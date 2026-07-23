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出来高変化率ランキング（14時台）～AZ丸和HD、ARCHIONなどがランクイン

2026年7月23日 15:09

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記事提供元：フィスコ

*15:09JST 出来高変化率ランキング（14時台）～AZ丸和HD、ARCHIONなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月23日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜496A＞ OneJ1720　 90200 　25408.877　 230.36% -0.0034%
＜9090＞ AZ－COM丸　　　1692000 　239988.82　 203.64% 0.0495%
＜543A＞ ARCHION　　　25439800 　1311365.3　 189.18% -0.0131%
＜2555＞ 東証REIT　　　　117010 　48648.927　 189.1% -0.0031%
＜2012＞ iS米債03　　　　901110 　107728.01　 158.94% 0%
＜2621＞ 米債20H　　　　　934862 　227008.433　 152.05% -0.0019%
＜5253＞ カバー　　　　　　　5955700 　2417774.68　 136.6% -0.0886%
＜4424＞ Amazia　　　　2719400 　348135.56　 132.85% -0.0448%
＜3907＞ シリコンスタシオ　　274100 　97454.38　 130.38% 0.1659%
＜3091＞ ブロンコB　　　　　562900 　351212.42　 125.79% 0.0162%
＜9256＞ サクシード　　　　　443500 　390102.4　 122.7% -0.2108%
＜6255＞ エヌピーシー　　　　672000 　131608.26　 115.1% -0.0741%
＜2180＞ サニーサイド　　　　19300 　10060.58　 104.16% 0.0015%
＜1651＞ iF高配40　　　　112789 　246143.106　 76.78% 0.0028%
＜1486＞ 上場米債　　　　　　1145 　21223.281　 75.16% -0.0024%
＜429A＞ テクセンド　　　　　2181000 　4231395.2　 68.74% 0.1303%
＜3676＞ デジハHD　　　　　158800 　58355.66　 61.06% -0.0136%
＜2108＞ 甜菜糖　　　　　　　37700 　90660　 56.88% 0.0552%
＜6858＞ 小野測　　　　　　　99400 　45375.82　 56.58% 0%
＜7875＞ 竹田iP　　　　　　70800 　30109.08　 54.26% 0.0396%
<2693> YKT　　　　　　　227900 　52997.98　 49.21% 0.044%
<4381> ビープラッツ　　　　1102100 　383166.02　 49.07% 0.1355%
<1847> イチケン　　　　　　41100 　67798.72　 47.93% 0.0106%
<2388> ウェッジHD　　　　509800 　12155.14　 47.43% 0.0263%
<1629> NF商社卸　　　　　5590370 　933204.551　 46.85% 0.0103%
<6217> 津田駒　　　　　　　337900 　199944.2　 45.87% 0.0958%
<4393> バンクイノベ　　　　48200 　136887.7　 45.8% -0.0073%
<2345> HODL1　　　　　2798800 　159228.92　 42.63% 0.1052%
<7721> 東京計器　　　　　　442400 　1770924.6　 42.55% 0.0715%
<2354> YE　　　　　　　　DIGIT 　6980500　 492572510% 0.3942%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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