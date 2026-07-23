*17:53JST フォーバル---「宮崎県海外ビジネスサポートデスク(ASEAN)業務」を受託

フォーバル＜8275＞は21日、宮崎県が実施する「宮崎県海外ビジネスサポートデスク(ASEAN)業務」を受託したと発表した。

本事業は、宮崎県が2023年6月に策定した「宮崎県総合計画2023」に基づき、県内企業の世界市場への積極的な展開を支援することを目的として実施されるもので、生産年齢人口の減少などを背景とした国内市場の縮小を踏まえ、ASEAN市場への販路拡大、市場調査、商談支援などの海外展開を支援する取り組みとなる。

同社は、日本国内の統括窓口とASEAN各国に設置するサポートデスクが連携し、県内企業に対して伴走型のサポートを提供する。具体的には、現地情報や現地企業に関する情報提供、事前準備支援、販路開拓支援、商談支援、市場動向調査に加え、利用者の出張時における通訳や移動手段の手配、外国人材確保に関する情報収集・提供、現地法人設立に関する相談など、海外ビジネスに必要な幅広い支援を実施する。

また、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、カンボジアの現地拠点と日本国内の専門スタッフが連携し、企業ごとの課題やニーズに応じた実践的なサポートを提供するほか、人材活用に関する相談にも対応する。これにより、県内企業のASEAN市場への挑戦を総合的にバックアップする。《AK》