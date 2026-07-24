*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～KOA、三井松島などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月24日 14:16 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2016＞ iF米710H 29117 331.579 384.44% -0.0033%

＜1518＞ 三井松島 3328000 193175.8 349.37% 0.1541%

＜3907＞ シリコンスタシオ 2828400 127216.78 334.03% 0.0967%

＜1486＞ 上場米債 18634 19412.103 331.44% 0.0006%

＜6858＞ 小野測 1034900 62452.76 282.97% -0.0295%

＜2511＞ NF外債 268790 28085.988 253.79% 0.0004%

＜8541＞ 愛媛銀 1747400 504548.32 245.29% 0.112%

＜6999＞ KOA 6251800 1777467.22 238.71% 0.1263%

＜281A＞ インフォメティス 1092400 67821.72 235.78% -0.0364%

＜2620＞ iS米債13 361330 20837.999 234.9% 0.0029%

＜3624＞ アクセルマーク 6222700 57123.64 233.22% -0.0405%

＜2093＞ 米債02La 49907 28328.605 230.14% 0.0036%

＜5240＞ monoAI 5074200 245483.02 207.95% 0.3067%

＜504A＞ イノバセル 300300 24268.8 203.95% 0.0563%

＜6890＞ フェローテック 5365100 8711945.8 186.43% -0.0078%

＜2512＞ NF外債ヘ 206650 30652.249 151.6% -0.002%

＜6522＞ アスタリスク 3841600 1982241.9 151.1% 0.0319%

＜1482＞ 米債ヘッジ 74175 52628.069 134.3% -0.0038%

＜449A＞ SSSPヘ無 37500 47697.519 126.78% -0.0059%

＜4828＞ ビーエンジ 437100 186565.28 125.38% 0.0198%

<4800> オリコン 45600 21555.62 124.52% -0.0014%

<8699> HSHD 190100 73503.96 109.35% 0.0129%

<5242> アイズ 209600 138969.42 108.39% 0.1874%

<381A> iF米債35 17939 60662.628 104.77% 0.0026%

<7970> 信越ポリ 890700 674155.36 100.4% -0.0799%

<5659> 日精線 95000 54008.36 96.14% 0.0132%

<4997> 日農薬 449200 196698.8 84.89% 0.0347%

<4424> Amazia 3155600 455527.6 82.74% 0.1707%

<8254> サイカ屋 200600 27496.34 81.49% 0.0588%

<1678> NFインド株 1475930 191692.446 72.13% -0.0072%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》