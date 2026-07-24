*09:56JST コーユーレンティア---子会社が多言語同時翻訳IP無線機のレンタル開始

コーユーレンティア＜7081＞は23日、連結子会社のコーユーイノテックス（本社：東京都港区）が、サークル・ワン（本社：大分県別府市）の「多言語同時翻訳IP無線機 コスモトーク」のレンタルを開始したと発表した。

まずはレンティアグループが高いシェアを持つ建設現場市場向けに提供を開始し、現場の円滑なコミュニケーションを支援するとともに、作業効率・安全性の向上に寄与し、建設現場のDX推進を図る。

同製品は、NICT開発の翻訳エンジンを採用した免許不要のIP無線機で、高精度な多言語同時翻訳を実現する。英語、中国語、韓国語に加え、ベトナム語やミャンマー語など32言語に対応し、論理上1,000人以上との多言語一斉通信が可能なほか、騒音の多い工事現場での利用にも対応する。コーユーイノテックスは機器調達からネットワーク工事、保守管理までワンストップで提供する。

今後は建設現場に加え、イベント会場や学校、教育施設、ホテル、企業、官公庁などへ展開し、多言語翻訳やBCPなど災害時対応を含めたソリューションを提案する方針である。《KT》