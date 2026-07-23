英国債市場、バーンハム首相の「財政柔軟性」発言に反応　英利回りはG7最高水準に

英国のアンディ・バーンハム首相が就任初日に財政ルール内の「柔軟性」を活用すると述べたことを受け、英国債市場は敏感に反応した。ギルト利回りの上昇は住宅ローン金利や政府の利払い費に波及する可能性がある。背景には、IMFが今週示した、2022年の混乱後に英国債市場の脆弱性が構造的に高まったとの分析がある。秋の予算案で、財政余地が維持されていることを具体的な数字で示せるかが焦点になる。

■就任初日の短い発言に市場が即反応

発端は「財政柔軟性」という2語だった。アンディ・バーンハム首相は月曜、ダウニング街入り直後に記者団に対し、英国の既存の財政ルールの範囲内で利用可能な「いかなる柔軟性も最大限活用する」と述べた。発言は短かったが、債券市場の反応は大きかった。

数時間のうちに英国債（ギルト）は大きく売られ、指標となる10年債利回りは8ベーシスポイント上昇して5.04%となった。これは先進7カ国（G7）で既に最も高い水準だ。30年債利回りも9ベーシスポイント上昇して5.75%と、2カ月ぶりの高水準を付けた。ポンドは対ドルで0.17%下落し、1ポンド＝1.3429ドルとなった。

ジャナス・ヘンダーソンのマルチアセット・マネジャー、オリバー・ブラックボーン氏は、バーンハム氏が首相選に名乗りを上げた時点でギルトの保有を減らした投資家の1人だ。同氏は、英国は「比較的長く安定した指導体制が続いた時期から、長期的な確実性を誰にも与えないほど急速に首相が交代する状況へ移った」と述べた。バーンハム氏は2016年以降で7人目の首相となる。

■市場の動揺以上の意味を持つ動き

今回の反応は、新首相の初日に起きた一時的な市場の動揺にとどまらない。今週公表された国際通貨基金（IMF）の報告書は、債券トレーダーが何年も前から価格に織り込んできた状況を正式に示した。2022年9月のギルト市場混乱、すなわちリズ・トラス政権を44日で崩壊に追い込んだ局面以降、英国ソブリン債市場の脆弱性は恒久的な構造変化を遂げたという分析だ。

IMFは、この悪化を反転させ得る手段は、政策の信頼性と予見可能性だと指摘した。

■ギルト利回り上昇が家計に及ぼす影響

月曜の売りがなぜ重要なのかを理解するには、その仕組みを押さえる必要がある。これはギルト利回りを日常的に見ていない人も含め、英国のすべての家計に影響するからだ。

英国の固定金利型住宅ローンは、現在3.75%のイングランド銀行（BoE）の政策金利ではなく、スワップ金利を基準に価格付けされる。スワップ金利は、ギルト利回りが今後どこへ向かうかという市場予想を反映する。火曜時点で10年ギルト利回りとBoE政策金利の差は約1.32ポイントあり、そのため政策金利が数カ月据え置かれているにもかかわらず、平均的な固定住宅ローン金利は再び5%を上回っている。財政政策に関するシグナルを受けてギルト利回りが上昇するたびに、金融機関は数日以内に商品金利を見直す。バーンハム氏が就任初日に使った表現は、住宅ローンを抱える約900万世帯に直接関わる。

ギルト利回りの上昇は、政府自身の借り入れコストにも波及する。英国の債務利払い費は2026〜27年度に約1090億ポンドと予測されており、政府歳入全体の約9%に相当する。教育省の予算全体と同程度の規模だ。利回りが1ベーシスポイント高い状態で1年間続けば、債務の利払い費は数億ポンド単位で増える。これは公共サービスに使えなくなる資金だ。

■市場が問題視した「柔軟性」という言葉

バーンハム氏が使った「柔軟性」という言葉は、英国の財政ルールの枠組みにおける重要な用語だ。2024年10月にレイチェル・リーブス財務相が定めたルールでは、政府は2029〜30年度までに経常予算を均衡させ、公的部門の純金融負債をGDP比で低下させなければならない。

予算責任憲章では、「重大なマイナスのショック」が発生した場合、これらのルールを一時停止できる。だが市場は、その事態が実際に起きるのを待っていない。みずほのマルチアセット・ストラテジスト、エブリン・ゴメス＝リヒティ氏は「市場は、財政ルールに具体的に関係するあらゆる事柄に敏感だ」と述べた。ルール順守を明言する文脈で使われたにもかかわらず、「柔軟性」という言葉だけで直ちに売りが出た。

■IMFが示した英国債市場の構造的脆弱性

月曜の売りをめぐる説明で十分に捉えきれていないのは、ギルト市場がバーンハム氏の言葉に敏感に反応した主因が、同氏の評判や政治姿勢ではないという点だ。IMFが正式に記録した構造変化こそが重要だ。

IMFによると、2020年から2026年までの英国ギルト利回りの変動のうち、60〜90%は英国国内の政策ではなくグローバル要因で説明できる。英国政府債務残高の約31%は海外投資家が保有している。こうした「足の速い資金」、すなわち保険会社などの国内長期保有者よりも価格に敏感で、素早く資金を引き揚げる機関投資家の比重が高いことで、世界的なリスク選好の変化、米連邦準備制度理事会（FRB）の予想外の動き、原油価格の急騰などが、英国政府の実際の財政判断にかかわらず借り入れコストを押し上げ得る。BoEの金融政策委員会（MPC）も、英国の利回り変動を左右する海外投資家の役割が拡大していると指摘している。

IMFは、2022年の危機が「ギルト市場の脆弱性に構造的な変化をもたらした」と明言した。この変化は元に戻っていない。しかも、BoEの量的引き締め（QT）によって構造的な脆弱性はさらに悪化した。2022年以降の負債主導投資（LDI）をめぐる規制変更で国内年金基金の需要が弱まる中、BoEがギルトを市場で売却しているため、イールドカーブの長期ゾーンで需給の不均衡が生じている。

バーンハム氏は2025年9月、「債券市場に拘束されているこの状況を乗り越えなければならない」と語っていた。月曜の動きは、この不満が何を意味するのかを構造的に浮かび上がらせた。英国の首相は、自らの財政運営がどれほど健全であっても、国内政策を世界の債券市場の動きから切り離せないということだ。Fortuneも、バーンハム氏が直面する債券市場の課題を事前に取り上げていた。

1983年に「債券自警団」という言葉を生み出したウォール街のエコノミスト、エド・ヤルデニ氏は、バーンハム氏の就任前に「首相官邸に誰が座ろうと、4兆2000億ドル規模の経済で最終的に決定権を握るのは債券市場だと投資家は知っている」と述べた。さらに、バーンハム氏は3代前の首相を退陣に追い込んだのと同じ「極めて反応の激しい債券市場」を引き継ぐことになると指摘した。

■2022年の記憶が市場を神経質にさせている

新首相のひと言で数時間のうちに利回りが8ベーシスポイント動く背景には、2022年9月に起きたことと、それがギルト市場の構造に残した影響がある。

2022年9月23日、クワシ・クワーテング財務相は、予算責任局（OBR）の見通しを伴わない450億ポンドの財源なき減税を含む「ミニ予算」を発表した。反応は即座だった。30年ギルト利回りは4営業日で3.6%から5.1%へ上昇し、150ベーシスポイント動いた。ポンドは1ポンド＝1.035ドルまで下落し、1971年の通貨十進法移行以降で最安値を付けた。

ただし、政策発表だけが原因ではなかった。その後のBoEの調査では、英国の年金制度がギルトの保有にレバレッジをかけ、長期負債をヘッジするために利用していたLDIファンドが、マージンコールの連鎖に伴う強制売却によって急落を増幅したことが示された。BoEは、ギルト価格下落の少なくとも半分はLDIの売りによるものだったと結論づけている。BoEは9月28日、「必要とされるいかなる規模でも」緊急のギルト買い入れを行うと表明した。

トラス政権は44日で崩壊したが、構造的な損傷は残った。2026年5月には、イラン戦争に伴うエネルギーコスト圧力と根強い国内インフレを背景に、英国の10年債利回りは18年ぶりの高水準を記録した。これはバーンハム氏が首相として一言も発する前のことだ。月曜の30年債利回り5.75%という水準には、英国政府が予想外の財政政策を打ち出したときに何が起きるかという4年分の制度的記憶が、タームプレミアムとして織り込まれている。

■ジョン・ヒーリー財務相の起用も重しに

月曜午後の売りは、元国防相ジョン・ヒーリー氏の財務相起用によってさらに強まった。

市場ではここ数週間、財政面で慎重な選択肢だと広く受け止められていたシャバナ・マフムード内相の起用が織り込まれていた。そうした報道を背景に、前週のポンドは1ポンド＝1.35ドルと1月以来の高水準まで上昇していた。だが実際にヒーリー氏が指名されると、ポンドは当日の安値からわずかに戻したにとどまった。

懸念は具体的だ。ヒーリー氏は、英国の軍事支出が不十分だと考えたことを理由に、スターマー政権を辞任していた。財務相となった今度は、反対側の問題に直面する。Monex Europeのマクロ調査責任者ニック・リース氏は、「これは、その分野で支出が増え、結果として支出全体も増える可能性を示唆する」と述べた。その支出増が実際に生じるのか、生じるとすれば新たな税収と借り入れのどちらで賄うのかが、秋の予算案で答えるべき中心的な問いになる。

■電気料金のVAT廃止は追い風か逆風か

バーンハム政権は、就任後最初の丸1日で政策を打ち出した。10月1日から2026〜27年度の残り期間に限り、家庭向け電気料金にかかる付加価値税（VAT）を5%から0%へ引き下げるという内容だ。

現行のOfgemの価格上限を前提にすると、各世帯の負担軽減額はこの6カ月間で約45ポンドとなる。この施策は、3年間で18億ポンドの予算が計上されていたデジタルID計画を中止することで、年度内の財源を確保する。2026〜27年度の国庫負担は8億5000万ポンドと見積もられており、更新後の費用試算は秋の予算案で公表される予定だ。

この政策は各方面から直ちに批判を受けた。スターマー政権で財務省主席担当相を務めたダレン・ジョーンズ氏は、財源が裏付けられていないとし、政府に対して「新たな政策の費用をどう賄うのか示すべきだ」と求めた。保守党のケミ・バデノック党首は「財源の裏付けがない計画の予算を使って、電気料金を安くすることはできない」と主張した。消費者問題の専門家マーティン・ルイス氏も、Ofgemの価格上限が10月に約3.1%上昇すると予測されているため、実際には家計は「それほど大きな恩恵を感じないだろう」と警告した。VAT減税による節約分の大半は、基礎となるエネルギーコストの上昇で相殺される見通しだ。

政治的には有用な発表だが、バーンハム氏がその数時間前に「財政柔軟性」に言及した際、市場が懸念したことをまさに実行するものでもある。政府は資金を支出し、税収で補うのではなく別の支出計画の中止で相殺し、最終的な費用試算を予算案まで先送りする。このパターンを市場は見慣れている。

■英国の経済政策は債券市場に左右されるのか

バーンハム政権の初日は、この構造的な問いを改めて鮮明にした。しかも、IMFがちょうどこのタイミングで市場の構造的脆弱性に関する分析を公表したため、この問いは避けて通れなくなっている。

トラス政権の事例は、財源なき具体的な財政パッケージを打ち出した英国首相が、債券市場の圧力によって44日で退陣に追い込まれ得ることを示した。月曜の動きが示したのは、より微妙だが同じくらい重要な点だ。財政ルールの完全順守を約束する首相であっても、記者対応で使う一つのフレーズによって債券市場の反応を招き得る。

そのメカニズムは、構造的に自己強化するものとなっている。英国ギルトの約31%を海外投資家が保有し、IMFは利回り変動の60〜90%をグローバル要因が説明すると見積もる。BoEのQTはイールドカーブの長期ゾーンで供給を増やし続けている。このため、財政余地が上限ではなく、追加支出への誘因として扱われていると受け取られるシグナルは、直ちに価格の見直しを引き起こす。これは機関投資家がバーンハム氏個人を特に信用していないからではなく、ギルト市場の構造上、一定の兆候に対する過敏な反応が新たな常態になったためだ。

住宅ローン利用者にとっては、固定金利型住宅ローンの金利が下がるペースは、MPCが理論上引き下げられるBoEの政策金利だけでは決まらず、まず長期ギルト利回りが下がるかどうかに左右されることを意味する。長期ギルト利回りが持続的に低下するには、秋の予算案で、財源の裏付けを伴う具体的な数字を示し、財政余地が保たれていることと、ルールが形式上だけでなく実質的にも守られていることを明らかにする必要がある。

IMFの処方箋は明快だ。経済に有害なゆがみを生む手法ではなく、効率的な方法で増税すること。予見可能な政策によって財政の信認を維持すること。そして、それに見合う歳入のない拡張的な政策発表を避けることだ。かつて「債券市場に拘束されている状況を乗り越えなければならない」と語った首相が、この3点を信頼に足る形で実行できるのか。債券トレーダーは10月まで、その点を注視することになる。

■火曜には一部落ち着きも、決着はつかず

火曜朝までには、いくらか落ち着きが戻った。10年ギルト利回りは2ベーシスポイント低下して5.01%、30年債利回りも3ベーシスポイント低下して約5.72%となった。部分的な回復を支えたのは、英国の賃金統計が弱めだったことだ。5月の賃金上昇率は予想外に4.3%へ鈍化し、民間部門の賃金上昇率は2020年以来の低水準となった。賃金の伸びが弱まれば、BoEが追加利上げを迫られる可能性が下がるため、投資家が高い利回り水準のギルトを再び買う理由になる。

ただし、この安定化は部分的なもので、決定的なものではない。10年債利回りはなお、月曜朝の始値を8ベーシスポイント上回っていた。市場は7月30日に予定されている次回のBoE金融政策委員会（MPC）の決定と、その先の秋の予算案を引き続き注視している。

■注目ポイントQ&A

●なぜ「財政柔軟性」という発言で英債利回りが上がったのですか

債券投資家は、英国政府が財政政策を緩める可能性を示す言葉に非常に敏感だからです。2022年のリズ・トラス政権時のミニ予算危機では、30年ギルト利回りが4営業日で150ベーシスポイント上昇し、BoEによる緊急介入が必要になりました。その後、ギルト市場には構造的な脆弱性を反映したプレミアムが織り込まれています。バーンハム首相が就任初日に、財政ルールの範囲内で「いかなる柔軟性も」と述べたことで、支出制約が押し広げられる可能性を示すシグナルだと受け止められ、ギルト売りにつながりました。8ベーシスポイントの利回り上昇は、実際の政策内容そのものへの評価ではなく、極めて敏感になった市場環境での曖昧な表現に対する反応です。

●英債利回りの上昇は住宅ローンにどう影響しますか

英国の固定金利型住宅ローンは、BoEの政策金利に直接連動するのではなく、ギルト利回りの見通しを反映するスワップ金利を基準に価格付けされます。10年ギルト利回りが上がると、通常は数日以内にスワップ金利も追随し、金融機関は利ざやを守るために固定金利商品を値上げします。火曜時点では10年ギルト利回りが約5.01%、BoE政策金利が3.75%で、この差が平均固定住宅ローン金利を5%超にとどめています。固定金利が大きく下がるためには、ギルト利回りが持続的に低下することが前提になります。

●IMFは英国債市場の脆弱性について何を指摘していますか

IMFは今週公表した報告書で、2022年9月のギルト市場危機が「ギルト市場の脆弱性に構造的な変化をもたらした」と指摘しました。また、2020年から2026年までの英国ギルト利回り変動の60〜90%は、グローバル要因で説明できるとしています。これは、従来の財政分析が想定するよりも、英国政府が自国の借り入れコストを国内政策だけで制御しにくくなっていることを意味します。英国の財政政策が技術的に健全でも、世界的なリスク選好の変化、海外投資家による英国ギルトの保有削減、エネルギーショックによる世界的なインフレ期待の上昇によって、利回りが跳ね上がる可能性があります。英国の借り入れコストは、ウェストミンスターだけでなく、ワシントン、北京、テヘランで下される判断にも左右されるようになっています。

●今後は何を注視すべきですか

最も重要なのは、ヒーリー財務相にとって最初の秋の予算案です。財源の裏付けがない公約や借り入れ拡大のシグナルがあれば、利回りは再び上がる可能性があります。当面は、7月30日のBoE金融政策委員会（MPC）の決定も重要です。イラン戦争に伴うエネルギー価格由来のインフレ懸念が続く中でMPCが金利を据え置けば、固定住宅ローン金利を大きく下げるために必要な利回りの縮小は、すぐには実現しないでしょう。ギルト利回りを英国の財政信認の指標として見る場合、30年債利回りが持続的に5.5%を下回るか、10年債利回りと政策金利の現在1.32ポイントある差が縮小し始めるかが重要な目安になります。

元記事: Bond Market Punishes Burnham’s ‘Fiscal Flexibility’ as UK Yields Hit G7 High