関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～三井松島、シリコンスタシオなどがランクイン
*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～三井松島、シリコンスタシオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月24日 10:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1486＞ 上場米債 17948 19412.103 329.19% 0.0006%
＜1518＞ 三井松島 2223000 193175.8 327.77% 0.1392%
＜3907＞ シリコンスタシオ 929200 127216.78 230.24% 0.017%
＜2093＞ 米債02La 49873 28328.605 230.06% 0.004%
＜281A＞ インフォメティス 783800 67821.72 199.34% -0.0042%
＜3624＞ アクセルマーク 4125900 57123.64 187.59% 0.027%
＜6999＞ KOA 3847300 1777467.22 182.42% 0.0918%
＜8541＞ 愛媛銀 786500 504548.32 148.32% 0.0426%
＜5240＞ monoAI 3037800 245483.02 140.69% 0.1779%
＜6890＞ フェローテック 3460300 8711945.8 132.63% -0.0044%
＜449A＞ SSSPヘ無 26930 47697.519 86.77% -0.0045%
＜8699＞ HSHD 146400 73503.96 78.17% 0.0164%
＜1397＞ SMDAM225 4284 223100.418 57.86% -0.0248%
＜504A＞ イノバセル 87400 24268.8 51.9% 0.0382%
＜1546＞ NFダウヘ無 1348 59127.168 43.84% -0.0025%
＜496A＞ OneJ1720 60030 29598.982 42.4% -0.0025%
＜6522＞ アスタリスク 1556800 1982241.9 41.36% 0.0496%
＜7970＞ 信越ポリ 501500 674155.36 36.96% -0.0682%
＜1678＞ NFインド株 1061230 191692.446 36.96% -0.0075%
＜4997＞ 日農薬 288000 196698.8 36.91% 0.0289%
<2564> GXSディビ 53706 118350.228 33.84% -0.0008%
<1484> One設備 7270 23041.992 29.78% -0.0052%
<3242> アーバネット 114200 43628.58 29.11% -0.008%
<2569> 上場NSQヘ 19118 64711.477 28.19% -0.0153%
<2012> iS米債03 734720 111483.929 27.28% 0.0044%
<2632> MXSナ100ヘ 11295 144702.896 24.91% -0.0169%
<8254> サイカ屋 115600 27496.34 22.83% 0.0509%
<5242> アイズ 98900 138969.42 22.7% 0.1592%
<4828> ビーエンジ 167500 186565.28 19.32% 0.0008%
<7815> 東ボード 30300 8489.74 16.15% 0.0199%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク