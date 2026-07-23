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出来高変化率ランキング（10時台）～インソース、シリコンスタシオなどがランクイン

2026年7月23日 10:38

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記事提供元：フィスコ

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～インソース、シリコンスタシオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月23日　10:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜496A＞ OneJ1720　 65100 　25408.877　 192.17% -0.0035%
＜2555＞ 東証REIT　　　　100960 　48648.927　 171.01% 0.0039%
＜3907＞ シリコンスタシオ　　274100 　97454.38　 130.38% 0.1659%
＜9090＞ AZ－COM丸　　　924000 　239988.82　 130.13% 0.0726%
＜2621＞ 米債20H　　　　　652182 　227008.433　 107.41% 0%
＜543A＞ ARCHION　　　13068100 　1311365.3　 103.74% 0.0328%
＜2180＞ サニーサイド　　　　16400 　10060.58　 84.82% 0.0015%
＜4424＞ Amazia　　　　1697500 　348135.56　 77.46% 0.0812%
＜3091＞ ブロンコB　　　　　366000 　351212.42　 74.48% -0.0075%
＜1486＞ 上場米債　　　　　　1045 　21223.281　 64.91% -0.002%
＜6255＞ エヌピーシー　　　　399300 　131608.26　 55.02% -0.0695%
＜2012＞ iS米債03　　　　300460 　107728.01　 31.9% -0.0004%
＜4381＞ ビープラッツ　　　　796600 　383166.02　 17.3% 0.1158%
＜1656＞ iSコア米債　　　　87010 　22268.737　 14.56% -0.0028%
＜2513＞ NF外株　　　　　　9327 　25846.575　 12.69% 0.0038%
＜2014＞ iS米連増　　　　　258880 　88524.971　 12.56% 0.0024%
＜2345＞ HODL1　　　　　2004300 　159228.92　 12.17% 0.1894%
＜9256＞ サクシード　　　　　139300 　390102.4　 6.61% 0.009%
＜4446＞ Link－UG　　　119700 　96127.78　 6.1% 0.0347%
＜429A＞ テクセンド　　　　　1133500 　4231395.2　 3.62% 0.1675%
<1629> NF商社卸　　　　　3402050 　933204.551　 0.86% 0.0068%
<1938> 日リーテック　　　　82200 　216453.66　 -1.46% 0.0071%
<5253> カバー　　　　　　　1520000 　2417774.68　 -3.82% -0.0218%
<2556> OneJリート　　　113930 　244235.562　 -6.66% 0.0084%
<8344> 山形銀　　　　　　　108300 　485609.8　 -9.15% 0.0451%
<4733> OBC　　　　　　　395900 　2666760.26　 -10% -0.0114%
<7279> ハイレックス　　　　55500 　142378.18　 -13.09% 0.0338%
<1488> iFJリート　　　　133116 　288836.627　 -14.49% 0.0041%
<2568> 上場NSQ　　　　　74966 　654129.623　 -15.63% 0.0048%
<6200> インソース　　　　　899700 　670797.6　 -16.16% 0.0231%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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