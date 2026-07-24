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「株式」ADR日本株ランキング～やや買い優勢、シカゴは大阪日中比1005円安の65395円
*09:41JST 「株式」ADR日本株ランキング～やや買い優勢、シカゴは大阪日中比1005円安の65395円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル163.85円換算）で、東京エレク＜8031＞、スズキ＜7267＞、ファナック＜6902＞などが上昇し、やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1005円安の65395円。
米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は506.93ドル安の51711.65ドル、ナスダックは553.20ポイント安の25137.70で取引を終了した。検索グーグル運営するアルファベット（GOOG）や電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）決算を受け人工知能（AI）過剰投資懸念が再燃したほか、トランプ米大統領の対イラン大規模攻撃警告を受けた原油高が警戒され、寄り付き後、下落。雇用関連指標が堅調で連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利上げ確率上昇で相場は続落した。終日軟調に推移し、終了。
23日のニューヨーク外為市場でドル・円は163円45銭から163円99銭まで上昇し、163円86銭で引けた。イエメンの親イラン武装組織フーシ派がサウジアラビアのタンカー2隻を攻撃したとの報道や、これに対し、トランプ米大統領が対イラン大規模攻撃を警告し原油価格が一段と上昇。さらに、週次新規失業保険申請件数が1969年来で最低を記録し労働市場の健全性が確認され連邦準備制度理事会（FRB）の年内利上げ観測が一段と強まりドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1395ドルから1.1364ドルまで下落し、1.1377ドルで引けた。
NY原油先物9月限は反発（NYMEX原油9月限終値：91.82 ↑8.18）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比＋8.18ドル（＋9.78％）の91.82ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（23日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5050 345
7.33
9433 (KDDIY) 関西電力 7.54 2471 121
5.15
6762 (TTDKY) アドバンテスト 185.20 30345 1220
4.19
「ADR下落率上位5銘柄」（23日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％
9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2405 -399 -1
4.23
6146 (DSCSY) ディスコ 38.80 63574 -5836 -
8.41
■そのたADR（23日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 -0.87 2338 4
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.24 -0.19 6749 -4
7
8035 (TOELY) 住友商事 9.77 -0.03 1601 -1
2
6758 (SONY.N) TDK 18.53 -0.54 3036
7
9432 (NTTYY) KDDI 17.46 -0.15 2861 -
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.87 -0.02 940 -6.
4
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.08 -0.46 4765 -4
1
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.55 -0.15 5751 18
8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.29 5050 34
5
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.20 -0.47 6947 26
5
8001 (ITOCY) 丸紅 32.36 0.11 530 -
7
8316 (SMFG.N) みずほFG 10.57 0.07 8659 -5
4
8031 (MITSY) 東京エレク 199.28 -5.25 65304 221
4
6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12289 24
9
4568 (DSNKY) 第一三共 17.01 -0.05 2787 2
4
9433 (KDDIY) 関西電力 7.54 -0.09 2471 12
1
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.87 -0.14 972 -993.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.00 -0.60 1529 -1
9
7267 (HMC.N) スズキ 49.27 -1.17 2018 24.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.30 -0.45 6325 -4
8
6902 (DNZOY) ファナック 20.65 -0.31 6767 7
0
4519 (CHGCY) 中外製薬 22.11 -0.24 7245 -10
8
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.00 -0.38 2622 -1
5
8411 (MFG.N) オリックス 40.10 -0.44 6570 1
8
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.53 -0.19 23807 -4
8
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.82 -0.05 5512 -4
6
7741 (HOCPY) キヤノン 27.50 -0.37 4506 1
0
6503 (MIELY) 三菱電機 68.80 -0.28 5636 4
0
6981 (MRAAY) 日東電工 19.93 -0.29 3266 -
1
7751 (CAJPY) 任天堂 10.48 -0.08 6869 -8
8
6273 (SMCAY) SMC 21.90 -0.15 71766 39
6
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.03 -0.05 330 5.
8
6146 (DSCSY) ディスコ 38.80 -2.80 63574 -583
6
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.55 -0.17 2056 -39.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 29.63 -0.32 4855 -6
3
6702 (FJTSY) 富士通 19.41 -0.72 3180 -6
0
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.27 -0.24 3693 -
7
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.86 -0.04 2435 -32.
5
8002 (MARUY) 三井物産 603.24 -0.49 4942 -3
0
6723 (RNECY) ルネサス 12.40 -0.53 4063 1
5
6954 (FANUY) 京セラ 22.39 -0.71 3669 1
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 22.98 -0.22 1883 -23.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 24.43 -1.09 4003 -4
0
6301 (KMTUY) 小松製作所 39.81 0.33 6523 -10
2
4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.03 -0.15 3615 -1
8
6594 (NJDCY) 日本電産 3.79 0.01 2484 -9
1
6857 (ATEYY) シスメックス 9.15 -0.32 1499 -3
1
4543 (TRUMY) テルモ 13.05 -0.37 2138 -1
4
8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.32 -0.18 1855 -1.
5
（時価総額上位50位、1ドル163.85円換
算）《AN》
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