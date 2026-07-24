EU、GoogleにDMA違反で過去最大の8億9000万ユーロ制裁金　60日以内の検索再設計を命令

欧州委員会は、デジタル市場法（DMA）に基づくこれまでで最大の制裁として、Googleに対し2件の不遵守決定を下し、計8億9000万ユーロ（約1,659億円）の制裁金を科した。GoogleにとってDMAに基づく初の制裁金であり、過去のDMA制裁を大きく上回る規模となった。欧州委は60日以内の是正を命じており、期限内に対応しなければ追加の周期的制裁金が科される可能性がある。

■2つの違反内容と60日間の是正期限

今回の2件の決定は、異なる違反を対象としている。1つはGoogle検索で自社サービスを競合サービスより目立つように表示していた行為、もう1つはGoogle Playストアで、アプリ開発者がより安価な外部購入手段へユーザーを案内することを妨げていた制限である。

欧州委は、いずれの慣行も60日以内に終了するよう命じた。期限内に従わない場合、Googleの親会社Alphabetの全世界平均日次売上高の最大5%に相当する周期的制裁金が科される可能性がある。

Euronewsの報道によると、今回の決定は、トランプ政権による対欧州関税の一部が失効する予定日の前日に出された。すでに米欧の通商関係が緊張する中での発表であり、欧州委はさらに、今回の是正命令の原則がGoogleのAI生成検索サマリーにも及ぶ可能性を明示した。不当優遇をめぐる規制上の争いは、まだ終わりから遠い。

■DMA下で過去最大規模の制裁金

2つの制裁金のうち大きい4億6000万ユーロ（約5億2500万ドル／約861億円）は、Googleの検索ランキング慣行を対象としている。DMA第6条5項に基づき、指定されたゲートキーパーは検索ランキングに透明、公正、非差別的な条件を適用しなければならず、同等の第三者サービスより自社サービスを優遇してはならない。

欧州委の公式な不遵守決定によると、Googleはショッピング、ホテル、交通、スポーツなどの検索結果で、自社サービスを第三者の同等サービスより目立つ位置に表示していた。ページ上部に配置し、競合には与えない強化されたビジュアル表示やインタラクティブなフィルターを付け、同じ検索クエリに答える競合サービスではなくGoogleのサービスへ利用者の注意を体系的に誘導していたと認定された。

もう1つの4億3000万ユーロ（約4億9100万ドル／約805億円）の制裁金は、Play Storeのアンチ・ステアリング規定を対象としている。DMAはGoogleに対し、アプリ開発者がGoogle Play外の代替的でしばしば安価な購入方法について、無料でユーザーに知らせられるようにすることを求めている。これには開発者自身のウェブサイトや競合アプリストアを通じた購入手段も含まれる。欧州委は、Googleの開発者契約がこの連絡を妨げており、Googleが課していたステアリング関連手数料とその課金期間もDMAが認める範囲を超えていたと判断した。

DMAは2022年9月に発効し、2024年3月から指定ゲートキーパーに適用されている。今回の計8億9000万ユーロは、欧州委がDMAに基づいて科した制裁として最大であり、Googleに対する初のDMA制裁金でもある。

これまでのDMA執行では、2025年4月にAppleがApp Storeのアンチ・ステアリング違反で5億ユーロ（約5億7100万ドル／約936億円）、Metaが広告同意モデルにおいて個人データ利用に関する真の選択肢をユーザーに提供しなかったとして2億ユーロ（約2億2800万ドル／約374億円）の制裁金を科されていたと、CNBCは報じている。

今回の制裁金は、Googleに対する欧州委の長年の制裁履歴にも加わる。Googleはこの約20年間、反トラスト法とDMAの手続きで計約103億8000万ユーロ（約118億5000万ドル／約1兆9,434億円）の制裁金を科されてきた。この額には、2017年のGoogle Shoppingをめぐる24億2000万ユーロ（約27億6000万ドル／約4,526億円）の制裁金、2018年のAndroidをめぐる43億4000万ユーロ（約49億5000万ドル／約8,118億円）の制裁金、そして2025年9月の広告技術をめぐる29億5000万ユーロ（約33億7000万ドル／約5,527億円）の制裁金が含まれる。Android制裁金は控訴審で41億ユーロ（約46億8000万ドル／約7,675億円）に減額され、2026年7月2日にEU司法裁判所が確認した。

DMAが定める初回違反の上限は、企業の全世界年間売上高の10%である。Alphabetの直近の売上高に基づけば、この上限は400億ドルを超える。今回の制裁金は、金銭的制裁を最大化するよりも行動変容を促すため、欧州委が上限を下回る水準に調整したものとみられる。

■Googleに求められる具体的な再設計

検索についてGoogleは、EUで表示する検索結果ページにおいて、自社の垂直サービスの見せ方を再構成しなければならない。公式の遵守命令によると、Google Shopping、Google Flights、Google Hotelsは、同じユーザー検索に対してExpedia、Skyscanner、Booking.comが受けるものと同等の位置付けとフォーマットで表示される必要がある。欧州委が差別的だと認定した、強化されたビジュアル処理や体系的なページ上部配置を伴ってはならない。

これは技術的に複雑な再設計になる。ホスピタリティ技術企業Miraiの分析では、Googleが2025年3月の予備的見解を受けて実施した以前のDMA対応変更により、非DMA市場と比べて、欧州のホテルではGoogle Hotel Adsからのクリックが30%減少し、直接予約が36%減少したとされる。その一方で、主な恩恵を受けたのは直接サプライヤーではなく大手仲介プラットフォームだった。これに対する欧州委の姿勢は一貫している。必要なのは非差別性であり、何が有効な遵守に当たるかを判断するのはGoogleではなく欧州委である。

Play StoreについてGoogleは、EUのアプリ開発者がアプリ内で、代替購入チャネルへユーザーを誘導するプロモーション文言、直接リンク、価格情報を表示できるようにしなければならない。これまでGoogleがこの行為に対して課していた過大なステアリング手数料を伴ってはならない。

欧州委は公式声明で、調査中にGoogleがPlay Storeの遵守に関して意味のある進展を見せ、対話全体も建設的だったと述べている。ただし、その進展が60日間の期限を満たすのに十分かどうかは、Googleが実際に実装する内容を見たうえで欧州委が判断する。

■Google側の反論と法的制限

Googleは今回の決定を受け入れていない。CNBCが引用した声明で、Alphabetのグローバルアフェアーズ担当プレジデントであるケント・ウォーカー氏は、欧州委の要求は、欧州の消費者が利用しているリアルタイム検索機能を取り除くものだと述べた。例として、リアルタイムのホテル料金、航空便の空席状況、レストラン予約を挙げ、Google Playの安全保護も解体するものだと批判した。

ウォーカー氏は今回の判断について、「一部の自己利益を追求する申立人」によって動かされたものだとし、Googleは決定を精査し、控訴の可能性を評価していると述べた。

Googleの主張には、一定の文書化された裏付けもある。ホテル関連クリックに関するMiraiのデータは、DMA遵守が意図しない分配上の影響を生み、大手仲介事業者が市場での露出を高める一方、直接サプライヤーが不利益を受けた例として最もよく引用されている。これに対し欧州委は、それはGoogleの具体的な遵守方法の質に関する議論であり、根本的な不遵守認定の抗弁にはならないとの立場を取っている。

EU一般裁判所への控訴には、通常2〜3年を要するとみられる。重要なのは、DMAの執行構造上、控訴しても制裁金や60日間の是正期限が自動的に停止しない点だ。2026年7月8日のEU一般裁判所の判断により、決定前の異議申し立てによってDMA執行を遅らせる最後の道は閉ざされた。Googleはまず遵守し、その後に法廷で争う必要がある。

■地政学的タイミングと米国の反発

Euronewsによると、欧州委は、欧州製品に対する米国の関税の一部が失効する予定日の前日に今回の決定を出した。トランプ政権は代替制度を検討していたとされる。欧州当局者は、このタイミングについて、政治的に選んだものではなく法的に必要だったものだと説明している。

CNBCによると、欧州委の競争政策担当上級副委員長であるテレサ・リベラ氏は記者団に対し、EUは「法律に縛られている」と述べた。さらに競争は「検索エンジンを運営する企業に所有されているからではなく、製品が優れているから」勝つべきだと語った。EUのテクノロジー主権担当委員であるヘンナ・ヴィルックネン氏は、今回の決定はデジタル市場で公正な競争を確保するために不可欠だと述べている。

TechTimesの過去の報道によると、2026年5月に公表された複数の報道では、欧州委のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長が、慎重な交渉中に大西洋間の通商摩擦を刺激することを避けるため、制裁を数カ月遅らせていたとされていた。その報道が正確だったかどうかにかかわらず、木曜日のブリュッセルの公的な姿勢は、規制の執行は外交日程に左右されないというものだった。

米議会の共和党議員らは、DMA執行を米国企業に向けられた「経済的搾取」と位置付けてきた。2025年9月に欧州委がGoogleの広告技術慣行をめぐり29億5000万ユーロの制裁金を科した際、トランプ大統領はSNSで「極めて不公平だ」と述べ、通商法301条に基づく調査を示唆したと、TechTimesは過去に報じている。ホワイトハウスは、欧州のテック規制を事実上の貿易障壁とみなしている。

■AI Overviews：規制の新たな波及

今回の決定で最も重要な要素は、制裁金額そのものではない可能性がある。欧州委は公式声明で、検索に関する不遵守決定の原則を、GoogleのAI生成サマリーにも適用する必要がある可能性を明示した。対象となり得るのは、欧州の検索結果ページ上部でGeminiが生成するAI OverviewsとAI Modeである。

当初の不遵守調査は、AI以前の形の自己優遇を念頭に置いていた。たとえば、Google Shoppingの強化されたカード形式が、Skyscannerの通常のテキスト形式の自然検索結果より上に表示されるようなケースである。しかし調査の過程で、GoogleはAI Overviewsを展開した。これはGeminiが生成する要約で、検索結果ページで最も目立つ位置を占め、Google自身のAI基盤を用い、比較プラットフォームであれ他のパブリッシャーであれ、すべての第三者コンテンツより構造的に上に置かれる。

ブリュッセルは、この構造が、調査開始時に解決しようとしていたものと同じ法的問題を提起すると結論付けた。すなわち、Googleが第三者サービスには再現できない体系的な配置上・表示上の優位性を自社サービスに与えているのか、という問題である。欧州委は、AI Overviewsが違反に当たるかどうかについてはまだ判断していない。木曜日の決定の原則が適用されると述べ、協議を続けるとしているにとどまる。

これとは別に、欧州委は2026年7月16日、Googleに対し、2027年1月から競合検索エンジンやAIサービスへ匿名化された検索データを共有すること、また2027年7月の次期Androidメジャーリリースまでに、Androidのシステムレベル機能11項目を競合AIアシスタントに開放することを命じる拘束力ある命令を出している。これらの命令はすでに効力を持っており、今回の制裁金に関する60日間の遵守期限には含まれない。

より広いテック業界にとって、今回の判断は、DMAが実質的な金銭規模と行動拘束力を持つ期限を伴う執行を生み出していることを確認するものだ。Apple、Meta、Googleはいずれも、DMAの全面適用から2年以内に同規則に基づく制裁を受けた。Amazon、Microsoft、ByteDanceなどもゲートキーパー義務の下にあり、実務上の遵守と不遵守のコストがどのようなものになるかを注視している。

■検索における「自己優遇」とは何か

自己優遇（self-preferencing）とは、プラットフォームが検索順位、より良い表示位置、強化された視覚形式、より豊富なデータ連携などを通じて、自社の製品やサービスを競合他社のものより有利に扱う慣行を指す。従来の反トラスト法では、被害は案件ごとに証明されなければならない。これに対しDMAでは、指定ゲートキーパーは単純にそれをしてはならないという、より明確な禁止が中核的義務として定められている。

今回の制裁金につながった調査は、英国の価格比較サイトFoundemが2009年に提出した申し立てに直接さかのぼる。Foundemは、Googleの検索エンジンが競合する比較サービスを体系的に順位下げする一方で、Google Shoppingを推進していると主張した。この申し立ては10年に及ぶ反トラスト手続きにつながり、2017年の24億2000万ユーロの制裁金で終結した。DMAは、長期にわたる被害分析ではなく、明確な義務によって、次世代の自己優遇案件をより迅速に解決することを目指して設計された。今回の決定は、その設計が機能するかを問う最初の大きな試金石となる。

■注目ポイントQ&A

●GoogleはDMAで具体的にどのような違反をし、何を変更する必要がありますか？

欧州委員会は2つの違反を認定しました。検索では、Googleが自社のショッピング、ホテル、交通、スポーツ関連サービスを、同じ結果を提供する第三者の競合サービスより目立つ位置と表示形式で扱っていました。これは、ゲートキーパーに非差別的なランキング条件を求めるDMAに違反するとされました。Play Storeでは、Googleがアプリ開発者に対し、Google Play外にある代替的でしばしば安価な購入手段をEUユーザーに無料で知らせることを妨げていたと認定されました。いずれの慣行も、木曜日の決定から60日以内に終了しなければならず、対応しない場合はAlphabetの世界売上高に連動した日次の制裁金が科される可能性があります。

●この決定により、EUユーザーの検索結果は変わりますか？

変わる可能性はあります。ただし、時期はGoogleの是正措置を欧州委が真に非差別的だと認めるかどうかに左右されます。認められれば、欧州のユーザーは、同等の検索クエリに対してGoogle Flights、Google Hotels、Google ShoppingがExpedia、Booking.com、Skyscannerと同等の目立ち方で表示される検索結果をいずれ目にすることになります。別途、EUのアプリユーザーは、開発者がアプリ内に表示することを選んだ場合、より安価な購入代替手段に関するプロモーション情報を直接見られるようになるはずです。いずれの結果も、Googleが提案する遵守設計と、それを欧州委が受け入れるかどうかに左右されます。

●この決定はGoogleの「AI Overviews」機能に影響しますか？

今回の制裁金は、GoogleのAI Overviewsを直接対象にしたものではありません。調査はAI Overviewsの大規模展開より前に始まっていたためです。ただし欧州委は、検索に関する不遵守決定の原則をAI OverviewsとAI Modeにも適用する必要がある可能性を明示しました。Google自身のAI基盤で生成されたGeminiの要約が検索結果の最上部に置かれ、すべての第三者コンテンツより上に表示される構造は、Google Shoppingの優遇カード形式と構造的に同じ問題を提起します。ブリュッセルは、これが違反に当たるかどうかをまだ判断していませんが、この問題を検討する意向を示しています。つまり、今回の制裁金はAI検索をめぐる長い規制上の争いの終わりではなく、始まりになる可能性があります。

●Googleは制裁金に不服申し立て（控訴）できますか？その場合、60日間の期限は一時停止しますか？

GoogleはこれまでEUの大型制裁に一貫して控訴しており、今回も同様の対応を取るとみられます。しかしDMAの執行規則上、控訴しても是正期限や制裁金そのものは自動的には停止しません。2026年7月8日のEU一般裁判所の判断では、指定ゲートキーパーがDMA執行を遅らせるために決定前の差し止めを得ることはできないと確認されました。そのためGoogleは、裁判で争うかどうかにかかわらず、60日以内に求められた変更を実装する必要があります。一般裁判所での控訴には2〜3年かかる可能性が高く、その間もGoogleは遵守を示さなければならず、対応が不十分であれば日次の制裁金が拡大するおそれがあります。

元記事: EU Fines Google €890 Million Under DMA, Orders Search Redesign in 60 Days