識学など／来週の買い需要



[来週の買い需要（表）]

コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜4801＞ ;セントラルＳＰ;1778%;90700;0.07;2400;-7 ＜9850＞ ;グルメ杵屋;837%;137200;0.15;971;-3 ＜7049＞ ;識学;298%;36700;0.71;863;-3 ＜9842＞ ;アークランズ;297%;636300;0.14;1877;-3 ＜2778＞ ;パレモ・HD;294%;146800;7.54;110;-2 ＜7859＞ ;アルメディオ;253%;148800;7.47;220;0 ＜7678＞ ;あさくま;230%;14500;0.39;6390;-10 ＜8163＞ ;SRSHD;221%;239900;0.11;1307;2 ＜2882＞ ;イートアンド;199%;15700;0.31;2047;8 ＜6279＞ ;瑞光;173%;9000;1.43;911;-1 ＜6614＞ ;シキノハイテック;161%;7100;4.16;905;6 ＜6771＞ ;池上通;161%;2900;11.67;656;-4 ＜3221＞ ;ヨシックス;151%;32500;0.28;3210;10 ＜7378＞ ;アシロ;149%;9700;9.36;1541;26 ＜2749＞ ;ＪＰＨＤ;145%;262700;0.32;621;2 ＜1780＞ ;ヤマウラ;145%;25600;1.67;1523;1 ＜7513＞ ;コジマ;137%;412200;0.25;1343;-17 ＜1573＞ ;Ｈ株ベア;133%;40;14.68;8595;-52 ＜4512＞ ;わかもと;131%;18700;3.45;272;-2 ＜9046＞ ;神戸電鉄;130%;3900;0.66;2497;17

[コメント]識学<7047>は信用倍率0.71倍で売り長となっている。《FA》