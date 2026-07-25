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前日に動いた銘柄 part2 LiNKX、テラドローン、アイズなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 LiNKX、テラドローン、アイズなど
銘柄名<コード>24日終値⇒前日比
東京エレクトロン＜8035＞ 62660 -3290
米ナスダック安を嫌気して半導体関連軟調。
太陽誘電＜6976＞ 11415 -740
AI・半導体株安の流れで処分売りが優勢。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 5060 -350
半導体製造装置株が全般軟調で。
日本マイクロニクス＜6871＞ 15360 -1010
半導体関連株安に引きずられる。
三菱自動車工業＜7211＞ 347 -25.1
23日にはSMBC日興証券が目標株価を引き下げ。
FIG＜4392＞ 1015 -60
半導体株安受けてもみ合い下放れも。
三井金属＜5706＞ 31910 -1990
ハイパースケーラー全面安でAIインフラ関連が弱い。
TOWA＜6315＞ 2854 -151
決算発表後のディスコの急落も嫌気。
ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 3928 -271
半導体関連株売りの流れが再燃で。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 8563 -545
韓国サムスン電子なども売りが先行。
アドバンテスト＜6857＞ 28945 -1855
主力の半導体製造装置株がきつい下げ。
レゾナック・HD＜4004＞ 14505 -890
AI・半導体関連として売りが優勢。
シリコンスタジオ＜3907＞ 1110 +56
米エヌビディアイベントへの社長招待を材料視続く。
イオレ＜2334＞ 515 +14
英社などとAIデータセンター向け次世代液冷開発などで基本合意。
ハンモック＜173A＞ 1525 +77
200日線を明確に上抜け先高期待高まる。
坪田ラボ＜4890＞ 244 -29
バイオレットライト照射デバイスでマイルストーンを達成したと
発表し23日大幅高。24日は反動安。
monoAI＜5240＞ 213 +50
75日線が下値を支える形。
LiNKX＜584A＞ 2799 -271
23日ストップ高の反動安。
アスタリスク＜6522＞ 1690 +60
信用取引規制が解除。
テラドローン＜278A＞ 12690 -1080
信用取引規制を嫌気。
アイズ<5242> 2209 +219
23日まで8連騰の買い人気が継続。
フィーチャ<4052> 321 -9
23日に上伸したが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売り誘う。
イノバセル<504A> 468 +24
ICEF15（切迫性便失禁をターゲット疾患とする細胞治療製品）の
米国展開で米社と契約。《NH》
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