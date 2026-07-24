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出来高変化率ランキング（9時台）～イオレ、monoAIなどがランクイン

2026年7月24日 10:05

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記事提供元：フィスコ

*10:05JST 出来高変化率ランキング（9時台）～イオレ、monoAIなどがランクイン
イオレ＜2334＞がランクイン（9時45分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、英Castrol及び日本のWOODMANとの間で、次世代液冷／液浸型データセンターソリューションの共同開発及び市場展開に関する戦略的協業を目的としたMOU（基本合意）を締結したと発表している。次世代AIデータセンターソリューションの提供体制を強化するとともに、データセンターの運営効率の向上を図る。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月24日　9:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1486＞ 上場米債　　　　　 17916 　19412.103　 329.08% 0.0014%
＜3907＞ シリコンスタシオ　　855200 　127216.78　 221.1% -0.0237%
＜281A＞ インフォメティス　　681100 　67821.72　 182.92% -0.0107%
＜3624＞ アクセルマーク　　　3465400 　57123.64　 166.04% 0.0675%
＜6999＞ KOA　　　　　　　3327400 　1777467.22　 164.64% 0.1018%
＜8541＞ 愛媛銀　　　　　　　688700 　504548.32　 132.08% 0.0251%
＜5240＞ monoAI　　　　2808700 　245483.02　 130.84% 0.1595%
＜7962＞ キングジム　　　　　54800 　20127.34　 80.03% 0.0088%
＜449A＞ SSSPヘ無　　　　24120 　47697.519　 74.06% -0.0042%
＜8699＞ HSHD　　　　　　140800 　73503.96　 73.66% 0.0224%
＜496A＞ OneJ1720　　60030 　29598.982　 42.4% -0.0025%
＜504A＞ イノバセル　　　　　77900 　24268.8　 39.95% 0.0337%
＜1397＞ SMDAM225　　3329 　223100.418　 32.05% -0.0213%
＜4997＞ 日農薬　　　　　　　263500 　196698.8　 28.36% 0.0221%
＜2012＞ iS米債03　　　　730520 　111483.929　 26.74% 0.0048%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　18412 　64711.477　 24.64% -0.0158%
＜7970＞ 信越ポリ　　　　　　418800 　674155.36　 19.68% -0.0718%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　10664 　144702.896　 19.6% -0.0166%
＜4828＞ ビーエンジ　　　　　162600 　186565.28　 16.68% 0%
<3242> アーバネット　　　　99300 　43628.58　 16.3% -0.008%
<6522> アスタリスク　　　　1186500 　1982241.9　 14.12% 0.065%
<7815> 東ボード　　　　　　29300 　8489.74　 13.28% 0.0028%
<4674> クレスコ　　　　　　92000 　122932.06　 12.6% -0.0045%
<4894> クオリプス　　　　　250200 　897368.1　 10.57% -0.0962%
<7240> NOK　　　　　　　386700 　998689.98　 8.78% -0.0034%
<9658> 太田昭　　　　　　　64200 　57146.5　 8.14% 0.0039%
<2525> NZAM 225　　6741 　532632.288　 3.21% -0.0236%
<4800> オリコン　　　　　　14500 　21555.62　 2.97% -0.0014%
＜2334＞ イオレ　　　　　　　1196400 　539632.78　 1.92% 0.0139%
<6255> エヌピーシー　　　　384700 　212245.18　 -2.93% -0.0425%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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