*12:25JST 日経平均は反発、アドバンテストが1銘柄で約307円分押し上げ

23日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり118銘柄、値下がり103銘柄、変わらず4銘柄となった。

日経平均は反発。308.84円高の66424.44円（出来高概算8億1149万株）で前場の取引を終えている。

前日22日の米国株式市場は反落。ダウ平均は6.06ドル安の52218.58ドル、ナスダックは146.31ポイント安の25690.90で取引を終了した。トランプ大統領がイランと当面交渉する意向がなく、攻撃を強化する可能性を警告したことを背景とした原油価格の上昇や金利高が嫌気され、寄り付き後、下落。ダウは一部企業決算を好感し上昇に転じたものの、終盤にかけ失速し下落に転じた。ナスダックは終日軟調に推移した。

米株式市場の動向を横目に、23日の日経平均は305.41円高の66421.01円と反発して取引を開始した。寄り付き後は、前日の米国市場でナスダックが軟調に推移したものの、東京市場では値がさ半導体株への買いが継続し、指数を押し上げた。一方、トランプ大統領が対イラン攻撃を強化する可能性を警告したことによる原油高や米金利上昇が重荷となり、上値を追う動きは限定的。日経平均は66400円を挟んだ狭いレンジでのもみ合いが続き、前引けにかけても方向感の乏しい展開となった。

個別では、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、レーザーテック＜6920＞、村田製＜6981＞、キオクシアHD＜285A＞、ディスコ＜6146＞、TDK＜6762＞、豊田通商＜8015＞、ファナック＜6954＞、スクリン＜7735＞、住友電＜5802＞、良品計画＜7453＞、荏原＜6361＞、住友鉱＜5713＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、コナミG＜9766＞、テルモ＜4543＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、信越化<4063>、太陽誘電<6976>、京セラ<6971>、住友不<8830>、KDDI<9433>、味の素<2802>、リクルートHD<6098>、HOYA<7741>、中外薬<4519>、トレンド<4704>などの銘柄が下落。

業種別では、銀行業、鉱業、機械などが上昇した一方で、不動産業、精密機器、食料品などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約307円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、レーザーテック＜6920＞、村田製＜6981＞、キオクシアHD＜285A＞、ディスコ＜6146＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約101円押し下げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、フジクラ＜5803＞、京セラ<6971>、テルモ＜4543＞、コナミG＜9766＞、信越化<4063>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 66424.44(+308.84)

値上がり銘柄数 118(寄与度+657.58)

値下がり銘柄数 103(寄与度-348.74)

変わらず銘柄数 4



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 30860 1275 307.73

＜9984＞ ソフトバンクG 5822 119 95.74

＜8035＞ 東エレク 66260 300 30.17

＜6920＞ レーザーテック 45030 2040 27.35

＜6981＞ 村田製作所 8563 246 19.79

＜285A＞ キオクシアHD 64760 490 11.50

＜6146＞ ディスコ 70260 1670 11.20

＜8015＞ 豊田通商 6557 103 10.36

＜7453＞ 良品計画 4298 137 9.19

＜6954＞ ファナック 6922 49 8.21

＜5802＞ 住友電気工業 2505 54 7.24

＜6762＞ TDK 3121 14 7.04

＜5713＞ 住友金属鉱山 7888 367 6.15

<6301> 小松製作所 6608 161 5.40

＜6361＞ 荏原製作所 5729 136 4.56

<6506> 安川電機 5347 134 4.49

<6273> SMC 72980 1130 3.79

<6305> 日立建機 5405 111 3.72

<4911> 資生堂 3138 98 3.29

<6963> ローム 4879 94 3.15



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 77320 -1260 -101.37

＜4062＞ イビデン 17935 -315 -21.12

＜5803＞ フジクラ 4665 -86 -17.30

<6971> 京セラ 3720 -60 -16.09

＜4543＞ テルモ 2142.5 -56.5 -15.15

＜9766＞ コナミG 18070 -420 -14.08

<4063> 信越化 6992 -83 -13.91

<6976> 太陽誘電 12195 -340 -11.40

<2802> 味の素 5134 -119 -7.98

<8830> 住友不動産 3679 -114 -7.64

<4519> 中外製薬 7235 -71 -7.14

<6098> リクルートHD 12240 -65 -6.54

<7741> HOYA 24675 -370 -6.20

<9735> セコム 6657 -78 -5.23

<4704> トレンドマイクロ 6174 -145 -4.86

<3382> 7＆iHD 2050 -42 -4.22

<6758> ソニーG 3422 -22 -3.69

<8802> 三菱地所 4094 -110 -3.69

<9433> KDDI 2867 -8.5 -3.42

<4507> 塩野義製薬 2844.5 -31.5 -3.17《CS》