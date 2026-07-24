*10:05JST 出来高変化率ランキング（9時台）～イオレ、monoAIなどがランクイン

イオレ＜2334＞がランクイン（9時45分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、英Castrol及び日本のWOODMANとの間で、次世代液冷／液浸型データセンターソリューションの共同開発及び市場展開に関する戦略的協業を目的としたMOU（基本合意）を締結したと発表している。次世代AIデータセンターソリューションの提供体制を強化するとともに、データセンターの運営効率の向上を図る。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月24日 9:45 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1486＞ 上場米債 17916 19412.103 329.08% 0.0014%

＜3907＞ シリコンスタシオ 855200 127216.78 221.1% -0.0237%

＜281A＞ インフォメティス 681100 67821.72 182.92% -0.0107%

＜3624＞ アクセルマーク 3465400 57123.64 166.04% 0.0675%

＜6999＞ KOA 3327400 1777467.22 164.64% 0.1018%

＜8541＞ 愛媛銀 688700 504548.32 132.08% 0.0251%

＜5240＞ monoAI 2808700 245483.02 130.84% 0.1595%

＜7962＞ キングジム 54800 20127.34 80.03% 0.0088%

＜449A＞ SSSPヘ無 24120 47697.519 74.06% -0.0042%

＜8699＞ HSHD 140800 73503.96 73.66% 0.0224%

＜496A＞ OneJ1720 60030 29598.982 42.4% -0.0025%

＜504A＞ イノバセル 77900 24268.8 39.95% 0.0337%

＜1397＞ SMDAM225 3329 223100.418 32.05% -0.0213%

＜4997＞ 日農薬 263500 196698.8 28.36% 0.0221%

＜2012＞ iS米債03 730520 111483.929 26.74% 0.0048%

＜2569＞ 上場NSQヘ 18412 64711.477 24.64% -0.0158%

＜7970＞ 信越ポリ 418800 674155.36 19.68% -0.0718%

＜2632＞ MXSナ100ヘ 10664 144702.896 19.6% -0.0166%

＜4828＞ ビーエンジ 162600 186565.28 16.68% 0%

<3242> アーバネット 99300 43628.58 16.3% -0.008%

<6522> アスタリスク 1186500 1982241.9 14.12% 0.065%

<7815> 東ボード 29300 8489.74 13.28% 0.0028%

<4674> クレスコ 92000 122932.06 12.6% -0.0045%

<4894> クオリプス 250200 897368.1 10.57% -0.0962%

<7240> NOK 386700 998689.98 8.78% -0.0034%

<9658> 太田昭 64200 57146.5 8.14% 0.0039%

<2525> NZAM 225 6741 532632.288 3.21% -0.0236%

<4800> オリコン 14500 21555.62 2.97% -0.0014%

＜2334＞ イオレ 1196400 539632.78 1.92% 0.0139%

<6255> エヌピーシー 384700 212245.18 -2.93% -0.0425%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》