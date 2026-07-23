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出来高変化率ランキング（13時台）～イチケン、津田駒などがランクイン
*14:14JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イチケン、津田駒などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月23日 13:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜496A＞ OneJ1720 90200 25408.877 230.36% -0.0034%
＜9090＞ AZ－COM丸 1540000 239988.82 192.54% 0.0553%
＜543A＞ ARCHION 23555300 1311365.3 179.77% -0.0131%
＜2555＞ 東証REIT 107000 48648.927 178.17% -0.002%
＜2012＞ iS米債03 898840 107728.01 158.62% 0%
＜2621＞ 米債20H 855508 227008.433 140.96% -0.0009%
＜3907＞ シリコンスタシオ 274100 97454.38 130.38% 0.1659%
＜4424＞ Amazia 2549100 348135.56 125.53% -0.0308%
＜9256＞ サクシード 432300 390102.4 119.82% -0.2108%
＜3091＞ ブロンコB 513400 351212.42 114.43% 0.0016%
＜6255＞ エヌピーシー 616800 131608.26 104.68% -0.0771%
＜2180＞ サニーサイド 19000 10060.58 102.27% 0.0022%
＜1486＞ 上場米債 1138 21223.281 74.46% -0.0024%
＜429A＞ テクセンド 1936400 4231395.2 55.56% 0.1476%
＜3676＞ デジハHD 138800 58355.66 46.74% -0.0136%
＜2388＞ ウェッジHD 504500 12155.14 46.37% 0.0526%
＜5253＞ カバー 2613700 2417774.68 45.39% -0.0449%
＜1847＞ イチケン 40000 67798.72 45.11% 0.012%
＜6858＞ 小野測 88500 45375.82 44.53% 0.0078%
＜1651＞ iF高配40 83518 246143.106 44.12% 0.0034%
<4381> ビープラッツ 1028300 383166.02 41.87% 0.1327%
<4393> バンクイノベ 44800 136887.7 38.40% -0.0052%
<2693> YKT 197100 52997.98 34.36% 0.0362%
<2345> HODL1 2561900 159228.92 34.27% 0.0947%
<2513> NF外株 11722 25846.575 33.89% 0.0027%
<1629> NF商社卸 4744090 933204.551 30.37% 0.0087%
<6217> 津田駒 287700 199944.2 29.76% 0.1065%
<7279> ハイレックス 91300 142378.18 28.90% 0.0274%
<1540> 純金信託 193925 2810064.368 23.88% -0.0009%
<7721> 東京計器 366000 1770924.6 23.78% 0.059%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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