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東証グロ－ス指数は大幅反落、リスク回避ムード強まる
*18:36JST 東証グロ－ス指数は大幅反落、リスク回避ムード強まる
東証グロース市場指数 887.58 -15.99／出来高 4億3437万株／売買代金 1495億円東証グロース市場250指数 686.12 -13.40／出来高 1億5263万株／売買代金 907億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅反落。値下がり銘柄数は397、値上がり銘柄数は148、変わらずは44。前日23日の米株式市場でダウ平均は続落。アルファベット（GOOG）やテスラ（TSLA）決算を受け人工知能（AI）過剰投資懸念が再燃したほか、トランプ米大統領の対イラン大規模攻撃警告を受けた原油高が警戒されたことに加え、雇用関連指標が堅調で連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利上げ確率上昇で相場は続落した。今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.41％安となった。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、中東情勢が一段と緊迫し、昨日の海外市場で原油先物価格や米長期金利が上昇。国内長期金利も引き続き強含みとなり、特にバリュエーション（投資尺度）面で割高感が意識されやすい新興市場の株価には逆風となった。さらに、東証グロース市場指数は914pt台に位置する25日移動平均線が上値抵抗線として意識され、ここからの短期的な上値余地は大きくないとの見方もあった。一方、ここから国内企業の4-6月期決算が増えることから、好決算・好業績銘柄への物色意欲が高まり、株価下支え要因となるとの期待もあったが、今日の新興市場はリスク回避ムードが強く、積極的な買いは見送られ、東証グロース市場指数は午前は下げ幅を拡大し、午後は概ね安値圏での推移となった。個別では、バイオレットライト照射デバイスでマイルストーンを達成したと発表し前日大幅高の反動安となった坪田ラボ＜4890＞、信用取引規制が嫌気されたテラドローン＜278A＞、前日ストップ高の反動安となったLiNKX＜584A＞、前日に上伸したが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売りを誘ったフィーチャ＜4052＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、サクシード＜9256＞、JSH＜150A＞などが顔を出した。一方、英社などとAIデータセンター向け次世代液冷開発などで基本合意したと発表したイオレ＜2334＞、ICEF15（切迫性便失禁をターゲット疾患とする細胞治療製品）の米国展開に関し米EVERSANA社と契約すると発表したイノバセル＜504A＞、信用取引規制が解除されたアスタリスク＜6522＞、前日まで8連騰の買い人気が継続したアイズ＜5242＞が上げた。時価総額上位銘柄では、BUYSELL＜7685＞やGNI＜2160＞が上昇。値上がり率上位には、monoAI＜5240＞、Amazia＜4424＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5240|ｍｏｎｏＡＩ | 213| 50| 30.67|
2| 4424|Ａｍａｚｉａ | 379| 51| 15.55|
3| 5242|アイズ | 2209| 219| 11.01|
4| 4564|ＯＴＳ | 21| 2| 10.53|
5| 3187|ミラタップ | 347| 20| 6.12|
6| 5618|ナイル | 316| 18| 6.04|
7| 7363|ベビーカレンダー | 1167| 66| 5.99|
8| 6548|旅工房 | 108| 6| 5.88|
9| 3652|ＤＭＰ | 2254| 117| 5.47|
10| 195A|ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ | 756| 39| 5.44|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9256|サクシード | 2120| -500| -19.08|
2| 150A|ＪＳＨ | 556| -100| -15.24|
3| 4894|クオリプス | 4190| -695| -14.23|
4| 5253|カバー | 1350| -195| -12.62|
5| 598A|チャットプラス | 1813| -237| -11.56|
6| 593A|ティアフォー | 1102| -138| -11.13|
7| 4890|坪田ラボ | 244| -29| -10.62|
8| 9238|バリューＣ | 429| -49| -10.25|
9| 4381|ビープラッツ | 366| -37| -9.18|
10| 584A|ＬｉＮＫＸ | 2799| -271| -8.83|《SK》
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