*11:39JST ALiNKインターネット---会社分割（簡易吸収分割）でシーズスペース事業を承継

ALiNKインターネット＜7077＞は23日、同社のスペースシェアリング事業「シーズスペース」を、会社分割（簡易吸収分割）によりGMOフィナンシャルホールディングス＜7177＞の子会社であるGMOオフィスサポートへ承継させると発表した。

同社は、気象情報と社会をつなぐ多角的な事業を展開しており、事業領域拡大に向けた新規事業の1つとしてダイナミックプライシング事業（現・空間プロデュース事業）に参入し、貸会議室や撮影スタジオの運営に加え、スペース提供者と利用者をマッチングする「シーズスペース」を運営してきた。

一方、GMOオフィスサポートは、バーチャルオフィスの運営や、貸会議室・ワークスペースなどを対象としたレンタルスペース検索・予約サービス「空箱（カラバコ） byGMO」を提供しており、対象事業との親和性が高いサービスを展開している。両社で協議を重ねた結果、対象事業の強化および提供価値の拡大を図るため、GMOオフィスサポートへ承継することが適切と判断した。

本会社分割の効力発生日は2026年9月1日を予定している。吸収分割承継会社となるGMOオフィスサポートへ対象事業に係る資産、債務その他の権利義務の一部を承継し、対価として金銭0.09億円の交付を受ける予定である。

なお、本会社分割の対象はマッチングサイト運営事業のみであり、直営店舗である貸会議室・撮影スタジオ等は引き続き同社が運営する。《KT》