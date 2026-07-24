SNSの中毒的デザイン訴訟、TikTok・YouTube・Snapらは和解　Metaのみ1.4兆ドルの大規模裁判へ

SNSの中毒的デザインを巡る米カリフォルニア州の代表訴訟（ベルウェザー裁判）において、SnapやTikTok、YouTubeなどの競合他社が次々と和解を成立させた。原告の少年側が訴訟を取り下げたことで当該裁判は終結したが、Meta（メタ）は和解に応じず単独で争う姿勢を崩していない。2026年8月18日からは、4つの州司法長官が最大1.4兆ドル（約229兆6000億円、1ドル=164円換算）の制裁金を求めるオークランドでの大規模裁判が控えている。

■和解パターンの背景と相次ぐ離脱の思惑

ベルウェザー裁判（代表訴訟）は、大量に起こされた同種訴訟の中から選ばれたテストケースであり、陪審員が証拠にどう反応するかを双方が見極める目的で行われる。被告企業が判決前に和解することで、個別訴訟の解決を図ると同時に、他の数千件の訴訟に波及しかねない「陪審員による過失認定」の判例化を阻止できる。

この動きはカリフォルニア州で行われた2つの代表訴訟で顕著にあらわれた。最初の代表訴訟（K.G.M.裁判）では、Snapが2026年1月22日に、TikTokがその5日後に、いずれも陪審員選任の直前に非公開の金額で和解に達した。しかし、和解に応じなかったMetaとGoogle（YouTube）に対し、ロサンゼルス陪審は過失を認め、2026年3月25日、総額600万ドル（約9億8400万円）の補償的損害賠償（うちMetaに70%、Googleに30%を配分）と、両社で分担する300万ドル（約4億9200万円）の懲罰的損害賠償の支払いを命じた。この裁判で陪審は「悪意、抑圧、または詐欺」に該当する証拠を認めており、今後の訴訟における懲罰的リスクを示す文言となった。

複数媒体の報道によると、2件目の代表訴訟（R.K.C.裁判）でもYouTubeが6月に、TikTokが6月末から7月上旬にかけて、Snapも7月20日に暫定的な和解に達した。単独で残されたMetaに対し、原告側は一社のみと裁判を続けることを望まず訴えを取り下げた。Meta側は「原告に金銭の支払いは一切行っていない」とし、「この結果は、根拠のない訴訟に対しては断固として自らを守るという我々の姿勢を明確に示している」と主張。取り下げが本案について何らかの譲歩を意味するものではないと否定している。

■すでに裁判記録に残る損害賠償と制裁金の規模

オークランドでの裁判を前に、すでに法的な記録は積み上がっている。ニューメキシコ州の陪審は2026年3月24日、プラットフォームの安全性について消費者を誤導したとして、Metaが州消費者保護法に違反したと認定し、3億7500万ドル（約615億円）の民事制裁金を命じた。同州の裁判官は現在、懲罰的損害賠償の判断に加え、Metaに製品の作り方そのものを事実上指示する差止命令を出すかを検討中である。

また2026年5月、ケンタッキー州のブレシット郡学区との訴訟（全米1200以上の学区訴訟の代表ケース）において、Metaは2700万ドル（約44億2800万円）の総和解金のうち被告一社としては最大となる900万ドル（約14億7600万円）の支払いに合意した。カリフォルニア州裁判所全体で3000件以上、連邦多地区訴訟（MDL-3047）だけでも2800件以上の関連訴訟が、Meta、Google、Snap、TikTok親会社のByteDanceを相手取り係属している。

■「無限スクロール」などプロダクト設計の責任問題

原告側弁護団が問題視しているのは、無限スクロール、動画の自動再生、間隔可変のプッシュ通知、AIアルゴリズムによるおすすめフィードといった具体的な設計手法である。これらは単なる機能ではなく、利用者が視聴を止める自然な区切りを奪い、中毒的な利用を最大化させるために意図的に組み込まれたツールであると主張されている。

欧州委員会は2026年2月、TikTokに対する予備的調査結果の中で、これら4つの機能を「強迫的な利用を促進しうる」依存的デザイン要素として正式に定義し、利用者の脳を「オートパイロットモード」に切り替えると指摘した。米国の訴訟においても、同じ機能が論点となっている。

2025年末に開示された内部文書によると、Metaのエンジニア自身もこれらの影響を把握していたとされる。Tech Oversight Projectが確認した文書によれば、2021年に一従業員は「利用者がその日にInstagramを開く回数」の最大化を製品チームが明示的に狙っていたと記し、それがユーザーの本来の望みではないと認めていた。また2018年の社内調査では、調査対象となった米国Facebookユーザー2万人のうち58%が一定の中毒傾向を示していたことが判明。別の内部メモでは、Instagramが13歳以上を利用条件としているにもかかわらず、11歳の子供が競合アプリの4倍の頻度でInstagramに戻ってくることも示されていた。

法的には、1996年通信品位法230条（Section 230）が第三者コンテンツの免責を規定しているが、裁判所はプラットフォーム自体の「デザイン上の決定」には同条が適用されないという判断を示している。K.G.M.裁判の判決（Meta側の再審請求が棄却され確定）でも、個々の投稿内容ではなく、無限スクロール等のアルゴリズム設計に対するMetaの過失が認定された。

Mark Zuckerberg CEOはK.G.M.裁判で2026年2月18日に証言に立った。SNSの中毒訴訟で大手SNS企業の現職CEOが陪審の前で証言するのは、これが初めてとされる。同氏は利用者の年齢を判定することは「極めて困難」と認め、2019年の社内メールでMetaの最低年齢制限が「執行されておらず、執行不可能」と記されていたことも認めた。

■オークランド裁判の焦点と「中毒」の臨床的定義

2026年8月18日から米連邦地方裁判所Yvonne Gonzalez Rogers判事の下で始まるオークランド裁判は、代表的な人身損害訴訟とは性格を異にする。Claims Journalが報じた提訴書類によると、この裁判はカリフォルニア、コロラド、ケンタッキー、ニュージャージーの4州司法長官が、州消費者保護法および連邦の児童オンラインプライバシー保護法（COPPA）に基づき提起したものである。

4州の連合は、影響を受けた青少年ユーザーのアカウント数（数千万人規模）に各州消費者保護法上の法定最大罰金額を掛け合わせ、総額1.4兆ドル（約229兆6000億円）という制裁金を要求している。影響を受けた未成年一人ひとりが個別の違反として算定される計算だ。Meta側は法廷提出書類の中で、この金額を「事実または法律上の根拠がない」「異常な」ものと反論し、「その規模の制裁は消費者保護執行の歴史に類例がない」と主張している。

Metaの根幹的な弁護主張は、単なる法的テクニックにとどまらず、裁判所が各段階で向き合わざるを得ない実証的な次元を含んでいる。「SNS中毒（Social media addiction）」は米国精神医学会の診断基準DSM-5にも、WHOのICD-11にも正式な診断として認められていない。臨床上の確立された定義が存在しない事象について、消費者を欺いたとは言えないというのがMetaの立場である。一方、スタンフォード大学の依存症研究者Anna Lembke博士はK.G.M.裁判で、行動指標に基づけばSNSは中毒の臨床基準を満たすと証言した。SNSの強迫的利用が臨床的中毒に該当するかという論点は、科学的にも法的にも中心的争点であり、ニューメキシコ州判決およびK.G.M.判決はいずれも、この点で厳しい上訴審の審査に直面する可能性が高い。

Rogers判事はMetaによる本件棄却申立てを退け、Metaが子供ユーザーに対し親への通知義務を果たさずCOPPAに違反した疑いを含め、陪審の判断を要する事実上の争点があると認定している。

■年齢確認の実態と法規制の強化

オークランド裁判でのCOPPA違反の訴えは、プラットフォームがどのように年齢確認を行うべきかという実務的な課題を浮き彫りにしている。年齢確認に関する研究によれば、現在はユーザー自身による生年月日の自己申告に依存する割合が高く、未成年が虚偽の日付を入力できるため実効性が乏しいとされる。

より高度な手法としては、機械学習で利用者のおおよその年齢を推定する生体認証（顔認証）や、身元を開示せずに年齢基準を満たすことのみを検証できるゼロ知識証明などが存在する。米連邦取引委員会（FTC）は2026年2月に年齢確認技術の推進に関する法執行方針声明を発出し、2025年6月の米最高裁「Free Speech Coalition対Paxton」判決はテキサス州の年齢確認法を合憲と支持しており、同種の義務化が今後も広がる兆しがある。ただし身元ベースの確認は、児童保護政策の対象ではない成人利用者の身分証明書データが第三者ベンダーに集中的に蓄積されるため、過去にセキュリティ事故も報告されており懸念も大きい。

YouTubeなどはAIによる行動ベースの年齢推定を導入しており、Discordも独自の年齢推定システムの展開を始めている。2026年3月に上院で全会一致可決されたCOPPA 2.0法案は、下院可決済みのKIDS Act一括法案の一部となっており、成立すればCOPPAの保護対象が13〜16歳の利用者にも拡大され、年齢確認は主要プラットフォーム運営の中核課題となる。

■安全機能の導入と今後の訴訟の行方

Metaは2024年以降、30以上の10代向け安全機能をリリースしてきた。保護者による管理機能や連絡先制限を備えた「Instagram Teen Accounts」（2025年にFacebookとMessengerにも拡大）、映画のレーティング基準を参考にした「13+」向けコンテンツ設定（2025年10月に18歳未満のアカウントに自動適用）、および2026年2月に導入された、10代のユーザーが短期間に自傷関連コンテンツを繰り返し検索した際に保護者へ通知するシステムなどが含まれる。

2026年1月のブログ投稿でMetaは、原告側弁護士は「Metaの内部文書を選択的に引用して誤解を招く物語を構築している」と主張し、同社の安全機能への投資は10代の福祉への真剣な取り組みを示すものだと反論した。

これに対し原告側弁護団は、こうした安全対策は事後的かつ不完全であり、当初から中毒的利用を最大化することを意図して設計された「エンゲージメント・アーキテクチャ」の根幹的なデザイン責任を免れるものではないと反論している。2024年の保護者管理機能の実装は、2017年にZuckerberg氏が「10代の利用時間」を同年のMetaの「最重要目標」と宣言したとされる社内戦略（Metaはこの解釈に反論）を帳消しにするものではないと指摘する。

8月18日のオークランド裁判の後も、この訴訟は終わらない。さらに14の州が独自の消費者保護法に基づき提訴しており、2027年初頭に別途裁判が予定されている。ニューメキシコ州の懲罰的損害賠償フェーズはなお継続中で、判事がMetaにプラットフォームの構造的変更を命じる可能性もある。連邦のKIDS Act（H.R. 7757）は2026年6月29日に下院で267対117の超党派多数で可決され、未成年のために最強度の安全・プライバシー設定をデフォルト化することや、強迫的利用を促す設計機能の無効化をプラットフォームに求めるKids Online Safety Act（KOSA）の内容を含む。上院版KOSAには下院版が省いた「注意義務（duty of care）」条項が含まれており、これが復活しない限り「到着次第の廃案」だと一部民主党上院議員は評している。いずれの版も成立しなければ、当面は訴訟が主要な説明責任の追及手段となり、その実効性は無限スクロールや自動再生、そしてそれらを設計したエンジニアについて、オークランドをはじめとする陪審がどう結論するかに完全に依存することになる。

■注目ポイントQ&A

●Metaが和解していないにもかかわらず、原告のR.K.C.氏が訴訟を取り下げたのはなぜですか？

R.K.C.氏の弁護士によれば、Snap、TikTok、YouTubeとの和解で満足のいく補償が得られており、単独で残ったMetaと長期の裁判を続けたくなかったためです。Meta側は「原告への支払いは一切ない」とし、「不当な訴訟には屈しない姿勢の確認」と位置付けています。この取り下げは法的な判例を作るものではなく、テストケースが1件、訴訟マップから外れただけです。カリフォルニア州裁判所だけでも3000件を超える同種訴訟が係属したままです。

●4州の司法長官が求めている1.4兆ドルという制裁金はどのような根拠に基づいていますか？

カリフォルニア、コロラド、ケンタッキー、ニュージャージーの4州司法長官が、Metaのプラットフォーム設計により被害を受けたと主張する青少年ユーザー数に、各州消費者保護法が認める違反1件あたりの最大法定罰金を掛け合わせて算出しました。数千万人規模のため合計は数兆ドルに達します。Metaはこの計算を「異常であり消費者保護の歴史に前例がない」と批判しています。Claims Journalによると、法律アナリストは、たとえオークランドで原告が勝訴しても、判決額がこの数字に近づく可能性はほぼないとしつつも、規制当局が「被害」として捉える範囲がいかに広がっているかを示す数字だと指摘しています。

●Meta側の主な弁護主張は何ですか？またそれは説得力がありますか？

中心的な弁護主張は、「SNS中毒」がDSM-5やICD-11のいずれにおいても正式な精神医学的診断として認められておらず、正式な臨床定義のない事象について消費者を誤導したとは言えないというものです。これは単なる法的戦術ではなく、実際の科学的論争を反映しています。強迫的なSNS利用が真の行動嗜癖なのか、あるいは嗜癖に似た特徴を持つ習慣的パターンにすぎないのかは、研究者の間でも議論が続いています。スタンフォード大学のAnna Lembke博士は臨床基準を満たすと証言していますが、Metaは前提そのものを否定しています。裁判所は臨床的中毒の証明を必須としない過失デザイン理論での訴訟進行を認めていますが、DSM-5の空白は、原告が勝ち取った判決の上訴審での争いを複雑にしそうです。

●保護者が子供のSNS利用のリスクを減らすために取れる対策はありますか？

Metaのプラットフォームでは、Instagram、Facebook、Messengerで18歳未満のアカウントを「ティーンアカウント」に登録することで、制限付きコンテンツ設定、見知らぬ大人からの接触制限、保護者による1日の利用時間設定が可能です。プラットフォームを問わず利用できる対策として、iOSやAndroid標準のスクリーンタイム制限、YouTubeの自動再生オフ、各社が提供する通知管理ツールの活用も有効です。これらは原告が「有害だ」と主張する根本的な設計そのものを完全に解消するものではありませんが、無限スクロールやプッシュ通知など、裁判所が過失の可能性を陪審の判断に委ねた具体的機能への曝露を減らす効果があります。

元記事: Snap Settles, Teen Drops Case: Meta Heads to $1.4T Social Media Addiction Trial Alone