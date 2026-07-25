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前日に動いた銘柄 part1日本電技、三井松島HD、KOAなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1日本電技、三井松島HD、KOAなど
銘柄名<コード>24日終値⇒前日比
ジャフコG＜8595＞ 2270.5 -49.5
第1四半期営業利益（非連結）は6.27億円。前年同期（連結）は27.37億円。
日本電技＜1723＞ 2510 +318
第1四半期営業利益39.4％増。
エーバランス＜3856＞ 517 +19
自社株取得枠を拡大。発行済株式数の21.02％上限に。
大黒屋＜6993＞ 83 +6
株主優待制度を導入。
モバファク＜3912＞ 1050 -75
上期営業利益2.5％増。第1四半期の17.0％増から増益率縮小。
高純度化＜4973＞ 4425 -715
第1四半期営業利益66.3％減。
三井松島HD＜1518＞ 2241 +288
大幅増配発表による利回り妙味が続く。
KOA＜6999＞ 2782 +288
業績・配当予想を大幅に上方修正。
オービックビジネスコンサルタン＜4733＞ 7638 +623
22日発表の決算評価の流れが強まる。
愛媛銀行＜8541＞ 2794 +286
いよぎんHDとの経営統合報道が伝わる。
東宝＜9602＞ 1446.5 +88
映画「ちいかわ」が本日から上映開始。
ベイカレント＜6532＞ 6522 +292
ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。
インソース＜6200＞ 724 +25
記念配実施や自社株買いを引き続き評価も。
SHIFT＜3697＞ 807 +61.2
ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。
日本農薬＜4997＞ 1085 +48
株主優待制度の導入を発表。
島津製作所＜7701＞ 4164 +101
円安メリット株として関心も。
中外製薬＜4519＞ 7416 +204
24日決算発表を控えているが。
セガサミーHD＜6460＞ 2520 +89
マッコーリー証券では投資判断を格上げ。
シンプレクス・HD＜4373＞ 1047 +14
AIソリューションを日本航空が導入したと発表。
ディスコ＜6146＞ 60890 -8520
7-9月期見通しは市場予想を下振れ。
テスHD<5074> 723 -81
業績・配当予想上方修正も出尽くし感先行。
キオクシアHD<285A> 56010 -5870
東芝の保有比率低下などが明らかになっている。
信越ポリマー<7970> 2257 -220
通期業績見通しにサプライズは乏しく。
ソフトバンクグループ<9984> 5500-418
米アルファベットの株価下落が波及へ。《CS》
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