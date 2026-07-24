*10:03JST テスホールディングス---業績予想を上方修正、配当予想も増額

テスホールディングス＜5074＞は23日、2026年6月期連結業績予想および配当予想を上方修正すると発表した。

売上高は510.00億円（前回予想比8.5％増）、営業利益は51.00億円（同41.7％増）、経常利益は36.00億円（同100.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は18.00億円（同50.0％増）に引き上げた。

エンジニアリング事業では、蓄電システム関連のEPCが堅調に推移し、静岡菊川蓄電所や東京センチュリーが組成する合同会社の系統用蓄電所に係るEPCの進捗により、第4四半期に売上を計上する見込みとなった。また、エネルギーサプライ事業でもオペレーション&メンテナンス（O&M）を中心に想定を上回る見通しとなり、販売費および一般管理費も前回予想を下回る見込みであることなどから、各利益を上方修正した。

業績予想の修正に伴い、期末配当予想は前回予想から2.28円増配の1株当たり8.08円に引き上げた。《KT》