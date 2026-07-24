*11:49JST ビジュアル・プロセッシング・ジャパン---「CIERTO」がITreview DAM部門でNo.1獲得

ビジュアル・プロセッシング・ジャパン＜334A＞は23日、統合型DAM・PIMソリューション「CIERTO」が、アイティクラウドのIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」が発表した「ITreview The Best Software in Japan 2026」において、DAM(デジタルアセット管理)部門の「The Best Software by Category」に選出され、同部門でユーザー評価No.1を獲得したと発表した。

「ITreview The Best Software in Japan 2026」は、2025年4月から2026年3月までのレビューを基に、約15.8万件のユーザーレビューを分析し、満足度や使いやすさ、サポート品質、レビュー件数、市場での検索数、注目度などを総合評価して各カテゴリーのNo.1製品を表彰するアワードである。

CIERTOは、デジタル素材と商品情報の分散管理を解消し、各種コンテンツの制作・管理・配信を効率化するDAM・PIMソリューションである。デジタルアセットと商品情報を一元管理し、WebサイトやEC、カタログ、SNSなどへワンソースで展開することで、更新スピードの向上や表記ゆれ、出し間違いの防止、ブランド表現の統一に貢献する。

今回の選出はITreviewに投稿されたユーザーレビューに基づくもので、素材・商品情報の一元管理や検索性、権限管理などの機能面に加え、導入・運用時のサポート・支援体制についても高い評価を得た。《KT》