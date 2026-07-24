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出来高変化率ランキング（10時台）～三井松島、シリコンスタシオなどがランクイン

2026年7月24日 10:36

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記事提供元：フィスコ

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～三井松島、シリコンスタシオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月24日　10:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1486＞ 上場米債　　　　　 17948 　19412.103　 329.19% 0.0006%
＜1518＞ 三井松島　　　　　　2223000 　193175.8　 327.77% 0.1392%
＜3907＞ シリコンスタシオ　　929200 　127216.78　 230.24% 0.017%
＜2093＞ 米債02La　　　　49873 　28328.605　 230.06% 0.004%
＜281A＞ インフォメティス　　783800 　67821.72　 199.34% -0.0042%
＜3624＞ アクセルマーク　　　4125900 　57123.64　 187.59% 0.027%
＜6999＞ KOA　　　　　　　3847300 　1777467.22　 182.42% 0.0918%
＜8541＞ 愛媛銀　　　　　　　786500 　504548.32　 148.32% 0.0426%
＜5240＞ monoAI　　　　3037800 　245483.02　 140.69% 0.1779%
＜6890＞ フェローテック　　　3460300 　8711945.8　 132.63% -0.0044%
＜449A＞ SSSPヘ無　　　　26930 　47697.519　 86.77% -0.0045%
＜8699＞ HSHD　　　　　　146400 　73503.96　 78.17% 0.0164%
＜1397＞ SMDAM225　　4284 　223100.418　 57.86% -0.0248%
＜504A＞ イノバセル　　　　　87400 　24268.8　 51.9% 0.0382%
＜1546＞ NFダウヘ無　　　　1348 　59127.168　 43.84% -0.0025%
＜496A＞ OneJ1720　　60030 　29598.982　 42.4% -0.0025%
＜6522＞ アスタリスク　　　　1556800 　1982241.9　 41.36% 0.0496%
＜7970＞ 信越ポリ　　　　　　501500 　674155.36　 36.96% -0.0682%
＜1678＞ NFインド株　　　　1061230 　191692.446　 36.96% -0.0075%
＜4997＞ 日農薬　　　　　　　288000 　196698.8　 36.91% 0.0289%
<2564> GXSディビ　　　　53706 　118350.228　 33.84% -0.0008%
<1484> One設備　　　　　7270 　23041.992　 29.78% -0.0052%
<3242> アーバネット　　　　114200 　43628.58　 29.11% -0.008%
<2569> 上場NSQヘ　　　　19118 　64711.477　 28.19% -0.0153%
<2012> iS米債03　　　　734720 　111483.929　 27.28% 0.0044%
<2632> MXSナ100ヘ　　11295 　144702.896　 24.91% -0.0169%
<8254> サイカ屋　　　　　　115600 　27496.34　 22.83% 0.0509%
<5242> アイズ　　　　　　　98900 　138969.42　 22.7% 0.1592%
<4828> ビーエンジ　　　　　167500 　186565.28　 19.32% 0.0008%
<7815> 東ボード　　　　　　30300 　8489.74　 16.15% 0.0199%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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