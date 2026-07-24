*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1巴川コーポ、三井松島HD、テクセンドフォトマスクなど

銘柄名<コード>23日終値⇒前日比

巴川コーポ＜3878＞ 877 +121

27年3月期業績予想を上方修正。

ダイナミクマップ＜336A＞ 840 +33

補助金収入0.29億円を27年3月期第1四半期営業外収益に計上。

オービーシステム＜5576＞ 2947 -118

通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が11.8％にとどまる。

未来工＜7931＞ 3505 +260

27年3月期上期業績予想と期末配当予想を上方修正。

テスホールディングス＜5074＞ 804 +43

26年6月期業績と配当見込みを上方修正。

日電波＜6779＞ 2903 +53

生成AI関連好調で国内証券が目標株価引き上げ。

三井松島HD＜1518＞ 1953 +400

大幅増配発表で利回り妙味高まる。

テクセンドフォトマスク＜429A＞ 4285 +525

UBS証券では新規に買い推奨。

AZ丸和HD＜9090＞ 916 +49

株主優待制度の新設を発表。

TOWA＜6315＞ 3005 +145

半導体製造装置株は総じて買いが先行。

住友金属鉱山＜5713＞ 7902 +381

NY金相場などは続伸で。

レーザーテック＜6920＞ 45130 +2140

ゴールドマン・サックス証券では目標株価引き上げ。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 9108 +367

UBS証券では新規に買い推奨。

アドバンテスト＜6857＞ 30800 +1215

UBS証券では投資判断を格上げ。

サイゼリヤ＜7581＞ 7420 +300

みずほ証券では目標株価を引き上げ。

ローツェ＜6323＞ 4628 +132

半導体株高受けて買いが先行。

IHI＜7013＞ 2889 +110

民間航空機エンジンと防衛事業での売上高1兆円達成時期を前倒しとも伝わる。

日本マイクロニクス＜6871＞ 16370 +740

韓国半導体株などにも買いが先行となり。

JX金属＜5016＞ 3946 +175

韓国半導体材料拠点の加工能力2倍にと報じられる。

良品計画＜7453＞ 4224 +63

小売株にはAI関連株からの資金シフト期待が継続も。

F＆LC<3563> 5433 +105

22日には野村證券が新規に買い推奨。

資生堂<4911> 3106 +66

22日の大幅反落から押し目買いが優勢。

インフォマート<2492> 502 -23

オアシスの保有割合増加伝わるが利食い売り優勢。

三菱自動車工業<7211> 372.1 -11.6

SMBC日興証券では目標株価を引き下げ。

サッポロビール<2501> 1954.5 -63

2100円レベルでの上値の重さも意識。《CS》