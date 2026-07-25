*07:51JST NY債券：下落、利上げ観測の高まりで金利上昇

7月24日の米国長期債相場は下落（金利は上昇）。米国とイランの軍事的緊張が継続するなか、インフレの高止まりや利上げ観測の高まりが相場の重しとなった。10年債利回りは4.706％近辺で取引を開始し4.650％近辺まで低下したが、4.713％近辺まで反発し、取引終了時点にかけて4.678％近辺で推移。一方、年内に利上げが行われる確率は上昇。

イールドカーブはフラットニング。2年－10年は34.10bp近辺、2年－30年は82.30bp近辺で引けた。2年債利回りは4.34％（前日比：−2bp）、10年債利回りは4.68％（前日比：−3bp）、30年債利回りは5.16％（前日比：−1bp）で取引を終えた。

開催が予定されている米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策金利操作に関する確率を分析するツールである「CME FedWatch」によると、7月29日開催のFOMCで政策金利が3.50％-3.75％に据え置かれる確率は64％程度、利上げ（3.75％-4.00％）となる確率は36％程度。年内に利上げが行われる確率は引き続き高水準を維持している。《TN》