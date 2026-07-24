Amazon、英国でブラウザ版「Alexa+」を先行公開　Echo端末なしでWebから操作可能に

Amazonは2026年7月20日、英国の「Early Access」登録者向けに、Webブラウザから生成AIアシスタント「Alexa+」を利用できる「Alexa.com」を開設した。これにより、Echoスピーカーなどの専用ハードウェアがなくても、PCのブラウザ上からスマートホーム操作、カレンダー管理、ファイル要約、AIとの連続対話が可能になる。英国のAmazon Prime会員は追加料金なしで利用できるが、すべてのユーザーへの一般公開時期は明らかにされていない。

■Echo端末からあらゆる画面へ：7月20日の英国ローンチ

Amazonは2026年3月19日に英国で「Alexa+」を導入していたが、当時は対応するEcho端末およびモバイル版Alexaアプリのみに制限されていた。2026年7月20日に英国のEarly Access加入者向けに「Alexa.com」が公開されたことで、Webブラウザ経由でのアクセスが実現した。

ブラウザ画面では、カレンダー管理やToDoリストの更新、Ringカメラや対応する鍵・照明などのスマートホーム機器の操作、ドキュメント要約のためのファイルアップロード、自然な連続会話型AIなど、Alexa+の全機能が利用できる。会話コンテキストは維持されるため、Alexa.comで始めたやり取りをEcho Showやモバイルアプリでそのまま引き継ぐことが可能だ。

■プラットフォームの転換：UIの更新にとどまらないアーキテクチャの刷新

Alexa.comは単にアプリ画面をブラウザ上に表示しているわけではない。従来のAlexaは、ユーザーが定型文で指示を出す「意図認識（インテント）」方式で動作していたが、Alexa+ではAmazon Bedrockを基盤としたLLM（大規模言語モデル）ルーティングシステムへと刷新された。

このルーティング層は、タスクに応じて最適なモデルを選択する。高速で単純な処理にはAmazon Novaモデルが使われ、複雑な会話推論にはAnthropicの「Claude」モデルが用いられる。CNBCが関係者から得た情報によると、ユーザーが質問する複雑なクエリの大部分はClaudeが処理しているという。

また、レストラン予約や配車依頼といったエージェントタスクのために、数万のサードパーティサービスにわたる複数のAPI呼び出しを連携処理する仕組みも備えている。英国での初期パートナーにはOpenTableやJustEatなどが含まれる。

なお、技術的な制限として、生成AIによる対話や推論処理はAmazonのクラウド上で実行される。最新のEcho端末に搭載されたカスタム「AZ3」チップは端末内の軽量な処理を担当するが、数十億パラメータ規模のモデルをローカルで動かすことはできないため、すべてのやり取りはAmazonのサーバーを経由する設計となっている。

■価格設定とアクセス条件

Alexa+の単体サブスクリプション料金は月額19.99ポンド（約27ドル、1ドル=164円換算で約4,428円）である。英国のAmazon Prime会員であれば、追加料金なしでそのまま利用できる。

現時点でAlexa.comにログインできるのはEarly Accessプログラムに参画している英国のユーザーに限られており、一般加入者全体へいつ拡大されるかは正式発表されていない。また、一部の旧型Echo端末では対応していない場合があるが、互換性のあるハードウェアを所有していないユーザーにとって、ブラウザ版は完全なアクセス手段を提供する役割を果たしている。

■米国での先行データと英国向けローカライズ

米国では2026年1月のCESにおいてWebブラウザ版の導入が発表されていた。Amazonが公表した内部データによると、Webインターフェース経由で利用するヘビーユーザーは、ハードウェアのみを利用していた頃と比べて会話頻度が2〜3倍、ショッピング利用が約3倍になり、スマートホーム操作の頻度も約50%増加したとされる（ただし第三者機関による検証データではない）。

英国向け展開にあたり、Amazonはケンブリッジの技術ハブに所属する研究者や言語学者を起用し、強化学習や地域的な埋め込み表現を用いて英国特有の話し言葉や方言、アクセントに最適化するチューニングを行った。

■ChatGPTおよびGoogle Geminiとの対峙

Webブラウザ市場に参入したことで、Alexa+はChatGPTやGoogle Geminiと直接競合する。テックメディア「The Ambient」が2026年5月に行った比較分析によると、純粋な会話知能ではGoogle Geminiが優勢である一方、Amazonのエコシステムを活用した家電操作や注文処理といった家庭内タスクの実用的な連携ではAlexa+が明確な優位性を保っているとされる。

ChatGPTやGeminiが汎用AIにスマートホーム機能を後付けしているのに対し、Alexa+はスマートホーム基盤にブラウザ型AI推論を統合した構造となっている。「室内スピーカーとしての存在感」と「PC作業の生産性」を組み合わせたアプローチが支持されるかどうかが注目される。

■データプライバシーに関する留意点

Alexa+はクラウドに依存するサービスであり、Alexa.com上でのすべての会話データはAmazonのサーバーを経由し、ユーザーのアカウントにデフォルトで保存される。Amazonは2022年にプライバシーポリシーを改定し、Alexaとの対話データを広告ターゲティングに利用していることを明記した。

また2023年には、児童オンラインプライバシー保護法（COPPA）に違反して子供の音声録音や位置情報を保持し続けたとする容疑について、Amazonは不法行為を認めないまま連邦取引委員会（FTC）および司法省に2500万ドルの和解金を支払うことで合意した経緯がある。

ユーザーは、AlexaアプリやAmazonのプライバシー設定ダッシュボードから、保存された対話履歴の確認や一定期間後の自動削除設定を行うことができる。

■注目ポイントQ&A

●英国でAlexa+を利用するためにEchoスピーカーは必要ですか？

いいえ、必須ではありません。英国のEarly Access加入者は、PCなどのWebブラウザからAlexa.comにアクセスすることで、Echo端末がなくても利用可能です。ただし、Amazon Prime会員資格または月額19.99ポンド（約27ドル）の単体プラン契約が必要です。

●従来のAlexaとAlexa+の違いは何ですか？

従来のAlexaは定型コマンドに反応するシステムでしたが、Alexa+はAmazon Bedrock上で動作するLLMルーティング基盤を採用しています。タスクに応じてAmazon NovaやAnthropicのClaudeなどのモデルを切り替え、自然な連続対話、ドキュメント要約、外部サービスと連携した予約や注文などのエージェント機能を提供します。

●ブラウザ版のAlexa+からスマートホーム機器を操作できますか？

はい、操作可能です。Alexa.comの画面上にはスマートホームの管理パネルが用意されており、対話画面と同じタブからサーモスタットの調整やRingカメラの確認、施錠・解錠、照明の制御などが行えます。

●英国のAmazon Prime会員は追加料金なしでAlexa+を利用できますか？

はい、英国のAmazon Prime会員は追加料金なしでAlexa+を利用できます。非会員の場合は月額19.99ポンド（約27ドル）のサブスクリプションが必要です。ただし、現時点でのWebブラウザアクセスはEarly Accessプログラム参加者に限定されています。

元記事: Amazon Opens Alexa+ to UK Browsers, Letting Prime Members Skip Echo Devices