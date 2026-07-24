関連記事
個別銘柄戦略: ディスコやKOAに注目
*09:07JST 個別銘柄戦略: ディスコやKOAに注目
昨日23日の米株式市場でNYダウは506.93ドル安の51,711.65ドル、ナスダック総合指数は553.20pt安の25,137.70pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比955円安の65,395円。為替は1ドル＝163.80-90円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が42.2％増と従来予想の21.8％増を上回ったディスコ＜6146＞、26年6月利益と配当見込みを上方修正キングジム＜7962＞、27年3月期業績と配当予想を上方修正したKOA＜6999＞、株主優待制度を導入すると発表した日農薬＜4997＞、株主優待制度を導入すると発表したK&Oエナジー＜1663＞、株主優待制度を変更すると発表したWNIウェザー＜4825＞、用途特化型ドローンの開発・実証支援で無人機設計のアトラックラボと連携すると発表したFスターズ＜3687＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が34.7％増で発行済株式数の2.64％上限の自社株買いも発表したSE H&I＜9478＞、26年6月期業績見込みを上方修正したアーバネット＜3242＞、自社株取得枠を拡大し発行済株式数の21.02％上限としたエーバランス＜3856＞、発行済株式数の1.5％の自社株買いと買付け委託を発表したミクロン精密＜6159＞、株主優待制度を導入すると発表した大黒屋＜6993＞、通信キャリアショップ向けPOSシステムを手掛けるテラを子会社化すると発表したスカラ＜4845＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期純利益が22.3％減となった信越ポリマ＜7970＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が0.94億円の赤字となったナガセ＜9733＞、上期営業利益が16.0％減と第1四半期の4.2％減から減益率が拡大したサーティワン＜2268＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
スポンサードリンク