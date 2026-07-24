フィックスターズ、用途特化型ドローン開発でアトラックラボと連携、フィジカルAIを実装

■点検・監視・災害対応・測量・物流へ、PoCから現場実証まで支援

フィックスターズ<3687>(東証プライム)は7月23日、アトラックラボと連携し、フィジカルAI・自律運転ソフトウェア技術を活用した用途特化型ドローンの開発と実証支援を開始したと発表した。点検、監視、災害対応、測量、物流などの現場を対象に、業務要件に最適化したドローンの開発、PoC、現場実証を支援する。

フィックスターズは20年以上にわたる組込み開発の知見と、画像認識や自律運転などのAIモデル開発技術を活用し、ドローンの「頭脳」に当たるソフトウェア開発を主導する。映像解析やエッジAIを軸に、周辺環境の認識、対象物検出、異常検知、経路計画、飛行判断などを実装する。

アトラックラボは無人機の設計、小ロット製造、現場運用の知見を生かして機体開発を担当する。ドローンに加え、自律運転車両や無人船舶などの開発実績を基に、現場環境に即した機体・システム設計や搭載機器の設計にも対応する。今後は各種センサーとAI技術を統合した実証機の開発を進め、点検・監視・災害対応・物流などで用途特化型ドローンのPoC展開を進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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