*09:36JST 株式会社山忠×著名投資家DAIBOUCHOU氏対談動画文字起こし（6）

山忠＜391A＞

■終わりのあいさつ

▲フィスコ 高井

山崎様、DAIBOUCHOUさん、本日はありがとうございました。

最後に、山崎様とDAIBOUCHOUさんからご挨拶をいただきたいと思います。

それでは、まず山崎様、お願いいたします。

■山忠 山崎様

本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。今後とも引き続き応援をよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。

▲フィスコ 高井

ありがとうございます。

DAIBOUCHOUさん、本日の対談はいかがでしたでしょうか。

●DAIBOUCHOU

そうですね。不動産会社は他にもたくさんありますが、御社はかなり多角化されており、特にビジネスホテル事業は今後の成長余力もあって非常に期待できると感じました。

また、開発（フロー）中心ではなく、ストック収入による利益の比率がすでに高く、今後さらにそこを伸ばそうとされている点が印象的でした。そうした強みが市場に伝われば、PER（株価収益率）などの評価ももっと上がって良いのではないかと思います。本日は大変勉強になりました。ありがとうございました。

■山忠 山崎様

最後に、先ほどDAIBOUCHOUさんが最初の自己紹介で「リーマンショックでかなりやられた」というお話をされていましたが……。

●DAIBOUCHOU

そうですね。当時は皆さん大変だったと思いますが、日経平均株価も3分の1くらいになりましたからね。

■山忠 山崎様

いや、そのお話を聞いて、実は私も不動産業において、リーマンショックの時には相当やられたんですよ。

●DAIBOUCHOU

あ、そうだったのですね。でも、そこから見事に生き残られたわけですね。

■山忠 山崎様

ええ。おそらくDAIBOUCHOUさんもリーマンショックを経験されて、株式の投資スタイルを随分と変えられたのではないかと想像するのですが、私も全く同じです。

正直に申し上げますと、現在の「ストック重視」のビジネスモデルに行き着いたのは、まさにその経験があったからです。リーマンショック前は、当社の事業の85パーセントが開発事業でした。開発をどんどん進めていくことで、大変儲かった時代でもあった一方、市場が冷え込んだ時の開発事業の厳しさ、痛さを身をもって経験したのがリーマンショックでした。

そうした背景があり、それ以降は現在のビジネスモデルへと転換し、ストック中心のモデルに切り替えて今日に至っています。最後に少し昔話をしてしまい、すみません。

●DAIBOUCHOU

いえ、とんでもないです。リーマンショックの前に比べると随分と安定感のある構造になり、それが今のビジネスホテル事業などに行き着いたということですね。

■山忠 山崎様

その通りです。リーマンショックの時も今も含めて、基本的には私たちは不動産業、いわゆる「デベロッパー」です。デベロッパーというのは、いつの時代も常に土地や在庫を抱えています。リーマンショックのような事態が起きると、その保有している不動産の価値が大きく目減りしてしまうため、非常に大変な状況に陥ります。

私もそこで手痛い経験をしましたので、今後は二度とそうしたリスクに晒されないよう、ストック事業を中心に安定的な経営を進めてまいります。

●DAIBOUCHOU

よく分かりました。確かに不動産バブルとその崩壊にはどうしても循環的な（シクリカルな）側面がありますから、そこを乗り越えて継続的に成長していける会社というのは本当に素晴らしいなと思います。

■山忠 山崎様

どうもありがとうございます。また今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

●DAIBOUCHOU

ありがとうございました。

▲フィスコ 高井

ありがとうございました。

これにて対談は終了とさせていただきます。

皆様、ご視聴いただき誠にありがとうございました。《MY》