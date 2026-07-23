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出来高変化率ランキング（13時台）～イチケン、津田駒などがランクイン

2026年7月23日 14:14

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記事提供元：フィスコ

*14:14JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イチケン、津田駒などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月23日　13:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜496A＞ OneJ1720　 　90200 　25408.877　 230.36% -0.0034%
＜9090＞ AZ－COM丸　　 　1540000 　239988.82　 192.54% 0.0553%
＜543A＞ ARCHION　　 　23555300 　1311365.3　 179.77% -0.0131%
＜2555＞ 東証REIT　　　 　107000 　48648.927　 178.17% -0.002%
＜2012＞ iS米債03　　　 　898840 　107728.01　 158.62% 0%
＜2621＞ 米債20H　　　　 　855508 　227008.433　 140.96% -0.0009%
＜3907＞ シリコンスタシオ　 　274100 　97454.38　 130.38% 0.1659%
＜4424＞ Amazia　　　 　2549100 　348135.56　 125.53% -0.0308%
＜9256＞ サクシード　　　　 　432300 　390102.4　 119.82% -0.2108%
＜3091＞ ブロンコB　　　　 　513400 　351212.42　 114.43% 0.0016%
＜6255＞ エヌピーシー　　　 　616800 　131608.26　 104.68% -0.0771%
＜2180＞ サニーサイド　　　 　19000 　10060.58　 102.27% 0.0022%
＜1486＞ 上場米債　　　　　 　1138 　21223.281　 74.46% -0.0024%
＜429A＞ テクセンド　　　　 　1936400 　4231395.2　 55.56% 0.1476%
＜3676＞ デジハHD　　　　 　138800 　58355.66　 46.74% -0.0136%
＜2388＞ ウェッジHD　　　 　504500 　12155.14　 46.37% 0.0526%
＜5253＞ カバー　　　　　　 　2613700 　2417774.68　 45.39% -0.0449%
＜1847＞ イチケン　　　　　 　40000 　67798.72　 45.11% 0.012%
＜6858＞ 小野測　　　　　　 　88500 　45375.82　 44.53% 0.0078%
＜1651＞ iF高配40　　　 　83518 　246143.106　 44.12% 0.0034%
<4381> ビープラッツ　　　 　1028300 　383166.02　 41.87% 0.1327%
<4393> バンクイノベ　　　 　44800 　136887.7　 38.40% -0.0052%
<2693> YKT　　　　　　 　197100 　52997.98　 34.36% 0.0362%
<2345> HODL1　　　　 　2561900 　159228.92　 34.27% 0.0947%
<2513> NF外株　　　　　 　11722 　25846.575　 33.89% 0.0027%
<1629> NF商社卸　　　　 　4744090 　933204.551　 30.37% 0.0087%
<6217> 津田駒　　　　　　 　287700 　199944.2　 29.76% 0.1065%
<7279> ハイレックス　　　 　91300 　142378.18　 28.90% 0.0274%
<1540> 純金信託　　　　　 　193925 　2810064.368　 23.88% -0.0009%
<7721> 東京計器　　　　　 　366000 　1770924.6　 23.78% 0.059%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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