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出来高変化率ランキング（10時台）～インソース、シリコンスタシオなどがランクイン
*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～インソース、シリコンスタシオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月23日 10:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜496A＞ OneJ1720 65100 25408.877 192.17% -0.0035%
＜2555＞ 東証REIT 100960 48648.927 171.01% 0.0039%
＜3907＞ シリコンスタシオ 274100 97454.38 130.38% 0.1659%
＜9090＞ AZ－COM丸 924000 239988.82 130.13% 0.0726%
＜2621＞ 米債20H 652182 227008.433 107.41% 0%
＜543A＞ ARCHION 13068100 1311365.3 103.74% 0.0328%
＜2180＞ サニーサイド 16400 10060.58 84.82% 0.0015%
＜4424＞ Amazia 1697500 348135.56 77.46% 0.0812%
＜3091＞ ブロンコB 366000 351212.42 74.48% -0.0075%
＜1486＞ 上場米債 1045 21223.281 64.91% -0.002%
＜6255＞ エヌピーシー 399300 131608.26 55.02% -0.0695%
＜2012＞ iS米債03 300460 107728.01 31.9% -0.0004%
＜4381＞ ビープラッツ 796600 383166.02 17.3% 0.1158%
＜1656＞ iSコア米債 87010 22268.737 14.56% -0.0028%
＜2513＞ NF外株 9327 25846.575 12.69% 0.0038%
＜2014＞ iS米連増 258880 88524.971 12.56% 0.0024%
＜2345＞ HODL1 2004300 159228.92 12.17% 0.1894%
＜9256＞ サクシード 139300 390102.4 6.61% 0.009%
＜4446＞ Link－UG 119700 96127.78 6.1% 0.0347%
＜429A＞ テクセンド 1133500 4231395.2 3.62% 0.1675%
<1629> NF商社卸 3402050 933204.551 0.86% 0.0068%
<1938> 日リーテック 82200 216453.66 -1.46% 0.0071%
<5253> カバー 1520000 2417774.68 -3.82% -0.0218%
<2556> OneJリート 113930 244235.562 -6.66% 0.0084%
<8344> 山形銀 108300 485609.8 -9.15% 0.0451%
<4733> OBC 395900 2666760.26 -10% -0.0114%
<7279> ハイレックス 55500 142378.18 -13.09% 0.0338%
<1488> iFJリート 133116 288836.627 -14.49% 0.0041%
<2568> 上場NSQ 74966 654129.623 -15.63% 0.0048%
<6200> インソース 899700 670797.6 -16.16% 0.0231%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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