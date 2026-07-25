*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 LiNKX、テラドローン、アイズなど

銘柄名<コード>24日終値⇒前日比

東京エレクトロン＜8035＞ 62660 -3290

米ナスダック安を嫌気して半導体関連軟調。

太陽誘電＜6976＞ 11415 -740

AI・半導体株安の流れで処分売りが優勢。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 5060 -350

半導体製造装置株が全般軟調で。

日本マイクロニクス＜6871＞ 15360 -1010

半導体関連株安に引きずられる。

三菱自動車工業＜7211＞ 347 -25.1

23日にはSMBC日興証券が目標株価を引き下げ。

FIG＜4392＞ 1015 -60

半導体株安受けてもみ合い下放れも。

三井金属＜5706＞ 31910 -1990

ハイパースケーラー全面安でAIインフラ関連が弱い。

TOWA＜6315＞ 2854 -151

決算発表後のディスコの急落も嫌気。

ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 3928 -271

半導体関連株売りの流れが再燃で。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 8563 -545

韓国サムスン電子なども売りが先行。

アドバンテスト＜6857＞ 28945 -1855

主力の半導体製造装置株がきつい下げ。

レゾナック・HD＜4004＞ 14505 -890

AI・半導体関連として売りが優勢。

シリコンスタジオ＜3907＞ 1110 +56

米エヌビディアイベントへの社長招待を材料視続く。

イオレ＜2334＞ 515 +14

英社などとAIデータセンター向け次世代液冷開発などで基本合意。

ハンモック＜173A＞ 1525 +77

200日線を明確に上抜け先高期待高まる。

坪田ラボ＜4890＞ 244 -29

バイオレットライト照射デバイスでマイルストーンを達成したと

発表し23日大幅高。24日は反動安。

monoAI＜5240＞ 213 +50

75日線が下値を支える形。

LiNKX＜584A＞ 2799 -271

23日ストップ高の反動安。

アスタリスク＜6522＞ 1690 +60

信用取引規制が解除。

テラドローン＜278A＞ 12690 -1080

信用取引規制を嫌気。

アイズ<5242> 2209 +219

23日まで8連騰の買い人気が継続。

フィーチャ<4052> 321 -9

23日に上伸したが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売り誘う。

イノバセル<504A> 468 +24

ICEF15（切迫性便失禁をターゲット疾患とする細胞治療製品）の

米国展開で米社と契約。《NH》