ECBが金利据え置き、フーシ派攻撃で第2の原油輸送要衝に混乱　焦点は9月会合へ

欧州中央銀行（ECB）は2026年7月23日の理事会で、主要政策金利の据え置きを決定した。しかし同日朝、イランの支援を受けるフーシ派が紅海でサウジアラビアの石油タンカー2隻を攻撃し、ホルムズ海峡に続く「第2の原油輸送のチョークポイント（要衝）」であるバブ・エル・マンデブ海峡でも供給ルートに混乱が生じた。原油高によってスタグフレーションへの懸念が強まるなか、ECBの次の重要な政策判断は、最新の経済予測が公表される9月10日の会合となる。

■原油チョークポイントの混乱とECBの金利据え置き決定

欧州中央銀行（ECB）が政策金利の据え置きを決定した7月23日朝、イランの支援を受けるフーシ派武装勢力は、紅海でサウジアラビアの石油タンカー2隻、エンセリア号とレイラ号に向けて弾道ミサイル、巡航ミサイル、ドローンを発射した。エンセリア号では火災が発生したが、サウジ国営通信（SPA）によると、同船の乗組員は全員無事だと報じられている。

今回の攻撃は、フーシ派が今週前半にサウジ関連船舶に対する海上封鎖を宣言して以来、初めての船舶への攻撃となった。米国とイランの紛争を背景にホルムズ海峡を巡る緊張が続くなか、今度はバブ・エル・マンデブ海峡でも世界のエネルギー供給ルートが同時に脅かされる事態となった。欧州時間早朝の取引でブレント原油は1バレル＝96ドル（約1万5744円、1ドル＝164円換算）を超え、午前半ばまでに98ドル（約1万6072円）に達した。ニューヨーク市場が開くと、一部の原油指標は100ドル（約1万6400円）を上回った。

フランクフルトで開かれたECB理事会は、3つの主要政策金利をすべて据え置いた。中銀預金金利は2.25％、主要リファイナンス金利は2.40％、限界貸出金利は2.65％に維持された。これらの水準は、米国とイランの紛争に伴うエネルギーショックを受け、ECBが2023年以来初めて25ベーシスポイント（0.25ポイント）の利上げを実施した6月11日に設定されたものだ。市場は据え置きの確率を99％超と織り込んでいたため、実質的な焦点は決定後に開かれたクリスティーヌ・ラガルド総裁の記者会見に移っていた。

■7月据え置きの背景と9月会合の位置づけ

据え置きの判断自体に大きな疑いはなかった。INGは今回の対応を「タカ派寄りの据え置き」と表現した。金融引き締めサイクルの終了を示すのではなく、追加行動の余地を残すための意図的な一時停止という意味である。

構造的な理由は、7月が新たな経済予測を公表しない会合であることだ。ECBが最新のマクロ経済予測を公表するのは3月、6月、9月、12月の年4回に限られる。2会合連続の利上げを裏付ける新たなスタッフ予測がない以上、7月に政策金利を動かすハードルは当初から大幅に高かった。

この日程上の制約は、単なる官僚的な形式ではない。ECBは中銀預金金利を通じて20カ国からなるユーロ圏の信用環境を調整しているが、金利変更の効果が消費者、住宅ローン利用者、企業に十分に波及するまでには、一般に12～18カ月を要する。その速度や影響の大きさにも不確実性がある。6月11日に決定された利上げは6月17日に発効しており、7月23日時点では約5週間しか経過していない。効果がまだ現れている途中の最初の利上げに、2度目の利上げを重ねれば、結果が分からないまま金融引き締めを過度に強める恐れがあった。

次の一式の経済予測がベルリンで示される9月10日の会合が、実質的な判断の場となる。

■スタグフレーションのリスクとユーロ圏経済の現実

ECBは、ラガルド総裁が使用を避けてきた「スタグフレーション」と呼ばれる難題に直面している。6月初旬にロイターが実施した調査では、エコノミストの3分の2が、低成長、高い失業率、持続的なインフレが同時に生じるスタグフレーションのリスクはユーロ圏で高いと回答した。ラガルド総裁は4月、スタグフレーションという言葉は現在ではなく1970年代の経済を表すものだと述べたが、その後の経済指標は楽観を許さない内容となっている。

2026年第1四半期のユーロ圏GDPは0.2％縮小し、エコノミストが予想していた0.1％成長を下回った。ECBは6月の予測で2026年通年の成長率見通しを0.8％へ下方修正したが、この予測には第1四半期の縮小がまだ完全には織り込まれておらず、リスクはさらに下振れ方向に傾いている。

一方、インフレ率は依然として目標を大きく上回っている。6月の総合消費者物価上昇率は2.8％となり、2023年9月以来の高水準だった5月の3.2％から鈍化したものの、この低下は不安定なものだった。中東での紛争に直結するエネルギー価格の上昇率は、6月も前年同月比8.5％に達し、インフレの主因となっている。より懸念されるのは、サービス価格の上昇率が3.2％で横ばいだったことだ。食品とエネルギーを除くコアインフレ率も、5月の2.6％から2.4％への小幅な低下にとどまった。ECBは、総合インフレ率が2026年第3四半期から第4四半期にかけてピークを迎え、その後も翌年にかけて3％を上回る可能性があると予測している。

ベーレンベルクのチーフエコノミスト、ホルガー・シュミーディング氏は会合前、供給要因によるショックに対して利上げするのは「大きな誤り」だと主張した。消費者がエネルギー料金を支払うためにほかの商品への支出を減らせば、需要の減少が追加引き締めなしでもインフレを抑えるという見方だ。ニュビーンのグローバル投資ストラテジスト、ローラ・クーパー氏も、ECBが需要の弱まる局面で金融引き締めを進めれば、後により大幅な金融緩和を迫られる状況をつくりかねないと指摘している。

■「第2のチョークポイント」が欧州エネルギー市場に与える打撃

イエメンと「アフリカの角」と呼ばれる地域の間に位置し、紅海とアデン湾を結ぶバブ・エル・マンデブ海峡は、幅18マイル（約29キロメートル）の水路である。マラッカ海峡、ホルムズ海峡に次いで、世界で3番目に交通量の多い原油輸送のチョークポイントとされる。世界の海上貿易の約10～12％が毎年ここを通過し、世界のコンテナ輸送の4分の1も含まれる。同海峡の航行が危険になった場合、実用的な代替手段は喜望峰を回るルートしかなく、航海日数が1～2週間増えるほか、燃料費や保険料が急上昇する。

今回の攻撃以前から、世界のエネルギー市場はすでに1つの供給ルートの混乱に直面していた。2026年2月下旬に米国とイランの紛争が始まって以来、ホルムズ海峡では閉鎖圧力が断続的に高まっていた。フーシ派は今週前半にサウジ関連船舶に対する海上封鎖を宣言し、その後、エンセリア号とレイラ号にミサイルとドローンによる攻撃を実行した。これによって、2つのチョークポイントが同時に脅かされることになった。

サウジアラビアはホルムズ海峡を迂回するため、原油を陸上パイプラインでヤンブー港まで運び、バブ・エル・マンデブ海峡を経由して輸出する紅海ルートを利用していた。今回の攻撃は、その代替ルートにも混乱が及ぶ可能性を生じさせた。

欧州はエネルギーの主要な純輸入地域であるため、影響は直接的だ。原油高は家計のエネルギー料金や輸送費を押し上げ、最終的には道路や海上で運ばれるあらゆる商品の価格に上昇圧力をかける。ANZグループ・ホールディングスのシニア・コモディティ・ストラテジスト、ダニエル・ハインズ氏は、タンカー攻撃を受けて供給の逼迫は「さらに悪化する一方だ」と警告した。RBCキャピタル・マーケッツのエネルギーアナリスト、ヘリマ・クロフト氏は、地域全体を巻き込む戦争に発展する最悪のシナリオでは、原油価格がロシア・ウクライナ戦争時の高値である1バレル＝約128ドル（約2万992円）、さらには2008年のピークである146ドル（約2万3944円）に達する可能性もあると指摘した。

ECBにとって、この混乱が生じたタイミングは厳しい。エネルギー価格の上昇率は5月の10.8％から6月には8.5％へ低下し、エネルギー起因のインフレが鈍化する最初の兆候が出ていた。しかし、新たな地政学的混乱によって、その改善が9月10日の会合を待たずに逆転する恐れがある。

■ラガルド総裁の発言と「二次的波及効果」への警戒

ECBはコミュニケーションを極めて慎重に行っている。例えば、ラガルド総裁がインフレリスクについて「上振れ方向に傾いている」と表現するだけで、記者会見が終わる前にドイツ国債の利回りが数ベーシスポイント動くことがある。最新の予測が公表されない7月会合では、総裁の言葉が通常以上に重い意味を持った。

ラガルド総裁は、7月上旬のECBシントラ・フォーラムで示した方針を維持した。先行きの政策経路を事前に示したり、特定の方針をあらかじめ約束したりせず、データに基づいて会合ごとに判断する姿勢である。総裁はシントラで、6月の利上げが予防的な「保険」だったとの見方を否定し、インフレ問題が実際に存在し、広がっていることへの対応だったと説明した。ECBの予測では、インフレ率が2％の目標に戻るのは、追加の金融引き締めを実施した場合でも2027年後半となる。7月23日の記者会見でも、こうした考え方が改めて示された。

一方、重要な警戒語である「二次的波及効果（セカンドラウンド効果）」は、依然として現実化していない。これは、エネルギー価格の急騰を受けて労働者が賃上げを求め、企業が人件費を補うために価格を引き上げ、インフレが自己増幅する仕組みを指す。ECBが7月に追加利上げをしなかった重要な理由は、長く懸念されてきたこの定着メカニズムがまだ表面化していないことにある。

賃金上昇率は鈍化し、労働市場も比較的弱く、ECBの調査対象企業は今後の賃金上昇圧力がさらに弱まると予想している。ただし、現在3.2％のサービスインフレ率が7月または8月の統計で上昇すれば、判断は直ちに変わる可能性がある。

経済政策研究センター（CEPR）の研究によると、このリスクは単なる理論ではない。基調的なインフレ率が4％を超えると、原油価格から賃金への波及度は2倍以上になるという。現在のユーロ圏のインフレ率は2.8％で、この水準を下回っているが、エネルギー価格が再び急騰すれば、その差は縮まる可能性がある。

■市場の反応と9月10日会合の焦点

政策金利の発表自体は、市場にとって大きな材料にならなかった。ECBの決定前、ユーロ／米ドルは1ユーロ＝1.1434ドル前後で推移し、7月15日に付けた月間高値の1.1482ドルから大きく離れていなかった。今後のECBの政策変更を巡る短期金融市場の織り込みも、決定そのものではほとんど変化しなかった。

衝撃が生じたのは原油市場だった。世界の原油取引の3分の2超で指標として用いられるブレント原油は、欧州時間早朝の取引で1バレル＝96.27ドルまで上昇し、7月を通じた上昇率は30％を超えた。米東部時間午前5時30分には98.44ドルに達し、NBCニュースによると、ニューヨーク市場の取引開始直後には100ドルを突破して8週間ぶりの高値となった。WTI原油も90ドル（約1万4760円）を上回った。

ドイツ連邦銀行（ブンデスバンク）のヨアヒム・ナーゲル総裁は前週、状況は「極めて不安定」であり、ECBは「慎重に対応しながら、必要であれば断固として行動すべきだ」と述べていた。市場が織り込む9月の利上げ確率は、タンカー攻撃前の週初めから上昇し、約70～73％となっている。

あるアナリストの表現によれば、ECBは主要中央銀行のなかで唯一、積極的な金融引き締め局面にある。米連邦準備制度理事会（FRB）は6月会合でフェデラルファンド金利の誘導目標を3.50～3.75％に据え置き、次の政策変更も示唆していない。

9月10日の会合は、2026年で最も重要なECB会合となる。ラガルド総裁は、それまでに新たな2カ月分のインフレ統計、第2四半期のGDP、7月と8月のエネルギー価格上昇が新たな高止まりなのか一時的な急騰なのかを判断するためのデータを得る。さらに、6月以来初めて、政策判断の根拠となる最新のマクロ経済予測が一式そろう。

エンセリア号とレイラ号への攻撃によって、9月の判断を取り巻く状況は変わった。ホルムズ海峡周辺の混乱と同時に紅海でも新たな問題が生じたことで、ユーロ圏のインフレを押し上げるエネルギーショックは、米国とイランの交渉が進展すれば解消し得る単一のチョークポイントの問題ではなくなった。エネルギー市場が安定するには、それぞれ別個に解決を必要とする2つの地理的な供給リスクに対応しなければならない。

これは金融政策そのものによって解決できる問題ではない。それでもECBは9月、供給ショックが賃金やサービス価格に定着するのを防ぐため、すでに縮小している経済に対して一段の金融引き締めを行うかどうかを判断しなければならない。ECBは9月10日までに発表されるデータを注視しながら、拙速な判断を避けるための時間を確保した。

■注目ポイントQ&A

●ECBの金利据え置きは、ユーロ圏の住宅ローンや借入金にどう影響しますか？

当面、借入コストは現在の水準にとどまります。中銀預金金利は2.25％に据え置かれ、この金利が20カ国からなるユーロ圏で銀行が設定する貸出金利に影響します。ただし、今回の据え置きは負担軽減を示すものではありません。ECBが金利を据え置いたのは、金融引き締めが完了したと考えているからではなく、追加のデータを集めるためです。多くのエコノミストや短期金融市場は9月の利上げの可能性が五分五分を上回るとみています。2026年後半に変動金利型住宅ローンや借入金の更新を迎える人は、年末までに金利が2.50％へ上昇する可能性を想定しておく必要があります。

●なぜバブ・エル・マンデブ海峡が欧州のエネルギー価格にとって重要であり、「二重のチョークポイント」と言われるのですか？

バブ・エル・マンデブ海峡は、ペルシャ湾から運ばれる原油がスエズ運河を経由して欧州市場へ向かう際の玄関口です。世界の海上貿易の約10～12％が通過し、世界のコンテナ輸送の4分の1も含まれます。サウジアラビアは、米国とイランの紛争開始後に圧力を受けているホルムズ海峡の代替として、紅海ルートを利用していました。しかし、フーシ派がサウジアラビアのタンカーを攻撃したことで、欧州市場へ向かう2つの主要な原油輸送ルートが同時に脅かされることになりました。第3の選択肢となる喜望峰経由では、輸送に約1～2週間余計にかかり、各段階でコストが増加します。

●「賃金と物価の悪循環（スパイラル）」とは何ですか？なぜECBは警戒しているのですか？

賃金と物価のスパイラルとは、短期的な原油ショックを長期的なインフレへ変えてしまう自己増幅的な循環です。エネルギー価格が上昇すると、労働者が生活費の上昇に見合う賃上げを求め、企業は人件費を賄うために商品の価格を上げます。物価がさらに上がると、労働者が再び賃上げを求めることになります。

この循環は1970年代に短期的な原油ショックを約10年にわたるインフレへ変えました。いったん始まると、その解消には大きな痛みを伴います。米国では1979年以降、ポール・ボルカー議長率いるFRBがこの循環を断つために政策金利を20％超まで引き上げ、深刻な景気後退を招きました。労働者が物価上昇率に見合う賃上げを求め始めれば、ECBはすでに縮小している経済に対して、より積極的な利上げを迫られるため、賃金統計を注視しています。

●今回のECBの金利据え置きは米ドルに影響しますか？

間接的に影響します。ECBとFRBがともに金利を据え置けば、ユーロと米ドルの金利差はおおむね変わらず、現在のユーロ／米ドルの取引レンジを支えやすくなります。ECBの決定前、ユーロ／米ドルは1ユーロ＝1.1434ドル前後でした。

9月にECBが利上げし、FRBが据え置きを続けた場合は、ユーロに有利な方向へ金利差が縮小し、ユーロ／米ドルが上昇する可能性があります。ユーロ高は欧州の輸出品を割高にする一方、エネルギー価格上昇によるインフレ圧力をわずかに相殺します。米国から欧州を訪れる旅行者にとっては、ユーロ高によって旅行費用のドル換算額が増えることになります。

元記事: ECB Holds as Houthis Open a Second Oil Chokepoint: What September Will Decide