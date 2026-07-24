*11:44JST ダイナミックマッププラットフォーム---Esriパートナーネットワークに参画

ダイナミックマッププラットフォーム＜336A＞は23日、米国Esriが運営する「Esri Partner Network」に参画すると発表した。

北米約156万kmをカバーする高精度3次元データを基盤とした各種地理空間データを「ArcGIS」を通じて提供する。

自動運転分野で培った高精度3次元データを道路管理やインフラ維持管理、防災、都市計画など幅広い分野へ展開し、道路管理者や自治体、インフラ事業者、民間企業におけるデータ活用機会の拡大を図る。

提供するデータは、高精度3次元地図データと点群データで構成され、米国およびカナダ約156万kmを対象としている。道路形状や車線構造、道路標識、区画線、信号機、ガードレールなどの道路付帯設備に加え、橋梁・トンネルなどのインフラ情報やクリアランス情報を、顧客ニーズに応じて抽出・整備して提供する。

データはLiDARやカメラを搭載した専用計測車両による高精度計測に基づいている。

これらのデータは「ArcGIS Marketplace」や「ArcGIS Living Atlas」を通じて提供され、既存のGIS業務やデータ分析業務へ組み込むことで、「ArcGIS Dashboards」などの各種ツールを活用した高度な可視化や分析、意思決定を支援する。《KT》