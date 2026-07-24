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7/24の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:45JST 7/24
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（66422.60、+307.00）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（51711.65、-506.93）
・ナスダック総合指数は下落（25137.69、-553.21）
・SOX指数は下落（12343.84、-66.83）
・シカゴ日経225先物は下落（65395、-935）
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・6月全国CPI
・対外・対内証券投資(先週)
・7月製造業PMI
・7月サービス業PMI
・7月総合PMI
・7月インド製造業PMI速報
・7月インドサービス業PMI速報
・7月インド総合PMI速報
・6月英国小売売上高指数
・7月ドイツ製造業PMI速報値
・7月ドイツサービス業PMI速報値
・7月ドイツ総合PMI速報値
・7月ユーロ圏製造業PMI速報値
・7月ユーロ圏サービス業PMI速報値
・7月ユーロ圏総合PMI速報値
・6月欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏CPI予想
・ロシア中央銀行が政策金利発表
・インド外貨準備高(先週)
・7月米国製造業PMI速報値
・7月米国サービス業PMI速報値
・7月米国総合PMI速報値
・6月米国新築住宅販売件数《YY》
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