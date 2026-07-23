*16:24JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は反発、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約466円分押し上げ

23日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり121銘柄、値下がり102銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日22日の米国株式市場は反落。トランプ大統領がイランと当面交渉する意向がなく、攻撃を強化する可能性を警告したことを背景とした原油価格の上昇や金利高が嫌気され、寄り付き後、下落。ダウは一部企業決算を好感し上昇に転じたものの、終盤にかけ失速し下落に転じた。ナスダックは終日軟調に推移した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反発して取引を開始した。寄り付き後は、前日の米国市場でナスダックが軟調に推移したものの、東京市場では値がさ半導体株への買いが継続して指数を押し上げた。一方、トランプ大統領が対イラン攻撃を強化する可能性を警告したことによる原油高や米金利上昇が重荷となり、上値を追う動きは限定的。日経平均は66500円付近でもみ合いが続き、大引けにかけてやや上げ幅を縮小して終了した。国内主要企業の4-6月期決算発表が始まることも手控え要因となるなか、積極的に買い進む動きは乏しかった。

大引けの日経平均は前営業日比307.00円高の66422.60円となった。東証プライム市場の売買高は19億1353万株、売買代金は8兆5663億円だった。業種別では、鉱業、銀行業、非鉄金属などが上昇した一方で、不動産業、食料品、小売業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は44％、対して値下がり銘柄は53％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約293円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、レーザーテック＜6920＞、村田製＜6981＞、豊田通商＜8015＞、ファナック＜6954＞、住友電工＜5802＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約119円押し下げた。同2位はキオクシアHD＜285A＞となり、信越化＜4063＞、京セラ＜6971＞、太陽誘電＜6976＞、イビデン＜4062＞、テルモ＜4543＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 66422.60(+307.00)

値上がり銘柄数 121(寄与度+696.27)

値下がり銘柄数 102(寄与度-389.27)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 30800 1215 293.25

＜9984＞ ソフトバンクG 5918 215 172.97

＜6920＞ レーザーテック 45130 2140 28.69

＜6981＞ 村田製作所 8538 221 17.78

＜8015＞ 豊田通商 6594 140 14.08

＜6954＞ ファナック 6938 65 10.89

＜5802＞ 住友電気工業 2512 61 8.18

＜5713＞ 住友金属鉱山 7902 381 6.39

＜6301＞ 小松製作所 6622 175 5.87

＜6146＞ ディスコ 69410 820 5.50

＜6361＞ 荏原製作所 5752 159 5.33

＜6098＞ リクルートHD 12355 50 5.03

＜6762＞ TDK 3116 9 4.53

<7453> 良品計画 4224 63 4.22

<8002> 丸紅 5384 124 4.16

<6506> 安川電機 5335 122 4.09

<6305> 日立建機 5415 121 4.06

<6988> 日東電工 3318 24 4.02

<7735> SCREEN 16650 150 4.02

<8031> 三井物産 4970 59 3.96

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 77090 -1490 -119.87

＜285A＞ キオクシアHD 61880 -2390 -56.08

＜4063＞ 信越化 6970 -105 -17.60

＜6971＞ 京セラ 3715 -65 -17.43

＜6976＞ 太陽誘電 12155 -380 -12.74

＜4062＞ イビデン 18075 -175 -11.73

＜4543＞ テルモ 2158 -41 -11.00

<2802> 味の素 5102 -151 -10.12

<4519> 中外製薬 7212 -94 -9.45

<9766> コナミG 18245 -245 -8.21

<8830> 住友不動産 3695 -98 -6.57

<3099> 三越伊勢丹HD 3668 -179 -6.00

<4704> トレンドマイクロ 6165 -154 -5.16

<8233> 高島屋 2255 -147.5 -4.94

<5803> フジクラ 4727 -24 -4.83

<8802> 三菱地所 4060 -144 -4.83

<6367> ダイキン工業 24115 -125 -4.19

<9735> セコム 6682 -53 -3.55

<7741> HOYA 24840 -205 -3.44

<2914> JT 6369 -89 -2.98《CS》