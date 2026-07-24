関連記事
前日に動いた銘柄 part1巴川コーポ、三井松島HD、テクセンドフォトマスクなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1巴川コーポ、三井松島HD、テクセンドフォトマスクなど
銘柄名<コード>23日終値⇒前日比
巴川コーポ＜3878＞ 877 +121
27年3月期業績予想を上方修正。
ダイナミクマップ＜336A＞ 840 +33
補助金収入0.29億円を27年3月期第1四半期営業外収益に計上。
オービーシステム＜5576＞ 2947 -118
通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が11.8％にとどまる。
未来工＜7931＞ 3505 +260
27年3月期上期業績予想と期末配当予想を上方修正。
テスホールディングス＜5074＞ 804 +43
26年6月期業績と配当見込みを上方修正。
日電波＜6779＞ 2903 +53
生成AI関連好調で国内証券が目標株価引き上げ。
三井松島HD＜1518＞ 1953 +400
大幅増配発表で利回り妙味高まる。
テクセンドフォトマスク＜429A＞ 4285 +525
UBS証券では新規に買い推奨。
AZ丸和HD＜9090＞ 916 +49
株主優待制度の新設を発表。
TOWA＜6315＞ 3005 +145
半導体製造装置株は総じて買いが先行。
住友金属鉱山＜5713＞ 7902 +381
NY金相場などは続伸で。
レーザーテック＜6920＞ 45130 +2140
ゴールドマン・サックス証券では目標株価引き上げ。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 9108 +367
UBS証券では新規に買い推奨。
アドバンテスト＜6857＞ 30800 +1215
UBS証券では投資判断を格上げ。
サイゼリヤ＜7581＞ 7420 +300
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
ローツェ＜6323＞ 4628 +132
半導体株高受けて買いが先行。
IHI＜7013＞ 2889 +110
民間航空機エンジンと防衛事業での売上高1兆円達成時期を前倒しとも伝わる。
日本マイクロニクス＜6871＞ 16370 +740
韓国半導体株などにも買いが先行となり。
JX金属＜5016＞ 3946 +175
韓国半導体材料拠点の加工能力2倍にと報じられる。
良品計画＜7453＞ 4224 +63
小売株にはAI関連株からの資金シフト期待が継続も。
F＆LC<3563> 5433 +105
22日には野村證券が新規に買い推奨。
資生堂<4911> 3106 +66
22日の大幅反落から押し目買いが優勢。
インフォマート<2492> 502 -23
オアシスの保有割合増加伝わるが利食い売り優勢。
三菱自動車工業<7211> 372.1 -11.6
SMBC日興証券では目標株価を引き下げ。
サッポロビール<2501> 1954.5 -63
2100円レベルでの上値の重さも意識。《CS》
スポンサードリンク