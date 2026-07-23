*17:52JST AZ-COM丸和ホールディングス---株主優待制度を新設

AZ-COM丸和ホールディングス＜9090＞は22日、株主への還元及び株式の流動性向上、株主との対話強化を目的として、「AZ-COM丸和ホールディングス・プレミアム優待倶楽部」を新設すると発表した。

同制度は、株主への日頃の支援に感謝するとともに、同社株式への投資魅力を高め、株式の流動性向上及び投資家層の拡大を図ることを目的として導入する。また、会員登録を通じて取得した株主データベースを活用し、PR情報、決算情報、適時開示情報などのIR情報を随時配信するほか、アンケートを実施することで株主との対話強化を図る。

対象は、毎年9月末日現在の株主名簿に記載または記録された4単元(400株)以上保有の株主となる。2026年9月末日現在の対象株主から制度を開始し、以後も毎年9月末日を基準日として実施する。対象株主には、保有株式数に応じてポイントを進呈する。

ポイントは、株主限定の特設ウェブサイト「AZ-COM丸和ホールディングス・プレミアム優待倶楽部」で利用でき、お米やブランド牛などのグルメ、スイーツ、飲料類、銘酒、家電製品、体験ギフト、Amazonギフトカードなど5,000種類以上の商品と交換できる。また、他社のプレミアム優待倶楽部の優待ポイントと合算可能な「WILLsCoin」への交換にも対応し、宿泊チケットや高級ワインなどの優待品への交換、ふるさと納税にも利用できる。《AK》