関連記事
今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI速報値、米製造業PMI速報値、米新築住宅販売件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI速報値、米製造業PMI速報値、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:30 全国CPI(6月) 1.7％ 1.5％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
09:30 製造業PMI(7月) 54.8
09:30 サービス業PMI(7月) 52.2
09:30 総合PMI(7月) 52.8
＜海外＞
14:00 印・製造業PMI速報(7月) 54.2
14:00 印・サービス業PMI速報(7月) 57.4
14:00 印・総合PMI速報(7月) 57.1
15:00 英・小売売上高指数(6月) 1.2％
16:30 独・製造業PMI速報値(7月) 50.6 50.3
16:30 独・サービス業PMI速報値(7月) 49.5 48.6
16:30 独・総合PMI速報値(7月) 49.5
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI速報値(7月) 51.7 51.4
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI速報値(7月) 49.8 49.4
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI速報値(7月) 50.0
17:00 欧・ECBがユーロ圏CPI予想(6月)
19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 14.25％
20:30 印・外貨準備高(先週)
22:45 米・製造業PMI速報値(7月) 54.4 53.9
22:45 米・サービス業PMI速報値(7月) 51.2
22:45 米・総合PMI速報値(7月) 51.9
23:00 米・新築住宅販売件数(6月) 61.5万件 58.0万件
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク