サムスン重工業と米S&L、特定の原子炉に依存しない汎用型「海上SMR」共同開発へ

韓国のサムスン重工業と米原子力工程大手のサージェント・アンド・ランディ（Sargent & Lundy）は、任意の小型モジュール炉（SMR）を搭載可能な汎用型の浮体式SMR（FSMR）プラットフォームの共同開発に向けて覚書（MOU）を締結した。急増するAIデータセンターの電力需要や陸上立地の確保難を背景に、概念設計から本格的な商用化へと舵を切る。一方で、米国をはじめとする各国での厳格な原子力規制のクリアや二重の認証体系の克服が今後の課題となる。

■「原子炉非依存」の設計思想とその意義

サムスン重工業が提唱する浮体式SMR（FSMR）の設計思想は、プラットフォームを「原子力区画（原子炉容器や一次冷却系、蒸気発生器、格納容器など）」と「発電区画（タービン、発電機、送電設備など）」の2つに分離するというものだ。両区画は標準化されたインターフェースで接続されるため、原子力区画の原子炉モデルを変更しても発電区画側を再設計する必要がない。

米国船級協会（ABS）はこのアプローチについて原則的承認（AiP）を与えている。2025年10月に承認され同年12月に発表された初期概念設計は、韓国原子力研究所（KAERI）の「SMART100」原子炉2基（出力計220MW）を想定していたが、ABSは区画化レイアウトについて「多様な種類のSMRに対応可能」と明記した。

このアーキテクチャが重視される背景には、SMR市場の経済的リスクがある。2026年時点で世界には127種類のSMR設計が存在するが、商用運転に至っているのは中国とロシアのみだ。量産効果によるコスト低下を実現したモデルはまだ存在しない。2023年11月には、米NuScale Powerのフラッグシップ計画「Carbon Free Power Project」が、補助金なしの推定発電コストが1MWhあたり119ドル（約1万9,516円、1ドル=164円換算）に高騰したことで中止となった。特定のSMR設計にのみ依存するプラットフォームは商業的リスクが大きいが、原子炉を選ばない「非依存型」プラットフォームはその不確実性に対するヘッジとなる。

■サムスン重工業とサージェント・アンド・ランディの役割分担

今回の提携は、両社の強みを相互に補完するものだ。1974年設立のサムスン重工業は、海洋掘削船やFLNG（浮体式LNG生産・貯蔵・積出設備）、FPSOなどの複雑な海上プラットフォームの設計・調達・建設（EPC）実績を持つ。一方、1891年創業のサージェント・アンド・ランディは、1954年から原子力分野に携わり、米原子力規制委員会（NRC）から唯一正式ライセンスを取得したNuScale製「VOYGR」の原子力区画設計を手掛けた実績を有する。

覚書に基づき、サムスン重工業は海洋EPC能力を、サージェント・アンド・ランディは原子力プラント設計およびライセンス取得のノウハウを提供する。両社は標準プラットフォームの共同開発をはじめ、許認可支援、施工計画、米国市場を念頭においた海上展開戦略で協力していく。

■二重の規制枠組みという高いハードル

技術的な合理性の一方で、実用化には非常に高い規制上のハードルが存在する。米国の沿岸に繋留される海上原子力発電所は、互いに独立して作られた2つの規制体系を満たす必要がある。

1つ目は海事資格に関する船級法規であり、ABSによる原則的承認（AiP）は概念設計が基準を満たすという初期評価に過ぎず、建設認可ではない。2つ目は最も厳しい国家レベルの原子力規制である。米国で設置する場合、NRCによる個別の審査が必要となる。SMART100は韓国の原子力安全委員会（NSSC）から標準設計承認を得ているが、米国管轄権への相互承認は行われないため、ゼロからの審査が必要だ。

海事規格と原子力規制を統合する国際的な枠組みは存在せず、審査には長時間を要する。サージェント・アンド・ランディが持つNRC審査への深い知見が、このボトルネックを打開するための要となる。

■AI需要の急増と海上立地のメリット

この技術の背景には、急速に膨れ上がるAIデータセンターの電力需要がある。国際エネルギー機関（IEA）の予測によると、データセンターの世界的電力消費量は2026年までに年間1,000TWh（日本の年間総電力消費量に匹敵）を超える可能性がある。ゴールドマン・サックス・リサーチも、米国のデータセンター電力需要が2025年の31GWから2027年には66GWへ急増すると予測している。

陸上に新たな発電所を建てるには、送電網への接続順番待ち（米国では平均5年）や、環境アセスメント、地元住民との合意形成などに数年から10年を要する。これに対し、海上SMRプラットフォームは土地の競合を回避し、沿岸部のデータセンターや離島地域へ迅速に供給できる利点がある。

■先行するロシアの実績と韓国全体の戦略

世界で唯一稼働している商用海上原子力発電所は、ロシアの国営企業ロスアトムが運営する「アカデミック・ロモノソフ」である。2020年5月に商業運転を開始し、北極圏のチュコト自治管区で電力を供給しているが、これは軍事用砕氷船の原子炉技術を流用した国営プロジェクトであり、西側の商用市場で広く再現できるモデルではない。

サムスン重工業だけでなく、韓国造船業界全体が海洋エネルギー市場に注力している。HD現代はテラパワーとのパートナーシップを進め、ハンファオーシャンも無人船やゼロカーボン船の開発を推進している。韓国政府も2026年5月、将来の船舶プラットフォーム向けコア技術の確保に向けて5年間で5,250億ウォン（約3億5,500万ドル／約582億円、1ドル=164円換算）を投じる方針を発表した。

■SMART100の仕組みとプラットフォーム汎用化の課題

サムスンの初期コンセプトに採用されたSMART100は「一体型加圧水型原子炉」であり、主要機器が単一の圧力容器内に収められているため、配管破断事故のリスクが低い。また、重力や自然循環を利用する受動的安全システムを採用しており、停電時や限られた人員でも安全性を維持できる。さらに、冷却水として無制限に海水を利用できる点も海上設置の大きな強みだ。

ただし、各SMR設計によって熱出力や冷却材の化学性質、寸法、安全要件は異なる。汎用プラットフォームといえども「全く改修なしで差し替えられる」わけではなく、船体や発電設備側の共通仕様をあらかじめ広く設定しておく工学的なアプローチが必要となる。

■注目ポイントQ&A

●浮体式小型モジュール炉（FSMR）とは何ですか？陸上の原発と何が違いますか？

FSMRは、台船（バージ）や船体などの海上浮体構造物に設置される小型原子力発電所です。陸上原発と同様に核分裂熱で蒸気を発生させてタービンを回しますが、敷地の確保や陸上送電網の混雑を回避でき、必要に応じて移設が可能である点が大きく異なります。

●「原子炉非依存（リアクター・アグノスティック）」であることはどのようなメリットがありますか？

特定のSMRメーカーに依存せず、発電区画や船体を共通化できる点です。現在、どのSMR設計が商用化レースで生き残るか不確実な段階であるため、顧客は将来的に最も優れたSMRモデルを選択・変更する柔軟性を得られます。

●米国で稼働させるためにはどのような規制手続きが必要ですか？

船級協会による船体安全基準の承認に加え、米国原子力規制委員会（NRC）による個別の原子炉ライセンス取得が必要です。これまでNRCから正式に認可されたSMR設計はNuScaleのモデルのみであり、厳格で長期にわたる審査をクリアする必要があります。

元記事: Samsung Heavy and Sargent & Lundy Launch Floating Nuclear Power Plant for Any SMR