*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1日本電技、三井松島HD、KOAなど

銘柄名<コード>24日終値⇒前日比

ジャフコG＜8595＞ 2270.5 -49.5

第1四半期営業利益（非連結）は6.27億円。前年同期（連結）は27.37億円。

日本電技＜1723＞ 2510 +318

第1四半期営業利益39.4％増。

エーバランス＜3856＞ 517 +19

自社株取得枠を拡大。発行済株式数の21.02％上限に。

大黒屋＜6993＞ 83 +6

株主優待制度を導入。

モバファク＜3912＞ 1050 -75

上期営業利益2.5％増。第1四半期の17.0％増から増益率縮小。

高純度化＜4973＞ 4425 -715

第1四半期営業利益66.3％減。

三井松島HD＜1518＞ 2241 +288

大幅増配発表による利回り妙味が続く。

KOA＜6999＞ 2782 +288

業績・配当予想を大幅に上方修正。

オービックビジネスコンサルタン＜4733＞ 7638 +623

22日発表の決算評価の流れが強まる。

愛媛銀行＜8541＞ 2794 +286

いよぎんHDとの経営統合報道が伝わる。

東宝＜9602＞ 1446.5 +88

映画「ちいかわ」が本日から上映開始。

ベイカレント＜6532＞ 6522 +292

ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。

インソース＜6200＞ 724 +25

記念配実施や自社株買いを引き続き評価も。

SHIFT＜3697＞ 807 +61.2

ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。

日本農薬＜4997＞ 1085 +48

株主優待制度の導入を発表。

島津製作所＜7701＞ 4164 +101

円安メリット株として関心も。

中外製薬＜4519＞ 7416 +204

24日決算発表を控えているが。

セガサミーHD＜6460＞ 2520 +89

マッコーリー証券では投資判断を格上げ。

シンプレクス・HD＜4373＞ 1047 +14

AIソリューションを日本航空が導入したと発表。

ディスコ＜6146＞ 60890 -8520

7-9月期見通しは市場予想を下振れ。

テスHD<5074> 723 -81

業績・配当予想上方修正も出尽くし感先行。

キオクシアHD<285A> 56010 -5870

東芝の保有比率低下などが明らかになっている。

信越ポリマー<7970> 2257 -220

通期業績見通しにサプライズは乏しく。

ソフトバンクグループ<9984> 5500-418

米アルファベットの株価下落が波及へ。《CS》