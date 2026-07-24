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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI速報値、米製造業PMI速報値、米新築住宅販売件数など

2026年7月24日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI速報値、米製造業PMI速報値、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:30　全国CPI(6月)　1.7％　1.5％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
09:30　製造業PMI(7月)　　54.8
09:30　サービス業PMI(7月)　　52.2
09:30　総合PMI(7月)　　52.8


＜海外＞
14:00　印・製造業PMI速報(7月)　　54.2
14:00　印・サービス業PMI速報(7月)　　57.4
14:00　印・総合PMI速報(7月)　　57.1
15:00　英・小売売上高指数(6月)　　1.2％
16:30　独・製造業PMI速報値(7月)　50.6　50.3
16:30　独・サービス業PMI速報値(7月)　49.5　48.6
16:30　独・総合PMI速報値(7月)　　49.5
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI速報値(7月)　51.7　51.4
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI速報値(7月)　49.8　49.4
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI速報値(7月)　　50.0
17:00　欧・ECBがユーロ圏CPI予想(6月)
19:30　露・ロシア中央銀行が政策金利発表　　14.25％
20:30　印・外貨準備高(先週)
22:45　米・製造業PMI速報値(7月)　54.4　53.9
22:45　米・サービス業PMI速報値(7月)　　51.2
22:45　米・総合PMI速報値(7月)　　51.9
23:00　米・新築住宅販売件数(6月)　61.5万件　58.0万件


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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