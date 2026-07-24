ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～KOA、三井松島などがランクイン

2026年7月24日 14:46

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～KOA、三井松島などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月24日　14:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2016＞ iF米710H　　 29117 　331.579　 384.44% -0.0033%
＜1518＞ 三井松島　　　　　　3328000 　193175.8　 349.37% 0.1541%
＜3907＞ シリコンスタシオ　　2828400 　127216.78　 334.03% 0.0967%
＜1486＞ 上場米債　　　　　　18634 　19412.103　 331.44% 0.0006%
＜6858＞ 小野測　　　　　　　1034900 　62452.76　 282.97% -0.0295%
＜2511＞ NF外債　　　　　　268790 　28085.988　 253.79% 0.0004%
＜8541＞ 愛媛銀　　　　　　　1747400 　504548.32　 245.29% 0.112%
＜6999＞ KOA　　　　　　　6251800 　1777467.22　 238.71% 0.1263%
＜281A＞ インフォメティス　　1092400 　67821.72　 235.78% -0.0364%
＜2620＞ iS米債13　　　　361330 　20837.999　 234.9% 0.0029%
＜3624＞ アクセルマーク　　　6222700 　57123.64　 233.22% -0.0405%
＜2093＞ 米債02La　　　　49907 　28328.605　 230.14% 0.0036%
＜5240＞ monoAI　　　　5074200 　245483.02　 207.95% 0.3067%
＜504A＞ イノバセル　　　　　300300 　24268.8　 203.95% 0.0563%
＜6890＞ フェローテック　　　5365100 　8711945.8　 186.43% -0.0078%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　206650 　30652.249　 151.6% -0.002%
＜6522＞ アスタリスク　　　　3841600 　1982241.9　 151.1% 0.0319%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　74175 　52628.069　 134.3% -0.0038%
＜449A＞ SSSPヘ無　　　　37500 　47697.519　 126.78% -0.0059%
＜4828＞ ビーエンジ　　　　　437100 　186565.28　 125.38% 0.0198%
<4800> オリコン　　　　　　45600 　21555.62　 124.52% -0.0014%
<8699> HSHD　　　　　　190100 　73503.96　 109.35% 0.0129%
<5242> アイズ　　　　　　　209600 　138969.42　 108.39% 0.1874%
<381A> iF米債35　　　　17939 　60662.628　 104.77% 0.0026%
<7970> 信越ポリ　　　　　　890700 　674155.36　 100.4% -0.0799%
<5659> 日精線　　　　　　　95000 　54008.36　 96.14% 0.0132%
<4997> 日農薬　　　　　　　449200 　196698.8　 84.89% 0.0347%
<4424> Amazia　　　　3155600 　455527.6　 82.74% 0.1707%
<8254> サイカ屋　　　　　　200600 　27496.34　 81.49% 0.0588%
<1678> NFインド株　　　　1475930 　191692.446　 72.13% -0.0072%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事