscoverの世界的な加盟店網の拡大に取り組んでおり、当面はメキシコ、カリブ海地域、カナダ、英国に重点を置くとしている。

プレミアム旅行カードは別扱いだ。主力の個人向けVenture Xと、SparkやVenture X Businessを含む法人向けカードは、当面VisaまたはMastercardに残る。T-Mobile、Kohl's、Bass Pro Shops/Cabela'sとの提携カードも、少なくとも当初は既存のネットワークにとどまる。Capital Oneは、Venture Xの価値が、Discoverではまだ実現できない幅広い国際的な利用可能性に依存していると説明している。

■統合はどこまで進んでいるか

Javelin Strategy & Researchのクレジット部門ディレクター、Brian Riley氏は、24カ月の統合期間が遅いという見方に反論している。「Capital Oneは決済業界で最大規模のカード統合に取り組んでいる。Discoverネットワーク、7100万枚超のカード、デビット機能、Pulse Networkを取り込むことで複雑さが増している。さらに、それ自体が独自のグローバル・エコシステムであるDiners Cardもある」と同氏は述べた。

Diners Clubへの言及は、この合併を巡る報道では表面化しにくい複雑さを示している。Discoverの国際ブランドには数十カ国にわたるライセンス関係があり、その統合は、過去の銀行合併に直接対応する前例のないクロスボーダーの複雑さを加える。

経営陣が約24カ月と位置付ける統合プロセスの開始から14カ月が経過した時点で、Capital Oneは2027年後半までに実現するとしていた25億ドル（約4100億円）の営業費用シナジーのうち、約3分の1を達成した。Discoverのクレジットカード技術基盤をCapital Oneのプラットフォームへバックオフィス側で統合することで、この合計のうち約15億ドル（約2460億円）が実現する見込みだ。2026年第2四半期時点で、Discoverの新規カード契約の50％は、すでにCapital Oneのシステム上で処理されている。全面的な効果が表れるのは、2027年半ばから後半になる見通しだ。

連結ベースでは、2026年第2四半期の業績は堅調だった。Capital Oneの純利益は30億ドル（約4920億円）、希薄化後1株利益は4.73ドル、買収関連項目を除く調整後1株利益は5.81ドルだった。売上高は前四半期比4％増の158億5000万ドル（約2兆5994億円）で、純金利マージンは8.01％と、第1四半期から14ベーシスポイント拡大した。市場予想の調整後1株利益4.85ドルを大きく上回った。

一方、旧Discoverのカード事業単体では異なる状況が見られた。Discoverカードの貸出残高は前年同期比1.5％減少し、旧Discoverのカード利用額の伸びは2％未満にとどまった。Capital Oneの経営陣は、この成長の「ブラウンアウト」を、Discoverが買収前に新規カードの発行を抑制したことによる一時的な影響だと説明している。底は2026年第4四半期ごろになる見込みで、その後は回復が始まるとしている。

■他の銀行も追随するのか

より重大な動きは、Capital Oneの成功を受けて、業界全体で何が起きようとしているかという点にある。

The Wall Street Journalは2026年7月7日、JPMorgan Chase、Bank of America、Wells Fargo、PNC Financial Servicesが、FiservのStarおよびAccelデビットネットワークの買収について予備的な協議を行っていると報じた。協議対象となっている取引の評価額は約150億ドル（約2兆4600億円）とされる。戦略上の狙いはCapital Oneと同じで、ネットワークを所有し、手数料上限の適用を外れることにある。

実現すれば、この取引によって、米国の大手銀行に対するDurbin Amendmentが事実上機能しなくなる恐れがある。Grover氏はAmerican Bankerに対し、「主要なデビットカード発行会社のいずれかがデビットネットワークを所有すれば、ほかの発行会社にもネットワークを持たなければならないという圧力が非常に強くなる」と述べた。さらに、「Bank of America、Chase、Wells Fargoがそれぞれ自前のデビットネットワークを持つ世界を想像してほしい。そうなれば、デビットカード取扱高の大部分がインターチェンジ手数料の上限対象から外れるため、Durbin Amendmentは事実上死文化する」と語った。

ただし、法務の専門家は、StarとAccelのケースがDiscoverとは重要な点で異なる可能性があると警告する。KBWのアナリスト、Vasundhara Govil氏は、StarとAccelは「米国内の数千の金融機関がカードを発行する四者間ネットワークモデルとして設立された」と指摘した。Discoverのように当初から三者間システムとして設計されたわけではないため、所有者の変更について、Durbin Amendmentの文言に従うものではなく、その趣旨を回避する試みだと規制当局に判断される可能性がある。Mizuhoのアナリスト、Dan Dolev氏は、JPMorganによる過去のクローズドループ構築の試みであるChaseNetが成功しなかったことを挙げ、この手法が書面上で見えるほど簡単ではないことを示しているとした。両氏のコメントはAmerican Bankerが伝えた。

規制当局が反発する可能性もある。CapcoのDaniela Hawkins氏は、企業に融和的な政権下であっても、こうした戦略を進める銀行は長期的な規制リスクを考える必要があるとし、「現在の政権が好意的だからといって、次の政権もそうだとは限らない」と述べた。Elizabeth Warren上院議員はDiscoverの買収完了前から、この統合がCapital Oneに「加盟店に課すインターチェンジ手数料を引き上げ、消費者向けのリワードやその他の特典を減らす市場支配力を与える」と主張していた。米司法省は2025年4月、トランプ政権下でこの合併に異議を申し立てなかった。

■Durbin Amendmentは事実上死文化するのか

Durbin Amendmentが加盟店を保護する制度として意味を保つかどうかは、FRB、議会、裁判所のいずれかが、三者間ネットワークに対する法文上の適用除外と、それが現在生み出している経済的な現実との間に線を引くかどうかにかかっている。

法文そのものは変わっていない。Capital Oneも法律に違反していない。しかし、大手銀行がデビットカード取扱高の大半を、自ら保有する適用除外対象のネットワークへ移し、上限のないインターチェンジ手数料を得るとともに、米国最大級の銀行にも同じ動きを促しているという結果は、議会がこの改正条項を制定した際に想定していたものではない。Grover氏は、「Capital Oneは業界にやり方を示した。概念的には複雑ではない」と評価した。

特に、自らインターチェンジ料率を交渉できない小規模加盟店にとって、実務上の結果は明確だ。かつて上限があったデビットカードのインターチェンジ手数料は、米国最大のクレジットカード会社が発行するカードでは上限がなくなっている。JPMorgan、Bank of America、Wells Fargoが発行するカードでも同じことが起きるのかどうかが、今後12カ月の米決済業界における中心的な論点になる。

■注目ポイントQ&A

●Durbin Amendmentとは何で、なぜCapital Oneは上限を回避できるのですか？

Durbin Amendmentは、2010年ドッド・フランク法の一部として定められ、FRBがRegulation IIとして実施している規定です。大手銀行がデビットカード取引1件ごとに受け取れるインターチェンジ手数料を、おおむね0.21ドルに購入額の0.05％を加えた水準に制限します。この上限は、発行銀行とカードネットワークが別主体であるVisaやMastercardのような四者間ネットワークに適用されます。Discoverは、同一主体が発行体とネットワーク運営者を兼ねる三者間ネットワークであり、FRBはこの仕組みでは「ルーティング」が発生しないとしています。そのため、Capital Oneは2025年5月のDiscover買収によってこの適用除外対象のネットワークを保有する立場となり、Discover網へ移した2500万枚のデビットカードについて、上限規制のないインターチェンジ手数料を得られます。

●加盟店や消費者にはどのような影響がありますか？

移行後に顧客がCapital Oneのデビットカードを使うたび、加盟店側の銀行はDurbin Amendmentの上限が適用された料率ではなく、上限規制のないインターチェンジ手数料を支払うことになります。Deutsche BankのMark DeVries氏は、影響を受ける取引の平均インターチェンジ手数料が、取引額に対して約0.7ポイント上昇したと試算しています。Merchant Cost Consultingによると、一部の取引区分では1件当たりの手数料が従来の20倍超になる場合もあります。加盟店が増加分を吸収できなければ価格に転嫁され、現金、クレジットカード、他社のデビットカードを使う消費者も含め、わずかな値上げを通じて負担する可能性があります。

●Discoverのクレジットカード利用者には何が変わりますか？

2026年7月27日から、Discoverのクレジットカード口座は段階的にCapital Oneの技術基盤へ移行します。追加の移行は2026年10月と2027年1月に予定されており、全面的な完了目標は2027年第1四半期です。カード会員は、カードを管理するためにCapital Oneのアカウントを新たに作成する必要があります。既存のリワード残高やカードの契約条件は引き継がれる見込みで、Capital Oneは個別の口座に変更がある場合、事前にカード会員へ通知するとしています。実務上の最大の負担はアカウント設定の手間です。また、従来Mastercardネットワーク上で提供されていた一部のカードでは、Discover網では提供されないネットワーク固有の特典を失います。

●他行によるStarなどの買収検討を、加盟店や消費者は懸念すべきですか？

JPMorgan Chase、Bank of America、Wells Fargo、PNCが、FiservのStarおよびAccelデビットネットワークの買収について予備的な協議を行っていると報じられており、取引の評価額は約150億ドルとされています。実現すれば、Capital Oneと同様にDurbin Amendmentによる上限の適用外を目指す動きになる可能性があります。ただし、StarとAccelはもともと四者間ネットワークとして設計されているため、新たな所有構造の下で三者間ネットワークの適用除外が認められるかについては、法務専門家の見解が分かれています。規制当局や独占禁止法当局による厳しい審査も予想されます。取引が成立し、適用除外も認められた場合、Durbin Amendmentの対象となる米国のデビットカード取扱高の割合は縮小する可能性があります。

元記事: Capital One Found a $1 Billion Loophole in Debit Fee Law: Big Banks Are Copying the Play