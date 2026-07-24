アクセルマーク、TCBグループと業務提携、化粧品共同開発とマーケティング支援

■美容医療の顧客基盤と広告・データ活用ノウハウを組み合わせ事業拡大へ

アクセルマーク<3624>(東証グロース)は7月23日、医療法人社団メディカルフロンティアを中核とするTCBグループと業務提携契約を締結したと発表した。化粧品の販売・共同開発と、データ活用型DSP・広告配信ネットワークの知見を生かしたマーケティング支援を共同で進める。

同社のトータルビューティーケアブランド「≒4.7(ニアリーフォーセブン)」などの商品企画・開発・EC販売ノウハウと、TCBグループの美容医療知見、店舗網、顧客基盤を組み合わせ、ドクターズコスメを含む高付加価値化粧品の共同開発や販売チャネル拡大を図る。広告分野では集客、顧客管理、リピート促進を支援する。

提携は同日開始した。アクセルマークは2026年7月2日付でコンヴァノを親会社・支配株主として迎え、ヘルスケア領域を中核とする成長戦略を推進している。2026年9月期通期連結業績への影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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