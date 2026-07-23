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東証グロ－ス指数は反発、ほぼ終日底堅く推移
*16:59JST 東証グロ－ス指数は反発、ほぼ終日底堅く推移
東証グロース市場指数 903.57 ＋3.77／出来高 4億4403万株／売買代金 1890億円東証グロース市場250指数 699.52 ＋2.98／出来高 1億4644万株／売買代金 1031億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反発。値上がり銘柄数は271、値下がり銘柄数は260、変わらずは58。
前日22日の米株式市場でダウ平均は小幅に反落。一部企業決算が好感されたが、トランプ大統領がイランと当面交渉する意向がなく、攻撃を強化する可能性を警告したことを背景とした原油価格の上昇や金利高が重しとなった。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.19％高となった。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）は下落したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3日続伸した流れを受け、今日の東京市場では東証プライムで半導体関連株などが物色された。ひと頃目立った、新興市場と人工知能（AI）・半導体関連株との株価逆相関の関係は薄れ、足下ではむしろ新興市場と東証プライムは株価が連動しやすくなっている。こうした状況から、今日は取引開始後に東証プライムが半導体関連株中心に堅調となった動きに合わせ、新興市場も買い優勢の展開となった。また、新興市場は東証プライムに対する出遅れ感が依然強く、今日は日経平均が伸び悩む場面でも東証グロース市場指数は底堅く推移した。一方、イラン情勢の先行き不透明感が強まっており、原油価格や米長期金利が上昇。国内長期金利も強含みで推移していることなどを警戒し、積極的な買いを手控える向きもあったが、売り急ぐ動きは見られず、今日の新興市場はほぼ終日、底堅い動きとなった。
個別では、広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」の会員数が14万人を突破したと発表したアイズ＜5242＞、バイオレットライト照射デバイスでマイルストーンを達成したと発表した坪田ラボ＜4890＞、コンサルティングファームのアイディール・リーダーズとの業務提携を発表したフライヤー＜323A＞、継続認証セキュリティソリューションの取り扱いを開始したと発表したGRCS＜9250＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やGO＜581A＞が上昇。値上がり率上位には、ティアフォー＜593A＞、LiNKX＜584A＞などが顔を出した。
一方、キャッシュレス決済端末等のリプレイスで大型案件を受注したと発表し前日ストップ高の反動安となったジィ・シィ企画＜4073＞、前日までの連騰の反動安となったGlobee＜5575＞、200日線を割り込み手仕舞い売りが出たカバー＜5253＞、前日ストップ安の売り地合いが継続したサクシード＜9256＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やBUYSELL＜7685＞が下落。値下がり率上位には、DELTA-P＜4598＞、テラドローン＜278A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5242|アイズ | 1990| 400| 25.16|
2| 593A|ティアフォー | 1240| 225| 22.17|
3| 584A|ＬｉＮＫＸ | 3070| 504| 19.64|
4| 4890|坪田ラボ | 273| 40| 17.17|
5| 4894|クオリプス | 4885| 700| 16.73|
6| 4381|ビープラッツ | 403| 49| 13.84|
7| 6522|アスタリスク | 1630| 144| 9.69|
8| 219A|ハートシード | 1731| 117| 7.25|
9| 3624|アクセルＭ | 74| 5| 7.25|
10| 4586|メドレック | 64| 4| 6.67|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9256|サクシード | 2620| -700| -21.08|
2| 4598|ＤＥＬＴＡ－Ｐ | 105| -21| -16.67|
3| 5575|Ｇｌｏｂｅｅ | 1083| -143| -11.66|
4| 278A|テラドローン | 13770| -1780| -11.45|
5| 598A|チャットプラス | 2050| -234| -10.25|
6| 5253|カバー | 1545| -147| -8.69|
7| 9257|ＹＣＰ | 492| -45| -8.38|
8| 4424|Ａｍａｚｉａ | 328| -29| -8.12|
9| 6255|ＮＰＣ | 611| -50| -7.56|
10| 6085|アキテクツＳＪ | 119| -9| -7.03|《SK》
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