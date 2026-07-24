*17:20JST 東京為替：ドル・円は小安い、夕方に下押し

24日の東京市場でドル・円は下げ渋り。早朝から164円を目指す展開となったが、片山財務相の円安牽制で163円93銭から下落基調に。その後円買いは抑制されドルは値を戻した。午後は原油相場と米長期金利の低下でドル売りに振れ、163円65銭まで下値を切り下げた。

・ユ-ロ・円は186円37銭から186円60銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1375ドルから1.1401ドルまで上昇した。

・日経平均株価：始値65,584.25円、高値65,720.81円、安値64,201.03円、終値64,611.15円(前日1,811.45円安)

・17時時点：ドル・円163円80-90銭、ユ-ロ・円186円50-60銭

【要人発言】

・片山財務相

「為替、必要に応じていつでも適切に対応する」

「為替、断固たる措置を果断にやる」

・トランプ米大統領

「イランによる船や貨物に関する損害、イランの資金で賠償させる」

【経済指標】

・日・全国CPI(6月)コア指数：前年比+1.6％、予想+1.7％、前回+1.5％

・英・小売売上高指数(6月)：前月比+1.0％、前回+1.2％

・独・製造業PMI速報値(7月)：52.2、予想50.6、前回50.3

・独・サービス業PMI速報値(7月)：49.6、予想49.5、前回48.6

・ユーロ圏・製造業PMI速報値(7月)：52.0、予想51.7、前回51.4

・ユーロ圏・サービス業PMI速報値(7月)：51.6、予想49.8、前回49.4《TY》