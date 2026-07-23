*15:43JST 新興市場銘柄ダイジェスト:坪田ラボが急騰、アイズがストップ高

＜4890＞ 坪田ラボ 273 +40

急騰。「TLG-001」の治験総括報告書提出に伴うマイルストーン達成および対価受領が確定したと発表、好材料視されている。近視進行抑制を目的としたメガネ型のバイオレットライト照射デバイス「TLG-001」の国内臨床試験について、試験の方法や結果を取りまとめた最終報告書である「治験総括報告書」を共同開発パートナーに提出した。これによりマイルストーンを達成し一時金を受領することが確定した。マイルストーン達成に伴う一時金は、27年3月期第2四半期の売上高として計上する予定としている。

＜323A＞ フライヤー 387 +17

急騰。パーパス経営や組織文化づくりに強みを持つコンサルティングファーム、アイディール・リーダーズ(IDL)と法人向けサービス「flier business」および組織開発支援ツール「flier成長組織ナビ」の流通拡大を目的とした業務提携を開始と発表、好感されている。同社が提供する「定量的データの可視化」とIDLが担う「定性的な組織変革の実行(コンサルティング)」を組み合わせることで、顧客企業における『データに基づく説得力の高い組織改革』をシームレスに実現するとしている。

＜9166＞ GENDA 581 -2

下落。22日の取引終了後に、26年6月度の売上進捗レポートを発表し、好材料視されている。6月度の月次売上高は前年同月比134.2％、暦影響を勘案した既存店成長率は104%となった。6月27日より始まった「『TWICE』JAPANデビュー9周年記念！ドットデザインの『TWICE LOVELYS』がGiGO限定景品として登場！」のキャンペーン等の影響により、6月最終週の既存店売上高前年同週比は125.9%となっており、足下の7月も好調に推移しているとしている。

＜4599＞ ステムリム 300 +6

反発。塩野義製薬へ導出済みの再生誘導医薬開発候補品レダセムチド(HMGB1より創製したペプチド医薬)を利用した軟骨疾患(外傷性軟骨欠損症、変形性関節症、離断性骨軟骨炎等)に対する新規治療に係る用途特許について、メキシコにおいて特許が登録されることを発表し、好材料視されている。同特許は、現在開発が進んでいるレダセムチドの適応症の拡大を目的とするものであり、特許の成立により、メキシコにおけるレダセムチドに基づく軟骨疾患の治療薬開発の可能性を担保することができるとしている。

＜9250＞ GRCS 887 +42

大幅反発。AnchorZが開発・提供する継続認証セキュリティソリューション「DZ Security」シリーズの取り扱いを開始した。「DZ Security」はログイン時の「一回限りの認証(点の認証)」ではなく、システム利用中も特許技術「バックグラウンド認証」によってユーザーを識別し続ける「継続認証(線の認証)」を実現するセキュリティソリューション。複雑なログイン操作を繰り返さずユーザーを認証し続けるため、「負担を減らしても、安心は減らない」強固なセキュリティ環境を実現する。

＜5242＞ アイズ 1990 +400

ストップ高、年初来高値更新。22日の取引終了後に、広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」の会員数が、14万人を突破したことを発表し、好材料視されている。メディアレーダーは、「媒体資料・マーケティング資料の情報収集」や「案件相談(提案募集)」、経営・マーケティング視点の戦略・ノウハウなどについて閲覧できる「会員限定の記事コンテンツ・動画コンテンツ・セミナー情報」の提供など、会員の目的に合わせて使える機能やコンテンツを充実させ、集客を強化することで会員数増加を図っている。《AT》