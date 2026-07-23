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出来高変化率ランキング（14時台）～AZ丸和HD、ARCHIONなどがランクイン
*15:09JST 出来高変化率ランキング（14時台）～AZ丸和HD、ARCHIONなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月23日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜496A＞ OneJ1720 90200 25408.877 230.36% -0.0034%
＜9090＞ AZ－COM丸 1692000 239988.82 203.64% 0.0495%
＜543A＞ ARCHION 25439800 1311365.3 189.18% -0.0131%
＜2555＞ 東証REIT 117010 48648.927 189.1% -0.0031%
＜2012＞ iS米債03 901110 107728.01 158.94% 0%
＜2621＞ 米債20H 934862 227008.433 152.05% -0.0019%
＜5253＞ カバー 5955700 2417774.68 136.6% -0.0886%
＜4424＞ Amazia 2719400 348135.56 132.85% -0.0448%
＜3907＞ シリコンスタシオ 274100 97454.38 130.38% 0.1659%
＜3091＞ ブロンコB 562900 351212.42 125.79% 0.0162%
＜9256＞ サクシード 443500 390102.4 122.7% -0.2108%
＜6255＞ エヌピーシー 672000 131608.26 115.1% -0.0741%
＜2180＞ サニーサイド 19300 10060.58 104.16% 0.0015%
＜1651＞ iF高配40 112789 246143.106 76.78% 0.0028%
＜1486＞ 上場米債 1145 21223.281 75.16% -0.0024%
＜429A＞ テクセンド 2181000 4231395.2 68.74% 0.1303%
＜3676＞ デジハHD 158800 58355.66 61.06% -0.0136%
＜2108＞ 甜菜糖 37700 90660 56.88% 0.0552%
＜6858＞ 小野測 99400 45375.82 56.58% 0%
＜7875＞ 竹田iP 70800 30109.08 54.26% 0.0396%
<2693> YKT 227900 52997.98 49.21% 0.044%
<4381> ビープラッツ 1102100 383166.02 49.07% 0.1355%
<1847> イチケン 41100 67798.72 47.93% 0.0106%
<2388> ウェッジHD 509800 12155.14 47.43% 0.0263%
<1629> NF商社卸 5590370 933204.551 46.85% 0.0103%
<6217> 津田駒 337900 199944.2 45.87% 0.0958%
<4393> バンクイノベ 48200 136887.7 45.8% -0.0073%
<2345> HODL1 2798800 159228.92 42.63% 0.1052%
<7721> 東京計器 442400 1770924.6 42.55% 0.0715%
<2354> YE DIGIT 6980500 492572510% 0.3942%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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