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ダイナミックマッププラットフォーム 営業外収益として補助金収入を計上
記事提供元：フィスコ
*11:45JST ダイナミックマッププラットフォーム---営業外収益として補助金収入を計上
ダイナミックマッププラットフォーム＜336A＞は23日、2027年3月期第1四半期(2026年4月-2026年6月)において、営業外収益として補助金収入0.29億円を計上したと発表した。
同補助金は、国土交通省が所管する中小企業イノベーション創出推進事業の「国際競争力強化に資する交通基盤づくりに向けた技術の開発・実証」分野における「空港業務の生産性向上に関する技術開発・実証」の補助事業に採択されたことに伴うものである。
同社は同事業の補助事業対象者として採択されており、2026年5月27日に2026年3月31日までに発生した経費について概算払いの承認を受けた。これを受け、第1四半期(2026年4月-2026年6月)の連結決算において0.29億円を補助金収入として営業外収益に計上した。
なお、今回の営業外収益の計上による2027年3月期通期の連結業績への影響は、既に公表済みの業績予想に織り込み済みとしており、業績予想の修正は行わないとしている。《KT》
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